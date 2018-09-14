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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (903) Порошенко (15389) соглашение (1055) Евросоюз (12059)

 "Могу констатировать, что Россию мы переиграли", - Порошенко об украинском экспорте в ЕС. ВИДЕО

Украина компенсирует торговые потери, которые причинила государству Россия постоянно растущим экспортом в Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Twitter, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES.

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"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые нам причинила Россия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо предусмотреть в Раде механизм блокирования законопроектов, противоречащих Соглашению об ассоциации с ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Могу констатировать, что Россию мы переиграли, - Порошенко об украинском экспорте в ЕС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086170
 
   
 Топ комментарии
 
Переграли - це видати кацапні на смерть бійця , котрий воював за Україну? Це дія вільної економічної зони "Крим" на п'ятому році його анексії? Оцінюймо петю, не за петіними потужними словами, а за петіними справами.. Шість з половиною місяців залишилося..
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За скільки продався агенту Хyйла Порошенку за 30 срібників іуда? Саме страшне, що є в Україні, це відморожені порохоботи!!!
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О, Пєця бере приклад з пуйла, використовує його риторику. Той теж усіх "перегравав".
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Порошенко сегодня в адрес хутина и рашки: "досвиданья наш ласковый мишка', возвращайся в свой сказочный лес!..." ) так над рашкой ещё не глумился никто с украинских президентов.
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ему пыня разрешает гавчать на него, выборы скоро ...
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"....видати кацапні на смерть бійця , котрий воював за Україну?"

Это вы опять о ИГИЛЕ ?
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Вы хотите отскребать мозги украинцев с тротуара после того как какой то сраный беженец посчитает что его оскорбляют не давая резать баранов на улице? ВЫ ГОТОВЫ?
Я НЕТ !!! Воевал за ИГИЛ - флаг в руки и на родину.
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русская мразь, иди на срамблер, на родину
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Аркаша, меня в РФ не пускают... уже 12-й год как.....
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тільки на таких гілках реально розумієш скільки козломордих сидить на сайті, скільки місцевих простітушок. і хто з них сидить в одному офісі "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 3505
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в одном офисе подонки, которые за барыгу, наживающегося на крови сограждан, постят
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Ми на вас лохах зраджених наживаємось а не на крові граждан..
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каким это образом?
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Отримуємо моральне задоволення від їхніх корчів.. ну і цукерки Рошен)))
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Тебе платят конфетами ,, тю , а мне лишь шоколадками . !! Беспредел . !! "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 3946 .

Надо будет пожаловаться Стецю . !!
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Лолита ВСЕ!!! АМИНЬ!!! "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 769
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Моя остання зарплата становила 2500 доларів за роботу 12 годин на тиждень в Інтернеті. Друг моїх сестер вже в середньому становить 8к на кілька місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко це було, коли я його випробував. Потенціал з цим нескінченний.
Це те, що я роблю>>>> Ecash10.COM
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Ахаха конечно переиграли, посмотришь на автопром и афуеваешь. В ЕС експортируете из параши импортируете.
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У нас ребята фейковый президент))) от него правду услышать нереально... кто может привести хоть одно его утверждение, которое соответствует истине?
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Ахаха....приятно видеть шо у рыгосоевой мрази пердаки подгорают видать в методичках нет ответов, только спамить...
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Особливо ти погань шоколадна "переиграл" простих громадян які масово покидають Україну в пошуках кращої долі - оце так "переиграл"!!!
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А тебе видимо грошив на билет не хватило . ? "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 3737 .
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Тебе,падали щекаладной,на виселицу я контрамарку выпишу.
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Все познается в сравнении: 60 млн грн Тимошенко потратила на свою рекламу, 53 млн грн Roshen потратил на покупку 530 снайперских винтовок
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для вооружения ньюберкута ?
и скоко порохло получил от хуйла
за голову Тумгоева ?
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Плата--пока не трогают Рошен в Липецке. Тумгоева продал Порох.
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Справжнього виробника відчизняних і сучасних снайперських комплексів Бориса Германа шпигун Лоліта посадив по фальшивому звинуваченню, а сам купує, за словами нардепа Купрія, снайперки для охотників, які для військових не пристосовані.
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Борис Герман - авантюрист и рейдер, отжавший Завод "Шмайсер" у настоящего владельца. Вы - форумные вши, хотя бы читайте что-нибудь кроме форума, будете меньше нести бред.
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И продал их ВСУ за 150 лимонов....
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"Наступного року - в Ялті!" - всі почули нову обіцянку Брехла?
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"Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%"

