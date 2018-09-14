 Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения нацбезопасности оказалась более бесполезной, чем Будапештский меморандум, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения национальной безопасности, оказалась орудием еще более никчемным, чем Будапештский меморандум", - сказал он в пятницу.

Глава государства напомнил о саммите НАТО 2008 года в Бухаресте, когда задекларировали, что двери Альянса для Украины и Грузии открыты, но вместе с тем им не предложили план действий относительно членства (ПДЧ).

"Что это было? Как это назвать? Умиротворение потенциального агрессора", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой: "Мы оказались не готовы к тому, что в мировой политике обещания могут быть пустыми"

При этом глава государства подчеркнул, что это не сработало, поскольку Россия восприняла такие действия не как умиротворение, а как карт-бланш для применения силы в отношении любого соседа, и в том же году напала на Грузию.

Он пояснил, что тогда должна была стать очевидной угроза для Украины.

"Иногда казалось, что все решили за нас, и без нас, Украину отдали назад в империю, превратили в колонию и без нас расширился Европейский Союз. А с другой стороны формировался русский мир, в тиски которого запихивали Украину. И такой должна была быть реальность разделенного континента", - сказал П.Порошенко.

В то же время президент Украины подчеркнул, что в настоящее время диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень союзников.