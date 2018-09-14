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 Будущее мирового православия решается в Украине: концепция "третьего Рима" рассыпается, как карточный домик, - Порошенко

Архиерейский Собор Вселенского патриархата развеял иллюзии Москвы о том, что Украина - каноническая территория Московского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Единая поместная православная соборная церковь – залог общественного согласия и единства нашего государства. Это гарантия нашей духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор находится в плену ошибочного представления, что якобы здесь у нас ее каноническая территория", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И сентябрьский синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата начисто развеял эти ошибочные иллюзии Москвы", - добавил П.Порошенко.

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По его словам, вопрос предоставления Украинской православной церкви томоса является важным и за пределами страны.

"Украинцы всего мира также получат свою церковь. И здесь еще одна важная характеристика – рассыпается, как карточный домик, концепция "третьего Рима", как самой давней заявки Москвы на мировую гегемонию", - сказал глава государства.

"Здесь у нас решается и будущее мирового православия – его с россиянами мы также понимаем по-разному", - подчеркнул П.Порошенко.

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3086188
 
   
 Топ комментарии
 
А, свиноруси вже аж прямо заходяться від вищання: «Украіна єто свеццкоє государство! Порошенко піаріцца на рєлігіі!»
Значить все правильно робить Порошенко !

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А почему это так волнует козломордых?
Будущее мирового православия решается в Украине: концепция "третьего Рима" рассыпается, как карточный домик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3914
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На Савушкина завезли новую методичку...
не понятно на что они надеются - что мы востанем
чтобы Порошенко отказался от томоса?
Будущее мирового православия решается в Украине: концепция "третьего Рима" рассыпается, как карточный домик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1167
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в посіпак ліпєцкага бариги такі чудернацькі ніки
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Порошенко обдерет каждого из нас как липку но зато вернет нам нашу церковь.
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Да какая разница, добрый человек. Главное, что это будет не дешево.
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У ботов новая методичка: кто против Пети - тот против томоса, а значит он мокша и личный агент Путлера.
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Майбутнє світового православ'я вирішується в Україні: концепція "третього Риму" розсипається, як картковий будиночок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7157во как!"барыга" наносит сильнейший удар по органу влияния московии в Украине!а зраднюкам в этой новости ни рубля не светит...печалька
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Данія готова продати військові кораблі Україні

Стокгольмський інститут вивчення проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) у щорічній книзі про експортні операції з продажу зброї опублікував інформацію про готовність уряду Данії реалізувати Україні мінні тральщики.
3 таких кораблі оцінюється у 102 млн євро/
Найімовірніше у звіті мова йде про варіант протимінних кораблів за модернізованим проектом кораблів Standard Flex 300 - Standard Flex 300 MCM.
Їх побудували 4 одиниці - Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) та Støren(P555). Вони були виведені зі складу Королівських ВМС Данії впродовж 2010-2012 років. https://gazeta.ua/articles/donbas/_daniya-gotova-prodati-vijskovi-korabli-ukrayini/858932
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Хоть и Петя барыга и казнокрад, но стратег хороший.
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Будущее мирового православия решается в Украине
Майбутнє світового православ'я вирішується в Україні: концепція "третього Риму" розсипається, як картковий будиночок, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7653
Решим! И свои и мировые проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудущее мирового православия решается в Украине: концепция "третьего Рима" рассыпается, как карточный домик, - Порошенко
 
 
 
 
 
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