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 Общество
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Все про:Одесса (5101) радио (234) ЛГБТ-сообщество (214)

 На одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества

Первый выпуск еженедельного часового проекта под названием Good As You ("Такой как ты"), посвященного проблемам геев, вышел на одесском "Первом городском радио" (частота 102,7 FM) в четверг 13 сентября.

Об этом сообщает РБК.

Как рассказали изданию Styler авторы необычной радиопрограммы, проект сделан в формате интервью с вкраплениями информационных справок и небольших эссе. Гостями проекта будут не только геи и лесбиянки, но и обычные люди, которые не стесняются открыто говорить в эфире о сексуальных меньшинствах.

Среди вопросов, которые будут поднимать: отношение украинских граждан к гей-парадам, агрессия по отношению к геям в обществе, легализация однополых браков.

По мнению авторов программы, сейчас у нас в стране эти проблемы попросту замалчивают, хотя людей, которые готовы говорить о таких вещах открыто, достаточно много.

На одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества 01

Кстати, ранее РБК сообщало о том, в Германии посчитали жертв сексуального насилия со стороны священников.

А также о том, что ветеран АТО из ЛГБТ-сообщества рассказал свою историю.

Источник: https://censor.net.ua/n3086176
 
 
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 Топ комментарии
 
а в чому провокація? і яких людей? на радіо купа "християнських" програм, є цілі християнські радіостанції, трансляції якихось літургій - чому ви про них не кажете, щоб не провокували людей?
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Это рекламная компания мера Одессы На одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 7690
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я не з ЛГБТ, але не розумію в чому принципова відмінність між ЛГБТ і християнами. когось провокує гей-парад, а когось - хресна хода, когось нудить від програми про ЛГБТ, а когось - від трансляції літургії - в обох випадках це проблеми тих, кого провокують чи кого нудить, адже і ЛГБТ, і християнство - це дозволені свободи, які не порушують нічиїх прав
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Зачем провоцировать людей? Надеюсь, что этот выпуск будет и последним.
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а в чому провокація? і яких людей? на радіо купа "християнських" програм, є цілі християнські радіостанції, трансляції якихось літургій - чому ви про них не кажете, щоб не провокували людей?
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О, порiвняли! Одне сказати, що вiн гей, а друге - що вiн христианин.
Але я вас зрозумiю, якщо ви один iз тих.
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я не з ЛГБТ, але не розумію в чому принципова відмінність між ЛГБТ і християнами. когось провокує гей-парад, а когось - хресна хода, когось нудить від програми про ЛГБТ, а когось - від трансляції літургії - в обох випадках це проблеми тих, кого провокують чи кого нудить, адже і ЛГБТ, і християнство - це дозволені свободи, які не порушують нічиїх прав
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Серед християн тех можуть бути геї.
Шановний, слухайте те радiо досхочу i на здоров'я.
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Дякую. Я не слухатиму, бо мені таке не цікаве, як і християнство. Мені просто було цікаво, хто ті люди, яких чимось провокує радіопрограма, присвячена життєвим проблемам якоїсь спільноти.
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чому я повинен міняти своє відношення до когось? я- вільна людина і сам вирішую до якого явища як мені ставитися. якщо смердить лайном- я і буду казати що смердить лайном, а не толерантно відноситися до запаху!

