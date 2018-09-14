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 Киевские силовики изымают активы одесского нардепа Климова, - местные СМИ

Сегодня сотрудники СБУ и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений, нагрянули на объекты, принадлежащие народному депутату, президенту ФК "Черноморец", соратнику беглого президента Януковича Леониду Климову.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Odessa.online.

В частности, речь идет о базе отдыха "Золотой бугаз" в Грибовке и складах ЦУМа на улице Аэропортовской, 10, в Одессе. Правоохранители вручили персоналу решение Шевченковского суда Киева о том, что все имущество на период расследования уголовного производство о коррупции переходит в управление государства.

Как утверждает издание, по мнению следствия, объекты, на которых проводятся следственные действия, были получены преступным путем. По данным СМИ, государство берет под свой контроль еще ряд зданий, принадлежащих Климову.

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На объектах Леонида Климова в Одессе и области работают сотрудники СБУ и АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3086180
 
   
 Топ комментарии
 
на святое покушаешься..?!
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Конча-Заспу потрясти надо. Там куда ни плюнь,- не промахнёшься...
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и опять в эфире честный передел собственности по украински
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Не одному же климову исторические здания в Одессе палить...пора и поделится отжатым у города с винницкой общиной
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Все прозрачно по-закону и в СМИ. В Рашке просто убивают и грабят чужое.
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все прозрачно бывает тока в граале у пети, ну или в стакане у гюгы
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Отбирают прозрачно, а вот кому отдадут єто можно только догадываться.
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Скорее всего...это же рыговское быдло...такие делятся только тогда когда утюг на пузе
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Конча-Заспу потрясти надо. Там куда ни плюнь,- не промахнёшься...
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Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

Київські силовики вилучають активи одеського нардепа Клімова, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 7722
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Какая территория находится под юрисдикцией районного, хоть и столичного, суда?
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все, черноморец вылетит из премьер-лиги. Нет з\п - нет игры.
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Ооо!!! Как вовремя !!! Дали время более 3х лет как все спрятать,а теперь понты колотят !
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКиевские силовики изымают активы одесского нардепа Климова, - местные СМИ
 
 
 
 
 
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