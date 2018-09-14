 Кучма прогнозирует, что никакого обмена заложниками до президентских выборов не будет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Я не думаю, что какие-то обмены будут до выборов президентских", - сказал он.

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Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.