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Тебе кто-то навязывает это канал ? Не слушай. Ты вообще в Польше или в ольгино под прокси? Если в Польше ,то должна знать , как в Европе относятся к геям.
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Первый выпуск будет о скрипалевской парочке?)))
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ФСБешная компашка заднеприводных уже на радио влезла Хуйло с помощью своих дырявых лгбтешников пытается дестабилизировать украину, но залупу ему на воротник.
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Первый выпуск еженедельного часового проекта под названием Good Ass You
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Очень любопытно было бы узнать, что это за проблемы такие у геев? На работу людей принимают не спрашивая, какие у них сексуальные пристрастия. В транспорте, в магазинах, в театрах, в больницах, в ....... окружающим всё равно, с кем ты спишь. Так какие же проблемы у геев??????
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послухайте програму, якщо цікавитесь. це ж і робиться в тому числі для таких, як ви, яким цікаво.
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Финансовые у них проблемы...отрабатывают фсбшные бабки. ждут когда их отпиздят или говном обольют во время решения вопросов евроинтеграции
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Они хотят не только месить говно, но потом хотят это и еще и обсудить с окружающими гражданами, в т. ч при приеме на работу, в магазинах, транспорте, а особенно с теми, кому это вообще не интересно
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Пьяниц и наркоманов в обществе гораздо больше. Так что их проблемами загаживать эфир?
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Пьяницы и наркоманы не в состоянии оплатить эфир
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Остальные офицально не попадались...тот же параша например, одни говорят диабетик. другие алкаш...хотя многие пургу несут конкретную
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так туда надо лучших приглашать -арсена, петю, гюгу, вову, а ульянку не надо -всех распугает, и те сразу передумают быть настоящими европейцами
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Дочки Путина живут в Европе и к папин рай что-то не собираются. Так у них тоже проблемы с ориентацией, если они живут в Европе?
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а вы шо, корреспондент того самого одесского радио?
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Думаю, что в Одессе найдутся люди, которые сожгут эту радиостанцию.
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Надеюсь программа будет только на русском язычке, чтобы не обидеть права меньшин...
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Это создаст проблему украиноязычным педикам. Кроме того, это нарушит украинское законодательство. Поэтому, программа должна быть 75% времени на украинском языке, ведь это обязательная языковая квота.
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Судя по афише, передача на украинском.
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Не правильное название. Правильней будет "Заднеприводной СПИД"
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Вышла и вышла. У нас на радиостанциях разных много разных программ выходит.
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У збоченців проблеми, так вони замісь того щоб звернутись до врача вирішили законтачіть здорових людей по радіо. https://youtu.be/_GUogAU1KoU
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Маньяки и садисты прячутся среди вас гетеро. А те кто свою сущность души открыл для других на преступления не пойдет. Это свобода души и тела.
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Тримай гамасек свою "свою сущность, свобода души и тела" при собі.
https://youtu.be/tJlc5gVbrKQ
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Это Одесское радио будет вещать из Верховной Рады?
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"Такой как ты".... такой - да не такой, а заднеприводный
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Почти 70% мужчин скрытые гомосексуалисты ивам просто завидно что прячетесь в своих душах-а мне хорошо ибо я свободная личность. Живу радуясь жизнью.
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вообще не понимаю, х*ле они нам парят свое равенство
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Шо, кто то кроме маршрутчиков радио слушает? Ааа, это для них и педерача! Заслужили.
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Після подій в Солсбері ЛГБТ перейменували на ГЕЙГРУ
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Кому не нравится то кто вас заставляет слушать. Хватит дить в черно-белом мире а ведь он в всех цветах радуги.
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Тема действительно стоящая подробного обсуждения. Пора перестать стесняться говорить на действительно важные темы. Также уже давно назрело время открыть программу "Я онанист". Ведь множество людей готовы рассказать об этом, но не знают, как бы погромче об этом заявить! На обсуждение проблематики способов и разнообразных приемов онанизма можно будет приглашать школьников, учителей физкультуры, пенсионеров, а так же известных звезд шоубизнеса и высокопоставленных украинских чиновников. Новый формат программы просто обречен на успех и от желающих принять участие в дебатах просто не будет отбоя!
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НЕ смешите меня А вообще других бы проблем не было
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Нет в Украине других проблем. Осталось только обсуждать гей- развальцовку и лесбо - шлифовку На одеському радіо з'явилася програма про представників ЛГБТ-спільноти - Цензор.НЕТ 3747
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества
 
 
 
 
 
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