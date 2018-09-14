 Киевские силовики изымают активы одесского нардепа Климова, - местные СМИ

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Odessa.online.

В частности, речь идет о базе отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке и складах ЦУМа на улице Аэропортовской, 10, в Одессе. Правоохранители вручили персоналу решение Шевченковского суда Киева о том, что все имущество на период расследования уголовного производство о коррупции переходит в управление государства.

Как утверждает издание, по мнению следствия, объекты, на которых проводятся следственные действия, были получены преступным путем. По данным СМИ, государство берет под свой контроль еще ряд зданий, принадлежащих Климову.

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На объектах Леонида Климова в Одессе и области работают сотрудники СБУ и АРМА.