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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (394) дефолт (351) Порошенко (15389)

 Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко

Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году, однако преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволит стране сохранить финансовую стабильность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петро Порошенко.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал глава государства, выступая в пятницу на 15-м форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невыплата долгов грозит Украине дефолтом, - Гройсман

Он напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на $26 млрд, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на $20 млрд.

По словам Президента, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3086175
 
   
 Топ комментарии
 
Після чотирьох років потужних, успішних та рішучих реформ- сивочолий гетьман заговорив про дефолт.. Дивина..
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Пик выплат на 2019 год, как раз после выборов. Хорошо Порошок все просчитал: наберется кредитов как собака блох, и в марте - на Мальдивы. А лохи пускай отдают.
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Кучма построил коррупционную пирамиду, взростил рыгоАналов, не украинизировал Крым и Донбасс, это блохастое чмо развалило УКРАИНУ!!!
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Презирство до порошенко вже давно переросло в лють і ненависть, він ненажерлива свиня зі своїми підсвинками. НА ПАЛЮ -Ю -Ю -Ю !!!! ЗРАДНИКА ТА ЗЛОДЮГУ ВАЛЬЦМАНА
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Мы знаем что мы делает, мы берем очередные 3 миллиарда кредита чтоб отдать набежавшие проценты по старым кредитам. А все потому что одно воровство и байки про рост экономики, программу приватизации гос предприятий провалили полностью и дыру в бюджете нужно затыкать, ради кредитов готовы поднять тарифы и продать лес и землю.
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Так и мы знаем,что вы делаете. Вы тупо воруете!
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Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко

Да, они знают, что делают, только не договаривают, какой ценой, за счет кого они это сделают.
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Дивлячись по коментарям бачу, що чинуші теж читають цензор і звісно вихваляють грязного педро
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Разговоры о дефолте это вообще то фишка кацапских трололо . Панэ прэзыдентэ ,, не отбирай у них "хлеб". Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5710.
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"Дефолта в Украине не будет"...
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Это трепло обещало опустить доллар до 10 грн., продать ВЕСЬ свой бизнес и АТО закончить за часы.... Хоть бы постыдился в очередной раз кормить народ своими пустыми обещаниями.
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А, если бы он пообещал вернуть тебе девственность, ты бы тоже потом вменял это ему в вину, а не размышлял, как такое вобще возможно?
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Если бы у бабушки был х... - она была бы дедушкой. Не пались кремлебот.
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Ты цитируешь Хуйла, а я палюсь? Ну ты маладесь. Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5752

Курс по 10 ты готов ждать, а взрослые дяди, которые тебе это обещают - злостные обманщики.
Но даже не вздумай думать, что эти обманщики пользуюся тем, что ты дебил. Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8550

На самом деле никто не виноват, что волосики на лобке у тебя выросли (может уже даже поседели), а мозги в голове нет.
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Ты все цитаты своего фюрера наизусть знаешь? Скажи, что и сейчас я его цитирую.
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А причем тут я?

Ты ж цитируешь. Значит ты и учил их наизусть зачем-то.

Т.е. получается, что ты мало того, что дибил, так еще и хуйлопоклонник. Что, в целом, весьма характерно для подобных тебе организмов.
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Рэформы довели страну до преддефолтного состояния и только лярд транша отодвигает сам дефолт, я правильно понял？
Мощный прэпыздэнт, ничего не скажешь
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реформы, а не затыкание дыр долгами папередниками?
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Перечитал статью еще раз, то ли я с ума сошел, то ли пэтька йокнулся, Украина превращена в страну третьего мира в центре Европы. Откройте ему выкыпэдию, пусть просмотрит ввп на душу населения у наших соседей. ЦЕНЗОР НУ НЕ НАДО ПЕЧАТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ЛЛУДАКА, он уже обрыд
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а можешь привести пример страны "не третьего мира", которая втянутая в войну с более сильным соседом 5-й год, заливается золотом?
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Для тех кому лень читать речи Порошенко. "У нас всё хорошо. Уверен, даже великолепно. И я гарантирую - будет ещё лучше". Также подходит к любому выступлению Гройсмана.
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...що,докерувалися майже до дефолту...?!
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я помню как все ждали дефолта, не дождались раньше не дождетесь и сейчас Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7853
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Соскин кукарекал это, вместе с дебилом что имеет "партию" "5-10".
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Попєрєдники виноватіе. Кто бы сомневался. А вот если задать любому из Кабмина, рады, АП, а еще лучше министру финансов и главе НБУ один единственный вопрос и тогда станет ясно. что керують у нас те люди что образование получили на базаре и умеют только воровать.
Вопрос звучит просто элементарно: Как сделать в Украине кредиты под 5% на 20 лет?
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ага, и колбасу по 2-20, и пенсионеркам вернуть упругие сиськи.
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"Мы знаем, что мы делаем"
ВВП (номинал) на душу населения 2017