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Еще один переигрун свинорылый вылез. Переигровочки и многоходовочки это прям болезнь у диктаторов пост-совка.
Даже "демократическую" Украину это не обошло.
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Как бы не старались агенты минстеця очевидно, украинцы люто ненавидят Порошенко. Уверен, ему пора искать очень глубокий бункер.
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Это не мечты педофил, это реальность.
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Тебе виднее, ты же от туда пишешь. Все порохоботы из Ольгино.
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Тобто у вас на росії є таке бажання "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 1232
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Ненасытный ( перевод с арабского ) ты берега попутал, не пытайся писать на украинском, вас кацапов за версту слышно, дерьмом больно воняете. Залез бы ты в своей Лахте или Ольгино в собачью будку построенную Порошенко и не гавкал. Даже в США уже знают, что все порохоботы это те же кремлеботы.
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Очевидно, что ты сынок лижешь яйца карлику-педофилу.
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Попрошу свои гейские фантази провоцировать на другого, я педиков страх как не люблю. И во вторых ни сынулей ни дочерей у педиков вроде тебя не может быть. И третье, яйца карлику-педофилу лижет Порошенко, а ты Порошенку, но это ваши проблемы, я в дела петухов не лезу, зашкварится можно. "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 6483
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О, Боже! Давно не заходил на цензор. Повыползало откровенное антиукраинское антипорошенковское прокремлёвское дерьмо. Бьются в истерике, в потугах облить грязью оболгать, дискредитировать нашего Президента. Ложь, грязь, истерики, перекручивание фактов и прочая мерзость. НО ! Пётр Алексеевич это лучший Президент Украины за все годы Независимости. Пуст не идеальный (а кто в мире был идеальным президентом?). Но лучший в нашей стране. Поэтому, дешёвые кремлеботы, хватит исходить слюной и желчью, постить откровенную ложь, перекручивать факты и пытаться обмануть граждан Украины. Порошенко быть Президентом на второй срок ! А прокремлёвской, антиукраинской антипорошенковской нечисти дорога в АД ! Слава Україні ! Цензор, наведи порядок: вычисти антиукраинский мусор.
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Твою лесть порохобот я читаю каждый раз когда захожу на Цензор, но ты хотя бы подумай сколько это тут народа антипорошенковского. И подумай кто прав, ты кажется один тут на всех
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Порохошавка, ты давно сюда не заходил, ну и не заходи.
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іщо таке напиши! Я так давно не смеялся чуть не обосцался в моченом хуйлом пєтей пісюарє
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Вообще выключаю телек, когда он выступает, знаю точно, что то снова сбрешет. Если сказать честно не помню не одного раза, что бы он был искренним. И этот его смешок ни о чем хорошем не говорит
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Согласен, тоже выключаю телевизор когда выступает карлик-педофил Путин. Ибо Раска Федераска скоро развалится.
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Вообще не смотрю телевизор и вам не советую.

А вообще, не ссыте, на каждого Пэтю найдется свой Саша Билый и не каждого удастся ликвидировать, страна у нас большая.
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Нічого! Скоро прийде Справжній Президент і ми відмовимося від експорту в Європу, а вступимо в Митний Союз, щоб бути разом з російським народом!

Смерть баригам! Геть Лоліту!
Слава Україні!
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в брехне сам себя переиграл... хоть бы свой пистош с минфином согласовывал...- пока РФ как была экспортёром №1 так и остаётся , да и по импорту в тройке... а следующим его высером будет песня про "пэрэмогу над дефолтом"...
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Как сказал Петро карлику-педофилу Валоде: Прощай наш ласковый миша, возвращайся назад в свой сказочный лес "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 3087
Знаете какой нынче тренд? Россия - отныне Раска Федераска!
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Вот просто интересно на кого рассчитан этот абсолютно совковый месседж?
На вату? Так она поверит исключительно тому что скажет российский телеканал. Уровень программирования кремлём больших масс давно уже достиг необратимого уровня. Масштаб программирования такой, что минстецю даже не осталось подверженных программированию по принципу "ура-патриотизма". Совковая программа - пожизненная. И ни какими логическими доводами её отключить не получится.
Получается, что месседж рассчитан на людей, которые живут в реальном, а не параллельном, мире. Тогда месседж о "переигровке" - это чистой воды идиотизм или публичная роспись в собственной неадекватности. Отсутствие ума, конечно, избавляет от осознания глубины своей глупости. А отсутствие совести как таковой избавляет от угрызений совести, от ощущения чувств позора и стыда.
Остаётся только один вопрос - в какой такой собственной параллельной реальности живут эти слуги народа? Они хоть понимают, что бесконечно этот их импотентный идиотизм длиться не может и народ неминуемо их вернёт в реальность?
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да ему похй сцут нам в лицо и кричат что роса
а мі утираемся и молчим
значит он все правильно делает
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Порошенко не передал Roshen в «слепой траст»: сенсационное расследование



