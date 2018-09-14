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 Политика Украины
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 Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина является унитарным государством, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

"Мы никогда не говорили о политической автономии, о федерализации, как это хотят преподнести. Украина является унитарным государством и никогда не примет внешнее давление с целью изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Порошенко указал, что после реализации Минских соглашений Украина обязуется провести честные свободные местные выборы, чтобы "местные громады могли выбрать, как жить, на каком языке разговаривать, но, конечно, в координации с центральными органами власти".

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"И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности. Мы четыре года этого ждем со стороны России, хотя бы малейшего шага. Вместо этого мы слышим разговоры о незаконных фейковых выборах на оккупированных территориях", - отметил он, акцентировав, что они пройдут под дулом российских автоматов.

"Я буду всю свою жизнь помнить 15-часовые переговоры в Минске, где мы согласовали, что Россия должна отвести своих людей и оружие, и Россия должна создать условия для свободных и честных местных выборов", - цитирует Порошенко ЛигаБизнесИнформ.

Президент отметил, что возлагает надежды на миротворческую миссию в Донбассе.

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"На следующий день, когда придут миротворцы на оккупированную территорию, на следующий же день Россия заберет свою армию и мы готовы будем запустить политический процесс. Но никто не доверяет России", - добавил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3086181
 
   
 Топ комментарии
 
И Крым сделать Крымской обычной областью уже сейчас. А то довыпендривались.
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Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко


Правильно, Украина - унитарное государство.

Это одна из украинских ценностей и никому нельзя позволить эту ценность отобрать у Украины.

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Надо жестоко пресекать попытки опять делить Украину! Опять пошла компания по противопоставлению Запада, Востока, Центра, Юга Украины!
Опять страх потеряло сепарье!
Рабинович Вадим активно продвигает тему протипоставления "юго-востока" западной и центральной Украине!!!
Компетентные органы должны с ним провести разьяснительную работу!!! Давно он уже не сидел! Или для кого уголовное прошлое Габиновича это новость???
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И Крым сделать Крымской обычной областью уже сейчас. А то довыпендривались.
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А филиалы Украины по версии Порошенко в Испании, на Мальдивах ну и в России. Ах да, с недавних пор ещё и в Англии.
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Конечно интересно. Все телодвижения Порошенко интересны нам, избирателям. Например учеба дочерей Порошенко в Англии на фоне успешной реформы образования в Украине говорит о многом. За что Порошенко не любит своих дочерей, что у них за отношения в семье?
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А сейчас ты видишь перед собой кремблядскую методичку ...
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У меня нет методички, добрый человек. Я на правде стою.
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Через сколько годын вывод планируется,а, главнокомандующий？
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Шо такое "путин" и чего ты это слово написал с большой буквы？
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Я преклоняюсь перед петей-это просто рог изобилия ценных мыслей, изысканных фраз, точных междометий с прозрачным налетом утреннего перегара Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2602
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Вы ему наливали? Хотя, пусть пьет. Лишь бы мальчиков в пупки на камеру не целовал как президент РФ.
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при пете мальчики падают, причем часто Україна - унітарна держава, а місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися лише після виведення військ РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6382
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А ты переводчик с языка гидранта на украинский и русский?
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так кацы отрицают, что они там есть..миротворцы придут и сразу кацы уйдут..шойто сывочолый запутался в показаниях.. Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3065
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Как в унитарном государстве могла сузществовать автономия?
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Унитарное государство может образовывать автономию в своем составе.https://studbooks.net/26076/ekonomika/avtonomiya_sostave_unitarnogo_gosudarstva
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Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко


Правильно, Украина - унитарное государство.

Это одна из украинских ценностей и никому нельзя позволить эту ценность отобрать у Украины.

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как надоел этот брехливый проходимец
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Проходимец в крембле сидит упырем, а ПАП - законноизбранный уважаемый президент Украины!
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кто его избирал ? охендовский с фирташем ?
он барыга и проходимец, выдача Тумгаева
подтверждает сотрудничество этого мародёра -
порошенки с Путиным
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Все так, але навіщо було з упертістю віслюка проштовхувати "особливий статус Данбаца" та ідеї свого "ділового" партнера медведчука про федералізацію??? А зараз перед виборами у Пєці почало підгорати - треба казати правильні слова. Але одного він не зауважив - на солодкі та брехливі його слова уже ніхто не ведеться після трикратного падіння гривні та доходів населення, усяких роттердамів+ тощо.
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"... але навіщо було з упертістю віслюка проштовхувати "особливий статус Данбаца... " - а зараз шо він робить? Те ж саме - пропихує і вже майже проштовхнув.

"місцеві вибори на Донбасі ... після виведення військ РФ" - а військ РФ там і "нема". Є тільки "інструктори".
Ну для понту ще введуть миротворців.

Отже Лоліта оголосила про вибори на Донбасі і, фактично, про початок федералізації України.

Поки все йде по плану путіна - Донбас на шию України, представників Донбасу - в Раду. Про Крим всі забудуть - санкції знімуть і т.і.
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"Мне стыдно перед сильной страной Украиной за Россию!", - Дмитрий Дюжев
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Выборы то конечно же хорошо.Только сколько сейчас в наличии населения.Никто не знает.Сколько хочу столько и пишу.А ты лох голосуй.
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Как по мне так пускай крысы под ведром делают что хотят и проводят что хотят если ето никто не признает. Почему все разволновались что террористы или как их там сейчас называют, что то там проводят и выбирают главную крысу? Никто же не подымает шум что на зоне выбирают в камере главного петуха? Или Петя уже так запутался в своих законах когда изнасиловал Конституцию Украины что выборы Украина обязана признать?
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А це вже не йому вирішувати! Гнать Лоліту в три шияки! Виходимо на Майдан і вимагаємо виборів на Донбасі!
Слава Україні!
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Соевые боты, вы експерды по Петиным делам, просветите кто там сейчас на дамбасе по нам стреляет, террористы, ССОшники, рузкая армия, зеленые человечки, сепаратисты, тамженашилюди, простостоятнаблокпосту, ихждутдома, неизвестные окупационные войска или кто? АТО судя по приговорам наших судов на Украину напали правосеки и добровольцы.

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А до выборов нужно обеспечить безопасную работу ВСЕХ УКРАИНСКИХ ПАРТИЙ в регионе.А это может занять не менее двух лет.
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И только после выборов 2019, переизбрания Порошенко, получения Томоса и закрепления в Конституции интеграции в НАТО.
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Надо жестоко пресекать попытки опять делить Украину! Опять пошла компания по противопоставлению Запада, Востока, Центра, Юга Украины!
Опять страх потеряло сепарье!
Рабинович Вадим активно продвигает тему протипоставления "юго-востока" западной и центральной Украине!!!
Компетентные органы должны с ним провести разьяснительную работу!!! Давно он уже не сидел! Или для кого уголовное прошлое Габиновича это новость???
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Ти ж дивись. А навіщо тоді ЦВК дозволив голосувати сепарам з окупованих територій за спрощеною системою?!!!
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Брешешь, что дышишь ,а одышка у тебя до 40 в минуту ...
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Переселенці, чия виборча адреса зафіксована на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, зможуть проголосувати без документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. "Впровадженою процедурою можна скористатися лише на період проведення виборів президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму", - повідомили у відомстві. Раніше можливість проголосувати без такого документа мали тільки внутрішньо переміщені особи з анексованого Криму. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-tsvk-shvalila-sproshchenu-protseduru-golosuvannja-dlja-vnutrishno-peremishchenih-osib-z-ordlo-342885.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко
 
 
 
 
 
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