место 128 Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7326 Украина 2582 USD (по версии МВФ)
место 127 Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7326 Украина 2640 USD (по версии ВБ)..
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23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35] На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012
Это из Википедии, а это вот из статьи:По словам Президента, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ. Источник: https://censor.net.ua/n3086175
Просто вот интересно он реально целенаправлено так говорит или все таки пора проводить психиатрическую экспертизу главы страны.
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Подожди, сейчас соевая бригада получит новые методички, в старых бред с бодуна не учтен и тебе объяснят, что министр зкономразвития к внешнему долгу никаким боком. Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8752 И вообще это не эти попэрэдники виноваты, из которых ПоПА, а те которые совсем попэрэдники...... Ой, а он опять из них....... Ну короче сам придумай кто виноват. Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8752
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порошенко известное брехло, но дефолт до выборов
децствительно ему не выгоден
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вірю цiй святiй людині!

Олег Володарский‏ @Volodarskiyy

друзі їхали плацкартом, і абсолютно випадково зробили цей кадр. Вразила Його простота. Навіть постіль не брав: спав на брудному матраці. Усім вагоном скинулися йому на чай, а він усміхнувся щиро, надпив, а цукор сховав у кишеню піджака. Дітей пригощу, каже.
Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4494
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барыга получит бабла от хуйла за голову бойца ?
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Ну який може бути дефолт після купи надзвичайно потужних реформ? Це просто смішно. )))
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Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко

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А почему вы не знали что делать, чтобы не доводить страну до преддефолтного состояния?
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"эффективная экономическая политика"... "является историей успеха на рынках развивающихся стран " - это о чём, о ком, это где..? "Не крутите старый глобус , не найдёте вы на нём. Той страны, страны особой,о которой мы поём."(с)
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Алкаш Ельцин в свое время тоже клялся, что дефолта не будет.
Алкаш В-ман теперь тоже клянется...
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"Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ." Налицо противаречие, к которому куча вопросов:
Если в долг раньше брали политики - не стоит ли сегодняшние заимствования называть в СМИ " Порошенко взял в долг в счет Украины столько то ярдов ?"
Не писал ли при "попередниках" какой нибудь министр экономического развития свое экономическое обоснование этих заимствований?
Источник: https://censor.net.ua/n3086175
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"Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко" -- Жахъ, дак воны "со знанием дела" довелы Неньку др цугундэра .... Смих и слёзы з "переможцив".........
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точно.. хуйло-путін вже в гівно рашку остаточно втоптав ))
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пэтя 3.14ть и крадэ...
запасаюсь крупой,макаронами,свечками,солью и т. д.
как же надоело это рыло ))) Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3442
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та кацапи в нас вже давно і дефолт "влаштували", і черговий "мор" від голоду, і суцільну "біндєравщину", а самі нарешті вже отримали від сатанату кремлівського дозвіл на збір валєжніка ))
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Ого як російські троллі пожвавилися.
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Это он гройсмана похвалил или себя, шо то непонятно.
"История успеха..." В устах политика популиста даже траурные речи звучат оптимистично. ☻
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Кабмин может пойти на повышение цен на газ для населения для предотвращения дефолта, - Гройсман.

"Дефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко"

Вы даже не догадываетесь, но мы тоже знаем, что вы делаете и всё остальное про вас знаем.
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Порошенко не передал Roshen в «слепой траст»: сенсационное расследование