Прямо сейчас ГФС Украины осуществляет внеплановые проверки корпорации «Рошен» президента Петра Порошенко. Для чего? Эти проверки начаты на основании заявлений о проверке менеджеров корпорации, и нужны для того, чтобы на протяжении 3 лет (с избранием нового президента) «Рошен» никто не трогал. Согласно Налогового Кодекса срок давности по налоговым обязательствам не может превышать 1095 дней "Можу констатувати, що Росію ми переграли", - Порошенко про український експорт у ЄС - Цензор.НЕТ 2561
Об этом пишет известный украинский финансовый журналист Александр Дубинский на dubinsky.pro
Таким образом, текущие проверки корпорации Рошен закроют проверочный период на три года. И в случае смены власти к Рошену «подкопаться» ближайшее время никто не сможет. А материалы за прошедшие годы вообще «канут в лету».
Если анализировать механизмы ухода от возможного доначисления налогов, которые применяют люди Порошенко - можно сделать несколько важных выводов:
сразу после перевыборов можно поднять материалы налоговых проверок «Рошен» за 2013 год и заставить Порошенко выплатить 100 млн гривен в бюджет
мифический «Ротшильд» и «слепой траст» существуют только для лохов и для неуплаты налогов в украинский бюджет.
Корпорация же и ныне находиться под прямым влиянием Порошенко. А все бухгалтерские вопросы кондитерской империи контролирует личный бухгалтер Порошенко - Нина Южанина, которая по совместительству является председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
Приведу несколько примеров, которые иллюстрируют то, как Порошенко после избрания его президентом уходил от уплаты налогов контролировал все финансовые дела корпорации Roshen до и после слепого траста мстил налоговикам
Пример 1
27 мая 2014 года Нина Южанина, в связи с проведением расследований о законности налоговых проверок в 2010-2103 годах предприятий «Рошен», дает указание юридическому советнику корпорации «Рошен» Юрию Буглаку (сейчас нардеп БПП, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции Комитета ВР Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции), - откорректировать показания главного бухгалтера ДП «КК «РОШЕН» Боевой Галины.
В письме Южанина просит дать показания (это уже уголовное дело о даче ложных показаний) о том, что во время проверки предоставленные документы не анализировались проверяющими, а обязательно уносились в офис налоговой для принятия дальнейших решений.
В самом объяснении бухгалтера речь шла о проверке Рошен, начатой в августе 2013 года. Тогда из-за большого количества запросов налоговиков- была парализована деятельность предприятия.
По результатам проверки был составлен акт 06.12.2013 года. Доначисления налогов 107 млн. гривен.
По просьбе «Рошен» назначена еще одна внеплановая выездная проверка по пересмотру выводов акта от 06.12.2013 года. Но уменьшена сумма штрафа была только ПОСЛЕ революции: доначисления по акту от 28.02.2014 года составили в 100 раз меньше - 0,9 млн. гривен, которые уплачены в бюджет.
И, судя по всему, такое снижение штрафа не имело под собой юридических оснований. Поэтому Южанина пытается «высосать из пальца» информацию которая бы указывала на причастие и «давление» на «Рошен» определенных людей из налоговой структуры во времена Януковича.
Для этой цели в мае 2014 года Южанина лично готовила показания для МВД и Генпрокуратуры. Отправкой и редактированием занимался Буглак, который вероятней всего за это в дальнейшем и заслужил должность председателя подкомитета по коррупции.
Показания сотрудниками Рошен излагались таким образом, чтобы облегчить МВД возбуждения уголовных дел против налоговиков. И это касалось не только руководящих лиц, а и простых инспекторов.
На основании полученных сведений в августе 2014 года МВД подготовила запрос о выемке документов и дачи показаний, у одного из предприятий корпорации - «Рошен -Кривбас». Данный запрос также проходил через Южанину.
В запросе, следователь главного следственного управления МВД, где в связи с расследованием в криминальном производстве в отношении служебных лиц, которые организовали проверку Рошена в 2013-2014 годах, кроме уставных документов, просит предоставить фамилии всех инспекторов, которые участвовали в проверке и тех сотрудников предприятия кто непосредственно с ними контактировал.
Вся информация относительно расследования координировалась лично Южаниной со старшим следователем ГСУ МВД Украины Александром Кареевым, который напрямую общался с ней по электронной почте.
