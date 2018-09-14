 Суд начал избирать Омеляну меру пресечения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Ходатайство рассматривает судья Анна Сергиенко.

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Омелян присутствует на судебном заседании. На заседание пришли министр спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко, министр юстиции Павел Петренко, нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко, советник главы МВД Зорян Шкиряк.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