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 Политика Украины
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 Если мир, "нормандский формат" согласятся на выборы на оккупированном Донбассе, то это легализует "Л/ДНР", - Кучма

Если цивилизованный мир, и в частности страны "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина, Россия), согласятся на проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, это легализирует власть, которая сейчас существует в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Это (выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) грубое нарушение. Если мир, "нормандский формат" согласится на это, то мы просто легализируем ту власть, которая есть до сегодняшнего дня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал он журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Л.Кучма подчеркнул, что такие выборы допустить нельзя.

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Кроме того, он заявил о необходимость очередных переговоров в "Нормандском формате", и украинской стороне "нужно более громко об этом кричать".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что организация выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", назначенных на ноябрь, нелегитимна, так как исходя из логики Минских соглашений, эти территориальные единицы не должны существовать, а вместо них должны быть выбраны мэры и главы областных администраций после достижения безопасности в данном регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3086193
 
 
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Я не понимаю !!
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
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Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
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Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
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Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
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Вибори на луганді тіли після повного взяття під контроль території
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А они возьмут и проведут эти выборы, чи шо там за мероприятие. А шо, они и так насквозь нелегитимны, разом больше/меньше, по фигу им...
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Та вже проводили. Проведуть ще раз. І шо? Чим би дитя не тішилось, аби тільки не годувало всю Україну.
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типа он когда-то озирались на этот формат
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Если согласится Украина. А Украина согласится? Все зависит от Украины а не от Запада и тем более Пидорашки.
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шо Лёнчик? типа грустно?
а случилось бы всё это если бы кто то в своё время не сдал жидам Украину?
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Та отож, а бидло ще й обирало його аж 2 рази.
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Мене дивує як перевзувся хресний батько української мафії.
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Так это же которые "выборы" там? Кто собрался соглашаться с очередным спектаклем? С добрым утром,данилыч? На стакан-подлечись.
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Это высказывание Кучмы из серии - "надо что-то ляпнуть, лишь бы ляпнуть".. такой пук в лужу...

для того, чтобы "нормандский формат" на эти выборы согласился - они должны будут наблюдателей туда своих прислать, причём целый десант, организовать их безопасность и допустить к подсчёту голосов (наверное)... и я вот как-то слабо себе представляю наблюдателей например из Великобритании или США на фоне всё ужесточающихся санкций, отравлений, тёрок с Северным потоком и т.п.
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Четверка: один "против", один "за". Двое, пока, воздержались.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мир, "нормандский формат" согласятся на выборы на оккупированном Донбассе, то это легализует "Л/ДНР", - Кучма
 
 
 
 
 
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