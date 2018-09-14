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 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (100) нацбезопасность (165) Порошенко (15389) внеблоковый статус (34)

 Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения нацбезопасности оказалась более бесполезной, чем Будапештский меморандум, - Порошенко

Внеблоковый статус Украины для национальной безопасности был более бессмысленным, чем Будапештский меморандум.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения национальной безопасности, оказалась орудием еще более никчемным, чем Будапештский меморандум", - сказал он в пятницу.

Глава государства напомнил о саммите НАТО 2008 года в Бухаресте, когда задекларировали, что двери Альянса для Украины и Грузии открыты, но вместе с тем им не предложили план действий относительно членства (ПДЧ).

"Что это было? Как это назвать? Умиротворение потенциального агрессора", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой: "Мы оказались не готовы к тому, что в мировой политике обещания могут быть пустыми"

При этом глава государства подчеркнул, что это не сработало, поскольку Россия восприняла такие действия не как умиротворение, а как карт-бланш для применения силы в отношении любого соседа, и в том же году напала на Грузию.

Он пояснил, что тогда должна была стать очевидной угроза для Украины.

"Иногда казалось, что все решили за нас, и без нас, Украину отдали назад в империю, превратили в колонию и без нас расширился Европейский Союз. А с другой стороны формировался русский мир, в тиски которого запихивали Украину. И такой должна была быть реальность разделенного континента", - сказал П.Порошенко.

В то же время президент Украины подчеркнул, что в настоящее время диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень союзников.

Источник: https://censor.net.ua/n3086183
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко умеет топить сало из комаров. И на внеблоковости он тоже не слабо наварился, дай Бог каждому.
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да шалава она ху#ловская - факт
кацапы завербовали еще при Лазаренко
будучи премьер-министром, сделала все чтобы развалить, деморализовать и разворовать нашу армию
и это на ее совести, в том числе, небоеспособность украинской армии и последующая гибель наших пацанов на Донбасе
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Порошенко умеет топить сало из комаров. И на внеблоковости он тоже не слабо наварился, дай Бог каждому.
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Президент говорит правду. Все подписанты позволили унизить и окровавить Украину.
Горько осознавать все прошлые ошибки.
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Президент Порошенко много чего говорит.


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Брюссель советуют Порошенко заняться реальными делами, а не пиаром о курсе на ЕС и НАТО - Deutsche Welle Нав'язана Україні позаблоковість з погляду гарантування нацбезпеки виявилася більш марною, ніж Будапештський меморандум, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2022
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От любите вы подписывать свои фантазии названиями изданий.
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А чем вы удивили? Сенат тоже говорит прямо - бороть коррупцию и роSSию.
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Поездка Юлии Тимошенко в Брюссель и посещение штаб-квартиры НАТО фактически "обнулило" многочисленные усилия НАТО-интеграторов по получению ПДЧ на апрельском саммите в Бухаресте 2008 года. "И слава Богу", - облегченно вздыхают противники НАТО. "Измена!" - возмущаются евроатлантисты. Но факт остается фактом.

Еще один скандал с участием Юлии Тимошенко возник вокруг интерпретации ее ответов на вопросы корреспондента "Euronews" в том же Брюсселе: по возвращении в Киев она оказалась под огнем критики за готовность создать коалицию с Виктором Януковичем.



Чисто немножко рестроспективы.


Ой. Это ж та же Юлия Тимошенко, которая всех спасет на этот раз?
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На тимошенко - ставит моSSква. Это все видят.
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Давайте всю речь сразу.
Чтоб на целый день не растягивать. Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения нацбезопасности оказалась более бесполезной, чем Будапештский меморандум, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8798
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максимки ,слушайте с открытыми ртами ,ловите каждое слово ПАПа и конспектируйте
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Внеблоковый статус Украины для национальной безопасности был более бессмысленным, чем Будапештский меморандум.


Да, это точно.

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Это Меркель надо спрашивать.
А не кажется ли ?
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чет там запрещала нам.
НАТО мол не примет нас
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Украина должна быть в НАТО, чтобы противостоять кацапской мерзоте, даже не вопрос

Концепция внеблоковости - это Кравчук, Ющенко, Кучма - очень хотели сидеть жопой сразу на двух стульях