Прямо сейчас ГФС Украины осуществляет внеплановые проверки корпорации «Рошен» президента Петра Порошенко. Для чего? Эти проверки начаты на основании заявлений о проверке менеджеров корпорации, и нужны для того, чтобы на протяжении 3 лет (с избранием нового президента) «Рошен» никто не трогал. Согласно Налогового Кодекса срок давности по налоговым обязательствам не может превышать 1095 дней Дефолту в Україні не буде. Ми знаємо, що ми робимо, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9588
Об этом пишет известный украинский финансовый журналист Александр Дубинский на dubinsky.pro
Таким образом, текущие проверки корпорации Рошен закроют проверочный период на три года. И в случае смены власти к Рошену «подкопаться» ближайшее время никто не сможет. А материалы за прошедшие годы вообще «канут в лету».
Если анализировать механизмы ухода от возможного доначисления налогов, которые применяют люди Порошенко - можно сделать несколько важных выводов:
сразу после перевыборов можно поднять материалы налоговых проверок «Рошен» за 2013 год и заставить Порошенко выплатить 100 млн гривен в бюджет
мифический «Ротшильд» и «слепой траст» существуют только для лохов и для неуплаты налогов в украинский бюджет.
Корпорация же и ныне находиться под прямым влиянием Порошенко. А все бухгалтерские вопросы кондитерской империи контролирует личный бухгалтер Порошенко - Нина Южанина, которая по совместительству является председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
Приведу несколько примеров, которые иллюстрируют то, как Порошенко после избрания его президентом уходил от уплаты налогов контролировал все финансовые дела корпорации Roshen до и после слепого траста мстил налоговикам
Пример 1
27 мая 2014 года Нина Южанина, в связи с проведением расследований о законности налоговых проверок в 2010-2103 годах предприятий «Рошен», дает указание юридическому советнику корпорации «Рошен» Юрию Буглаку (сейчас нардеп БПП, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции Комитета ВР Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции), - откорректировать показания главного бухгалтера ДП «КК «РОШЕН» Боевой Галины.
В письме Южанина просит дать показания (это уже уголовное дело о даче ложных показаний) о том, что во время проверки предоставленные документы не анализировались проверяющими, а обязательно уносились в офис налоговой для принятия дальнейших решений.
В самом объяснении бухгалтера речь шла о проверке Рошен, начатой в августе 2013 года. Тогда из-за большого количества запросов налоговиков- была парализована деятельность предприятия.
По результатам проверки был составлен акт 06.12.2013 года. Доначисления налогов 107 млн. гривен.
По просьбе «Рошен» назначена еще одна внеплановая выездная проверка по пересмотру выводов акта от 06.12.2013 года. Но уменьшена сумма штрафа была только ПОСЛЕ революции: доначисления по акту от 28.02.2014 года составили в 100 раз меньше - 0,9 млн. гривен, которые уплачены в бюджет.
И, судя по всему, такое снижение штрафа не имело под собой юридических оснований. Поэтому Южанина пытается «высосать из пальца» информацию которая бы указывала на причастие и «давление» на «Рошен» определенных людей из налоговой структуры во времена Януковича.
Для этой цели в мае 2014 года Южанина лично готовила показания для МВД и Генпрокуратуры. Отправкой и редактированием занимался Буглак, который вероятней всего за это в дальнейшем и заслужил должность председателя подкомитета по коррупции.
Показания сотрудниками Рошен излагались таким образом, чтобы облегчить МВД возбуждения уголовных дел против налоговиков. И это касалось не только руководящих лиц, а и простых инспекторов.
На основании полученных сведений в августе 2014 года МВД подготовила запрос о выемке документов и дачи показаний, у одного из предприятий корпорации - «Рошен -Кривбас». Данный запрос также проходил через Южанину.
В запросе, следователь главного следственного управления МВД, где в связи с расследованием в криминальном производстве в отношении служебных лиц, которые организовали проверку Рошена в 2013-2014 годах, кроме уставных документов, просит предоставить фамилии всех инспекторов, которые участвовали в проверке и тех сотрудников предприятия кто непосредственно с ними контактировал.
Вся информация относительно расследования координировалась лично Южаниной со старшим следователем ГСУ МВД Украины Александром Кареевым, который напрямую общался с ней по электронной почте.
Пример 2
30 июля 2015 года Удовиченко Людмила (руководитель одной из компаний Порошенко) обратилась к Южаниной относительно проведения ГУ ГФС Киевской области внеплановой проверки ООО «Рошен -Зодиак» (г. Белая Церковь). В письме Удовиченко описала основания проверки, которая произошла из-за покупки основных средств необходимых для деятельности (авто, оргтехника и т.д.).
