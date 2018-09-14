 Кучма прогнозирует, что никакого обмена заложниками до президентских выборов не будет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.
"Я не думаю, что какие-то обмены будут до выборов президентских", - сказал он.
Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
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Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
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Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
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Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
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Прашу тебе написать тому Гандону, то бишь гардону. шоб разблокировал мои комменты.
Там известный украинский журналист С.Иванов называет кацапов О тсосниками, и ему это можна.
Я же этих коздомордых называю просто па народнаму--козломордыми. Так мине низзя--заблакировали, как абычно на неделю.
Дарагая редакцыя! я не против иврев. Я против козломордых.