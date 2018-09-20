 "Это очень важное решение для защиты украинского книжного рынка", - гендиректор "Фолио" Красовицкий о санкциях против российских издательств

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Напомним, на заседании в среду, 19 сентября, Правительство поддержало предложение Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины применить экономические санкции против российских издательств, которые систематически публикуют книги антиукраинского содержания.

Отмечается, что в течение последних трех лет организация постоянно отслеживает сферу книгораспространения. "По результатам мониторинга составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на 15 августа в Перечень внесены 167 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами", - информируют в Госкомтелерадио.

Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер.

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Комментируя это решение Правительства, Красовицкий отметил: "Речь идет не о запрете продукции издательств. Это введение санкций в отношении некоторых российских издательств и сайтов, которые издают и распространяют литературу, попавшую в перечень запрещенных Госкомтелерадио.

Механизм введения санкций таков: принимает решение Кабмин и направляет его в Совет национальной безопасности и обороны; после решения СНБО его вводит в действие своим указом Президент.

Вчера решение было передано в СНБО - теперь решение за ними. Но главный этап - это был Кабмин.

Это очень важное решение для защиты украинского книжного рынка не только от книг, которые уже запрещены, но и от книг, где нельзя вычитать каждую букву. Скажем, например, как с книгой британского историка, когда в России при переводе зарубежных книг меняются какие-то фразы, смыслы, заменяются слова, и таким образом перечеркивается вся книга.

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Поэтому это защита украинского читателя от идеологизированной литературы из России - во-первых. Защита украинского книгоиздания от демпинга с завозом книг из России - во-вторых. В мире большая часть книжных рынков - монопольные. Украина является одним из немногих исключений.

Теперь я думаю, что на этом все не остановится. Возможно, все же когда-нибудь мы дождемся решения об эмбарго на ввоз книг из государства-агрессора".

На уточняющий вопрос относительно того, не будет ли одним из последствий данного решения то, что под запрет попадет и большое количество качественной литературы и научных книг, Красовицкий ответил: "А у вас есть данные, что в Украину ввозится много научной литературы? Я об этом не знаю. Абсолютное большинство того, что ввозится в Украину, - это либо бестселлеры современных западных авторов, или это неликвиды, которые уценены издателями в России, книги, которые не продаются, фактически сливаются на украинский рынок".

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