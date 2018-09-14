 Будущее мирового православия решается в Украине: концепция "третьего Рима" рассыпается, как карточный домик, - Порошенко

"Единая поместная православная соборная церковь – залог общественного согласия и единства нашего государства. Это гарантия нашей духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор находится в плену ошибочного представления, что якобы здесь у нас ее каноническая территория", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И сентябрьский синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата начисто развеял эти ошибочные иллюзии Москвы", - добавил П.Порошенко.

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По его словам, вопрос предоставления Украинской православной церкви томоса является важным и за пределами страны.

"Украинцы всего мира также получат свою церковь. И здесь еще одна важная характеристика – рассыпается, как карточный домик, концепция "третьего Рима", как самой давней заявки Москвы на мировую гегемонию", - сказал глава государства.

"Здесь у нас решается и будущее мирового православия – его с россиянами мы также понимаем по-разному", - подчеркнул П.Порошенко.

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.