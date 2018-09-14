 Если мир, "нормандский формат" согласятся на выборы на оккупированном Донбассе, то это легализует "Л/ДНР", - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
"Это (выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) грубое нарушение. Если мир, "нормандский формат" согласится на это, то мы просто легализируем ту власть, которая есть до сегодняшнего дня в так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал он журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.
Л.Кучма подчеркнул, что такие выборы допустить нельзя.
Кроме того, он заявил о необходимость очередных переговоров в "Нормандском формате", и украинской стороне "нужно более громко об этом кричать".
Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что организация выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", назначенных на ноябрь, нелегитимна, так как исходя из логики Минских соглашений, эти территориальные единицы не должны существовать, а вместо них должны быть выбраны мэры и главы областных администраций после достижения безопасности в данном регионе.
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
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Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
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Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
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Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
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а случилось бы всё это если бы кто то в своё время не сдал жидам Украину?
для того, чтобы "нормандский формат" на эти выборы согласился - они должны будут наблюдателей туда своих прислать, причём целый десант, организовать их безопасность и допустить к подсчёту голосов (наверное)... и я вот как-то слабо себе представляю наблюдателей например из Великобритании или США на фоне всё ужесточающихся санкций, отравлений, тёрок с Северным потоком и т.п.