 Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения нацбезопасности оказалась более бесполезной, чем Будапештский меморандум, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.
"Навязанная Украине внеблоковость с точки зрения обеспечения национальной безопасности, оказалась орудием еще более никчемным, чем Будапештский меморандум", - сказал он в пятницу.
Глава государства напомнил о саммите НАТО 2008 года в Бухаресте, когда задекларировали, что двери Альянса для Украины и Грузии открыты, но вместе с тем им не предложили план действий относительно членства (ПДЧ).
"Что это было? Как это назвать? Умиротворение потенциального агрессора", - сказал Порошенко.
При этом глава государства подчеркнул, что это не сработало, поскольку Россия восприняла такие действия не как умиротворение, а как карт-бланш для применения силы в отношении любого соседа, и в том же году напала на Грузию.
Он пояснил, что тогда должна была стать очевидной угроза для Украины.
"Иногда казалось, что все решили за нас, и без нас, Украину отдали назад в империю, превратили в колонию и без нас расширился Европейский Союз. А с другой стороны формировался русский мир, в тиски которого запихивали Украину. И такой должна была быть реальность разделенного континента", - сказал П.Порошенко.
В то же время президент Украины подчеркнул, что в настоящее время диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень союзников.
Горько осознавать все прошлые ошибки.
Еще один скандал с участием Юлии Тимошенко возник вокруг интерпретации ее ответов на вопросы корреспондента "Euronews" в том же Брюсселе: по возвращении в Киев она оказалась под огнем критики за готовность создать коалицию с Виктором Януковичем.
Чисто немножко рестроспективы.
Ой. Это ж та же Юлия Тимошенко, которая всех спасет на этот раз?
Чтоб на целый день не растягивать.
Да, это точно.
А не кажется ли ?
НАТО мол не примет нас
Концепция внеблоковости - это Кравчук, Ющенко, Кучма - очень хотели сидеть жопой сразу на двух стульях
Порошенко много болтает языком и только декларирует, но по сути не делает ничего по сравнению с той же Грузии или странами Прибалтики
- балабол
кацапы завербовали еще при Лазаренко
будучи премьер-министром, сделала все чтобы развалить, деморализовать и разворовать нашу армию
и это на ее совести, в том числе, небоеспособность украинской армии и последующая гибель наших пацанов на Донбасе
Если "лучший президент" - лжец и ээээ "нахватавший предприятий", то удивительно что нам и так хоть чем-то помогают.
Янук конечно был вообще полным посмешищем. Плюс Кчума - даже меняли алфавит дабы Буш не сидел возле этой крысы.
Слышь, дерьмецо, Yuriy Smith , а какое отношение имеет Пётр Алексеевич к Будапештскому меморандуму ? У вас там в Ольгино рамсы попутали, тролли дешёвые ?
Овощ бы подсуетился.
Этот ответ лежит в той же плоскости почему Греции с 11 миллионами населения дали кредит в 180 млрд евро ( ещё от последнего транша в 25 млрд Греция отказалась сама), а Украина уже полтора года не может получит 1 !!!!!!!!!!! несчастный млрд долларов.
В реале ответ очень и очень прост. Есть такой идентификатор "свой"-"чужой". И если ЕС - это цивилизованный мир, то Украина как и Россия - это мутации воровского совка. То есть просто "чужие". Отличительной чертой совка является воровская власть, лишённая совести, чести и ума с одной стороны и недоразвитое общество с другой.
И вот если в Грузии произошли просто революционные эволюционные перемены и во власти, и в обществе, то Украина как была воровским совком так и осталась. Власть даже не пытается что-то менять. Все усилия прикладываются на примитивную, позорную имитацию эволюции и на консервацию совкового болота.
А в это время в Грузии власть сама! снижает налог для предпринимателей физ лиц с 5% до 1% с оборота. Кто не знает в Грузии всего 6 видов налогов. Зарегистрировать и закрыть бизнес в Грузии можно за два дня.
А в Украине предприниматели становятся объектами наполнения воровской бочки без дна.
Что там говорить об украинском экономическом идиотизме, если даже лицо будучи реальным банкротом, у которого реально ничего нет, такое лицо не сможет объявить себя банкротом - для этого ему надо иметь несколько тысяч долларов для юридического сопровождения. Более того, банкрот должен потом, как лицо заявившее о банкротстве, оплачивать от 4 до 10 месяцев зарплату арбитражному управляющему.
А с другой стороны представители государства падальщика, суды, исполнители, налоговики, алчные кредиторы с нарисованными долгами - вся эта свора годами занимается идиотизмом не в силах принять реальность и расстаться с мыслью о "потеряном" бабле.