 На одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества

Об этом сообщает РБК.

Как рассказали изданию Styler авторы необычной радиопрограммы, проект сделан в формате интервью с вкраплениями информационных справок и небольших эссе. Гостями проекта будут не только геи и лесбиянки, но и обычные люди, которые не стесняются открыто говорить в эфире о сексуальных меньшинствах.

Среди вопросов, которые будут поднимать: отношение украинских граждан к гей-парадам, агрессия по отношению к геям в обществе, легализация однополых браков.

По мнению авторов программы, сейчас у нас в стране эти проблемы попросту замалчивают, хотя людей, которые готовы говорить о таких вещах открыто, достаточно много.

Кстати, ранее РБК сообщало о том, в Германии посчитали жертв сексуального насилия со стороны священников.

А также о том, что ветеран АТО из ЛГБТ-сообщества рассказал свою историю.