Согласно декларации за март 2015 года затраты на приобретение составили 0,8 млн. гривен. Данная операция повлекла образование «минусового» значения НДС за данный месяц, поскольку стоимость затрат была отображена в налоговой декларации, что увеличило налоговый кредит предприятия.
Другими словами, данные затраты на тот момент не были связаны с полученным доходом, а поскольку предприятие только начало деятельность то в марте 2015 года дохода и вовсе могло не быть.
Проверка была начата 30.06.2015 года и после приказом от 13 июля 2015 года продлена, по всей видимости, из-за не предоставления документов.
Поскольку минусовое значение в налоговой декларации (0,8 млн. грн.) привело бы к блокировке операций, уплате НДС и штрафным санкциям Нина Южанина 31 июля 2017 года, для решения данного вопроса, перенаправляет письмо Наталии Рубан, директору департамента аудита ГФС Украины, и просит посмотреть эту информацию.
О том, что Южанина и во время управления таможенным комитетом курирует работу Рошен говорят постоянные письма руководителей предприятий, так:
в письме от 5 октября 2015 года в теме письма «Проверка ДПС» главбух РЦ «Плюс» Козинец Тамара сообщает главбуху ООО «Кондитер-транс» (принадлежит Порошенко, через Рошен) и Удовиченко Людмиле что будет давать пояснение в ГФС на их запрос (относительно формирования налогового кредита) и просит проверить документы. Удовиченко в свою очередь перенаправляет письмо Южаниной, для согласования.
И вообще, все финансово-хозяйственные дела на корпорации решаются при участии Южаниной. Когда приходят очередные запросы, касающихся денежных начислений (налог на прибыль, НДС), где есть возможность «скосить» 3,6 млн. гривен либо наказать инспектора - то информация отправляется не к «Ротшильдам», как врет в своих интервью президент «Рошен» Москалевский, а к главному бухгалтеру Порошенка.
Пример 3
В 2013 году Миндоходов во главе с беглым Клименко проводило проверки предприятий кондитерской фабрики Рошен. По результатам этой проверки сумма налоговых доначислений составила 47 млн. гривен.
Согласно данных реестра судебных решений за 2010-2012 года, Ивано-Франковская налоговая провела проверку ООО «Рошен Прикарпаття» на предмет соблюдения налогового законодательства. В сентябре 2013 года был составлен акт с доначислениями.
Основные нарушения, которые были выявлены:приобретение ООО «Рошен-Прикарпатье» у ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «продукции, а также услуг по ее продаже нерезиденту ООО» Рошен», не связанные с хозяйственной деятельностью ООО» Рошен-Прикарпатье» (так называемые безтоварные операции). Согласно условиям договоров - товар оставался на складе Комиссионера (ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «) в ООО «Распределительный центр «Плюс» (Киевская область,Яготин) и сохранялся до отгрузки нерезиденту ООО «Рошен». При этом хранение и отгрузка на экспорт осуществляла ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «без участия ООО «Рошен-Прикарпатье».приобретение ООО «Рошен-Прикарпатье» маркетинговых услуг по договорам, заключенные с ФОП являются мнимыми, поскольку указанные лица находились в трудовых отношениях с ООО «Рошен- Прикарпатья», должностные обязанности которых по своему содержанию аналогичны к содержанию предоставляемых услуг, определенных договорами на оказание услуг. Начиная с 05 мая 2014 года «Рошен Прикарпаття» постановлением Ивано-Франковского областного суда выиграл судебный спор, где начисления налоговой проверки в размере 3,7 млн. гривен были признаны противоправными, и их решения были отменены. Как не пытались «фискалы» в дальнейшем оспорить.
Впрочем, в этой истории интересен не тот факт, что Порошенко не собирался платить деньги в бюджет - это дело привычное и давно знакомое. Шок состоит в том, что не смотря на полную победу в данном споре - «Рошен Прикарпаття» с помощью прокуратуры возбуждает досудебное расследование №12015000000000435 от 15.07.2015г. с признаками криминального правонарушения.
Это сделано для того что бы в ходе расследования следователь прокуратуры смог пров
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"Мы знаем, что мы делаем....... О да!!! МЫ это видим,воровать и врать вы умеете,суки щекаладные.
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Дефолта не будет, будут кассовые разрывы.
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Я хренею с этой будки...Если кредит и помощь не дадут, то дефолт, а если дадут, то эффективная экономическая политика.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДефолта в Украине не будет. Мы знаем, что мы делаем, - Порошенко
 
 
 
 
 
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