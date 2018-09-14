 Суд начал избирать Омеляну меру пресечения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Ходатайство рассматривает судья Анна Сергиенко.
Омелян присутствует на судебном заседании. На заседание пришли министр спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко, министр юстиции Павел Петренко, нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко, советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
шнуром не подавитесь?
мышку кушать будем?
Большая Зал.па для большинства украинцев давно уже реальность !
Причём , по-новому !
Это не проблема для общества
Политологи и экономисты терялись в догадках зачем омеляну эта нелепая инициатива, с перенаправлением/запретом российского ж/д сообщения, думали ответ за блокаду Азова, а оказалось это просто игра на упреждение. 🤡 Клоуны. Паразиты пожирающие паразитов.
Абсолютная заказуха и начало политической расправы над оппонентами (Омелян - "Народный Фронт").
Если за 10 лет госслужбы у чиновника нашли один джип - это полный провал НАБУ.