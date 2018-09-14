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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Жданов (152) Кириленко (632) Ляшко (1435) суд (21323) Петренко Павел (679) Шкиряк (541) Омелян (516) Богачук Олег (690)

 Суд начал избирать Омеляну меру пресечения. ФОТОрепортаж

Cоломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Ходатайство рассматривает судья Анна Сергиенко. 

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Омелян присутствует на судебном заседании. На заседание пришли министр спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко, министр юстиции Павел Петренко, нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко, советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 01
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 02
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 03
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 04
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 05
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 06
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 07
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 08
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 09
Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 10

Суд начал избирать Омеляну меру пресечения 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3086174
 
 
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 Топ комментарии
 
Омелян уже на носилках? Как у него с давлением? Самое время для гипертонического криза.
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Я уже после таких "обвинений" НАБУ подумываю, что Бюро рекламу министру сделать решило) За целый год расследований детективы выявили то, что Омелян прожил в доме родственника пару недель , брал когда - то там для поездок машину брата и купил девятилетнюю машину не представительского класса.
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Омелян уже на носилках? Как у него с давлением? Самое время для гипертонического криза.
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Если Омельян не будет симулировать, как Юля, Гепа, Насиров...?
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Ви, таки , как всегда не причём....гаденько, первым номером, поумничали...но осадок неприятный о совсем другом человеке(не о себе) оставили...
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если он не на носилках, с давлением всё в порядке и советы дебильные ему не нужны...
шнуром не подавитесь?
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так , в настоящий момент, Омелян сидит , извините, жопой на стуле...
мышку кушать будем?
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А как всё хорошо начиналось! А теперь шо, гипер zaloop осталась несбыточной мечтой народа Украины?
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Осталась одна надежда, на каталку и клетчатое одеяйло.
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Ну почему же ???
Большая Зал.па для большинства украинцев давно уже реальность !
Причём , по-новому !
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Саме так Глорі. Якийсь там пацан буде вказувать Росії коли припинять жд- сполучення. Яке нахабство!
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так )) завжди дивляться та на своїх аналах показують що таму х... заказуха
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Мне кажется, что молодой, борзый технократ и мелкий воришка - вполне у нас сочетаются.
Это не проблема для общества
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да просто заменят меру пресечения степенью дефлорации - в мацкву на медведях нужно уметь ездить Суд почав обирати Омеляну запобіжний захід - Цензор.НЕТ 6971
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Вот еще свежачок. НАБУ начало расследование в отношении Антона Геращенко. https://lb.ua/news/2018/09/14/407506_nabu_nachalo_rassledovanie.html
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Думаю, что народ будет разочарован. Ни клетчатого одеяла, ни носилок - каталок не будет. Все будет проще и прозаичней. Омеляна не возьмут под стражу и будет просто тягууууччее (как ирис "Кис-кис") судебное разбирательство.
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Ведь заложника захватывают исключительно с целью выкупа. А это - не тот случай
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Странно, депутат друг набу покупает квартиру за 300 тысяч долларов, не имея дохода. Набу даже не то что подозрения, даже само дело на проеверку не открывает. Хотя у депутата нет такого дохода. Просто сказал, что друг занял. Теперь у министра, который не друг набу нашли расходов больше официального дохода за несколько лет на 40 тысяч долларов - так тут не только дело, тут даже обвинения. А одноклеточные адепты зрады схавают конечно...
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Только один его БМВ стоит 50000$, так что ты сбрехал.
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Вот и началась бурная деятельность. До сих пор не понятно как они рисуют эти все суммы? рисуют с потолка что ли. Методика мне лично вообще не понятна
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Сытнику скоро предстоит поход в парламент с отчётом, а что ему отчитываться, не будет же он закрытыми делами на Фирташа или Злочевского хвастать) а значит нужны громкие обвинения. рецепт прост)
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все подельники "грязного и вонючего" в сборе ))))
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Я уже после таких "обвинений" НАБУ подумываю, что Бюро рекламу министру сделать решило) За целый год расследований детективы выявили то, что Омелян прожил в доме родственника пару недель , брал когда - то там для поездок машину брата и купил девятилетнюю машину не представительского класса.
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А трактовка Дябиляна его обвинений это по твоему достойно внимания? Ляшка например говорит шо НАБУ просто завидует его половой жизни, поэтому преследует...
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Я только о том, что НАБУ целый год изображало бурную деятельность, а в итоге всё выглядит очень уныло с их стороны, когда как дел на Кононенко или Грановского и близко не слышно.
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Ляшко главный свидетель? Или пришел перенять "дело" ? 😁
Политологи и экономисты терялись в догадках зачем омеляну эта нелепая инициатива, с перенаправлением/запретом российского ж/д сообщения, думали ответ за блокаду Азова, а оказалось это просто игра на упреждение. 🤡 Клоуны. Паразиты пожирающие паразитов.
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Шо гиперрасил отменяется, вернее передадут пилить кому то другому ?
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НАЗК и НАБУ - безинициативные, безхребетные, карманные структуры, полностью подконтрольные Администрации Президента.
Абсолютная заказуха и начало политической расправы над оппонентами (Омелян - "Народный Фронт").
Если за 10 лет госслужбы у чиновника нашли один джип - это полный провал НАБУ.
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ёпт, вот это "кубло" собралось в одном месте !
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Омеляна судять за те, що насмілився замахнутися на святе - покласти край транспортному сполученню з ворогом. Путін скаженіє, медведчук шоколадника тероризує. З кремля прийшов наказ - негайно покарати нахабу. Одного вже покарали. Викинули з посади мера Конотопу. Тепер вигадують, що тому Семеніхіну пришити.
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Продавать шмотки в РФ это как? Он специально заговорил про отмену этого сообщения накануне обвинения, корча из себя патриота, чтобы можно было обвинять НАБУ в "агенты кремля".
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НАБУ, руководитель которого напрямую подконтролен Кернесу "Гепе" мочит опонентов 5-й колоны. Сначала возбудили уголовное дело по сыну Авакова, врага Кернеса, сейчас вручили подозрение Омеляну, из команды Авакова, теперь пошел руководитель СБУ, из команды действующей власти. А где производства в отношении Ринатки, Боги Коесникова, 2-х криворожский бандитов отца и сынули, вышки Бойко и т.п. Вот это реальная картина, она по их делам просматривается. Такое подразделение должно заниматься не миллионами, а миллиардами, а они выхватывают сумму ущерба 5 млн. гривен. Это по рюкзакам. А кого выбрали туда детективами: основная масса из города Харькова и Одессы, самых патриотических городов в Украине.
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Из всех перечисленных только Бойко депутат и чиновник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд начал избирать Омеляну меру пресечения. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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