Порошенко много болтает языком и только декларирует, но по сути не делает ничего по сравнению с той же Грузии или странами Прибалтики
- балабол
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Продажная тварь. Иуда Владимировна. Продала Украину хуйлу при ющенке, продаст в любой подходящий момент.
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да шалава она ху#ловская - факт
кацапы завербовали еще при Лазаренко
будучи премьер-министром, сделала все чтобы развалить, деморализовать и разворовать нашу армию
и это на ее совести, в том числе, небоеспособность украинской армии и последующая гибель наших пацанов на Донбасе
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Странное дело. Петру Алексеичу это отнюдь не мешало заниматься бизнесом и быть при власти(запрещено конституцией) весь этот период.
Если "лучший президент" - лжец и ээээ "нахватавший предприятий", то удивительно что нам и так хоть чем-то помогают.
Янук конечно был вообще полным посмешищем. Плюс Кчума - даже меняли алфавит дабы Буш не сидел возле этой крысы.
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Вот тут можно согласиться с Порошенко.Но сказав "А" насчет Будапештского меморандума ( о его полной бесполезности ) ,нужно и сказать об УМЫШЛЕННОЙ вине тогдашнего президента Кучмы и необходимости его осуждения.
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внеблоковость это работа Кравчука.. а сейчас этот комуняка за бабу Йулю топит..
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щоб бути в НАТО потрібно для початку збудувати свою правову державу, де діє закон, а не любі друзі та Генкум прокурор. взагалі олігархат при владі в Україні ментально набагато ближчий до РФ чим до НАТО.
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Це тільки мені здається, що з 10 годин 10 хвилин на Цензорі вже п'ятий раз засменділо немитим тілом, уриною і ацетоном.
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Михаил Козырский. і козирький буває шісткою. Порохосос, краще вилизуй свого офшоропітека, він смердить.
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вонять возле своего монитора можешь только ты Нав'язана Україні позаблоковість з погляду гарантування нацбезпеки виявилася більш марною, ніж Будапештський меморандум, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3801у мокшей вообще все мозги боярой выжгло ...
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а мне сдается ,что от тебя тащит кислыми щами и брагой,мордва
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О, Боже! Давно не заходил на цензор. Повыползало откровенное антиукраинское антипорошенковское прокремлёвское дерьмо. Бьются в истерике, в потугах облить грязью оболгать, дискредитировать нашего Президента. Ложь, грязь, истерики, перекручивание фактов и прочая мерзость. НО ! Пётр Алексеевич это лучший Президент Украины за все годы Независимости. Пуст не идеальный (а кто в мире был идеальным президентом?). Но лучший в нашей стране. Поэтому, дешёвые кремлеботы, хватит исходить слюной и желчью, постить откровенную ложь, перекручивать факты и пытаться обмануть граждан Украины. Порошенко быть Президентом на второй срок ! А прокремлёвской, антиукраинской антипорошенковской нечисти дорога в АД ! Слава Україні ! Цензор, наведи порядок: вычисти антиукраинский мусор.

Слышь, дерьмецо, Yuriy Smith , а какое отношение имеет Пётр Алексеевич к Будапештскому меморандуму ? У вас там в Ольгино рамсы попутали, тролли дешёвые ?
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ваш президент типовий колаборант. одне говорить інше робить. зруйнувавши конституцію і обставивши себе ригами, вибрав ганьбу і рейтинг його довіри, що близиться до статистичної помилки, краще говорить про його справи.
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надо иметь особый талант, чтобы стучаться пьяной головой в закрытые двери, в лучшем случае могут взять пушечным мяском, но на выборы других мулек у пети просто не осталось Нав'язана Україні позаблоковість з погляду гарантування нацбезпеки виявилася більш марною, ніж Будапештський меморандум, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6570
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Была бы блоковость - були бы уже давно в Таежном союзе.
Овощ бы подсуетился.
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Дебил, сам то хоть понимаешь, что написал ? Смени методичку, тролляка подкремлёвская. Или новых не написали ?
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А вот Минские соглашения - эти сила, уж тут-то нас никая Россия и Запад не наиб... не обманет!!! Нормандский формат - это огого! А то, что Германия и Франция упорные и системные противники Украины в НАТО и ЕС, то такое.... Ну не могут же нас постоянно кидать...Заграница нам поможет, как говаривал О.Бендер.
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Чума, твои высеры устарели. Попроси от кураторов фсб новые методички.
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порошенко врёт, рассказывает очевидные вещи и при этом сотрудничает с Путиным
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Этот тезис абсолютно правильный. Но гораздо важнее знать ответ на вопрос почему Грузии и Украине не предложили действий в отношении членства в НАТО.
Этот ответ лежит в той же плоскости почему Греции с 11 миллионами населения дали кредит в 180 млрд евро ( ещё от последнего транша в 25 млрд Греция отказалась сама), а Украина уже полтора года не может получит 1 !!!!!!!!!!! несчастный млрд долларов.
В реале ответ очень и очень прост. Есть такой идентификатор "свой"-"чужой". И если ЕС - это цивилизованный мир, то Украина как и Россия - это мутации воровского совка. То есть просто "чужие". Отличительной чертой совка является воровская власть, лишённая совести, чести и ума с одной стороны и недоразвитое общество с другой.
И вот если в Грузии произошли просто революционные эволюционные перемены и во власти, и в обществе, то Украина как была воровским совком так и осталась. Власть даже не пытается что-то менять. Все усилия прикладываются на примитивную, позорную имитацию эволюции и на консервацию совкового болота.
А в это время в Грузии власть сама! снижает налог для предпринимателей физ лиц с 5% до 1% с оборота. Кто не знает в Грузии всего 6 видов налогов. Зарегистрировать и закрыть бизнес в Грузии можно за два дня.
А в Украине предприниматели становятся объектами наполнения воровской бочки без дна.
Что там говорить об украинском экономическом идиотизме, если даже лицо будучи реальным банкротом, у которого реально ничего нет, такое лицо не сможет объявить себя банкротом - для этого ему надо иметь несколько тысяч долларов для юридического сопровождения. Более того, банкрот должен потом, как лицо заявившее о банкротстве, оплачивать от 4 до 10 месяцев зарплату арбитражному управляющему.
А с другой стороны представители государства падальщика, суды, исполнители, налоговики, алчные кредиторы с нарисованными долгами - вся эта свора годами занимается идиотизмом не в силах принять реальность и расстаться с мыслью о "потеряном" бабле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНавязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения нацбезопасности оказалась более бесполезной, чем Будапештский меморандум, - Порошенко
 
 
 
 
 
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