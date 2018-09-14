"Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петро Порошенко.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал глава государства, выступая в пятницу на 15-м форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.

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Он напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на $26 млрд, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на $20 млрд.

По словам Президента, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ.