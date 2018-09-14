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 Политика Украины, Общество
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 Кучма прогнозирует, что никакого обмена заложниками до президентских выборов не будет

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не ожидает обмена заложников до президентских выборов в Украине в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Я не думаю, что какие-то обмены будут до выборов президентских", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема заложников будет разыгрываться Кремлем, их могут отдать ближе к выборам лояльным кандидатам, или после - в награду за реванш, - Ирина Геращенко

Напомним, что последний масштабный обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086189
 
 
 Топ комментарии
 
Странно. А зачем тогда вы каждую неделю в Минск ездите? Чтобы ФСБшникам выдавать людей которые воевали против Рашки?
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вот кого интересует мнение этого престарелого компрадора???
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Конечно свинособаки Пороху подигрывать не будут. А если тимоха выиграет, то сразу же всех отдаст и Даунбасс тоже, правда на путлеровских условиях
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Рыжая блохастая крыса чучма, а не пошел бы ты на хуйла?
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Кучмарь в курсі усіх сєпарських "розкладів", адже він їх практично і створив.
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вот кого интересует мнение этого престарелого компрадора???
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Конечно свинособаки Пороху подигрывать не будут. А если тимоха выиграет, то сразу же всех отдаст и Даунбасс тоже, правда на путлеровских условиях
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Если выиграет Йуля то ето как бы Петина заслуга. Петя подготовил почву под сдачу Украины просрал доверие украинцев а после выборов скажет что дальше делайте что хотите я нивинават.
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А на куя Пороху с этим возиться? Взяли и отдали в РФ бойца, воевавшего за Украину по первому требованию! Хотя бы обменяли на украинцев, хотя и это было бы не очень красиво.
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Дада просто бойца. А то что он был до этого в ИГИЛ не считается, да? Правильно отдали и не позволили свинопсам кинуть тень на все добровольческое движение
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Странно. А зачем тогда вы каждую неделю в Минск ездите? Чтобы ФСБшникам выдавать людей которые воевали против Рашки?
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Я не понимаю !!
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
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Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
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Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
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Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
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Значит верни деньги, которые ты растрынькал на бесполезные полеты в Минск, мудило
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о, кореш барыги проявился, а где мертвяк ?
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Дарагая редакцыя!
Прашу тебе написать тому Гандону, то бишь гардону. шоб разблокировал мои комменты.
Там известный украинский журналист С.Иванов называет кацапов О тсосниками, и ему это можна.
Я же этих коздомордых называю просто па народнаму--козломордыми. Так мине низзя--заблакировали, как абычно на неделю.
Дарагая редакцыя! я не против иврев. Я против козломордых.
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У кого є розроблена стратегія обміну заручників, або припинення взагалі такого обміну?
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Да нереально тут ничего сделать. Пороху уже никто никого не отдаст. Могут отдать или мертвечуку под выборы или тимозе после выборов, в случае ее победы. Пороха кацапы люто ненавидят, как кацапские политики, журналюги, так и рядовые свинорусы
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То це не зовсім правда (визнаю, що ситуація важка). Треба розробити стратегію, а не сидіти склавши руки.
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Тоже мне капитан очевидность - геращениха уже давно сказала, что заложники будут меняться только для создания имиджа будущему про)(уйловскому президенту, если такого выберут...
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будут и это сделает мертветчук как раз в конун выборов
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Цікаво скільки отримує протягом 4 років цей комунокацапський пєрєговорнік від платників податків України за відстоювання кацапських інтересів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма прогнозирует, что никакого обмена заложниками до президентских выборов не будет
 
 
 
 
 
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