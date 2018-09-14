 Украина - унитарное государство, а местные выборы на Донбассе могут пройти только после вывода войск РФ, - Порошенко

"Мы никогда не говорили о политической автономии, о федерализации, как это хотят преподнести. Украина является унитарным государством и никогда не примет внешнее давление с целью изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

П.Порошенко указал, что после реализации Минских соглашений Украина обязуется провести честные свободные местные выборы, чтобы "местные громады могли выбрать, как жить, на каком языке разговаривать, но, конечно, в координации с центральными органами власти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Могу констатировать, что Россию мы переиграли", - Порошенко об украинском экспорте в ЕС

"И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности. Мы четыре года этого ждем со стороны России, хотя бы малейшего шага. Вместо этого мы слышим разговоры о незаконных фейковых выборах на оккупированных территориях", - отметил он, акцентировав, что они пройдут под дулом российских автоматов.

"Я буду всю свою жизнь помнить 15-часовые переговоры в Минске, где мы согласовали, что Россия должна отвести своих людей и оружие, и Россия должна создать условия для свободных и честных местных выборов", - цитирует Порошенко ЛигаБизнесИнформ.

Президент отметил, что возлагает надежды на миротворческую миссию в Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

"На следующий день, когда придут миротворцы на оккупированную территорию, на следующий же день Россия заберет свою армию и мы готовы будем запустить политический процесс. Но никто не доверяет России", - добавил Порошенко.