Пример 2
30 июля 2015 года Удовиченко Людмила (руководитель одной из компаний Порошенко) обратилась к Южаниной относительно проведения ГУ ГФС Киевской области внеплановой проверки ООО «Рошен -Зодиак» (г. Белая Церковь). В письме Удовиченко описала основания проверки, которая произошла из-за покупки основных средств необходимых для деятельности (авто, оргтехника и т.д.).
Согласно декларации за март 2015 года затраты на приобретение составили 0,8 млн. гривен. Данная операция повлекла образование «минусового» значения НДС за данный месяц, поскольку стоимость затрат была отображена в налоговой декларации, что увеличило налоговый кредит предприятия.
Другими словами, данные затраты на тот момент не были связаны с полученным доходом, а поскольку предприятие только начало деятельность то в марте 2015 года дохода и вовсе могло не быть.
Проверка была начата 30.06.2015 года и после приказом от 13 июля 2015 года продлена, по всей видимости, из-за не предоставления документов.
Поскольку минусовое значение в налоговой декларации (0,8 млн. грн.) привело бы к блокировке операций, уплате НДС и штрафным санкциям Нина Южанина 31 июля 2017 года, для решения данного вопроса, перенаправляет письмо Наталии Рубан, директору департамента аудита ГФС Украины, и просит посмотреть эту информацию.
О том, что Южанина и во время управления таможенным комитетом курирует работу Рошен говорят постоянные письма руководителей предприятий, так:
в письме от 5 октября 2015 года в теме письма «Проверка ДПС» главбух РЦ «Плюс» Козинец Тамара сообщает главбуху ООО «Кондитер-транс» (принадлежит Порошенко, через Рошен) и Удовиченко Людмиле что будет давать пояснение в ГФС на их запрос (относительно формирования налогового кредита) и просит проверить документы. Удовиченко в свою очередь перенаправляет письмо Южаниной, для согласования.
И вообще, все финансово-хозяйственные дела на корпорации решаются при участии Южаниной. Когда приходят очередные запросы, касающихся денежных начислений (налог на прибыль, НДС), где есть возможность «скосить» 3,6 млн. гривен либо наказать инспектора - то информация отправляется не к «Ротшильдам», как врет в своих интервью президент «Рошен» Москалевский, а к главному бухгалтеру Порошенка.
Пример 3
В 2013 году Миндоходов во главе с беглым Клименко проводило проверки предприятий кондитерской фабрики Рошен. По результатам этой проверки сумма налоговых доначислений составила 47 млн. гривен.
Согласно данных реестра судебных решений за 2010-2012 года, Ивано-Франковская налоговая провела проверку ООО «Рошен Прикарпаття» на предмет соблюдения налогового законодательства. В сентябре 2013 года был составлен акт с доначислениями.
Основные нарушения, которые были выявлены:приобретение ООО «Рошен-Прикарпатье» у ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «продукции, а также услуг по ее продаже нерезиденту ООО» Рошен», не связанные с хозяйственной деятельностью ООО» Рошен-Прикарпатье» (так называемые безтоварные операции). Согласно условиям договоров - товар оставался на складе Комиссионера (ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «) в ООО «Распределительный центр «Плюс» (Киевская область,Яготин) и сохранялся до отгрузки нерезиденту ООО «Рошен». При этом хранение и отгрузка на экспорт осуществляла ДП «Кондитерская корпорация» Рошен «без участия ООО «Рошен-Прикарпатье».приобретение ООО «Рошен-Прикарпатье» маркетинговых услуг по договорам, заключенные с ФОП являются мнимыми, поскольку указанные лица находились в трудовых отношениях с ООО «Рошен- Прикарпатья», должностные обязанности которых по своему содержанию аналогичны к содержанию предоставляемых услуг, определенных договорами на оказание услуг. Начиная с 05 мая 2014 года «Рошен Прикарпаття» постановлением Ивано-Франковского областного суда выиграл судебный спор, где начисления налоговой проверки в размере 3,7 млн. гривен были признаны противоправными, и их решения были отменены. Как не пытались «фискалы» в дальнейшем оспорить.
Впрочем, в этой истории интересен не тот факт, что Порошенко не собирался платить деньги в бюджет - это дело привычное и давно знакомое. Шок состоит в том, что не смотря на полную победу в данном споре - «Рошен Прикарпаття» с помощью прокуратуры возбуждает досудебное расследование №12015000000000435 от 15.07.2015г. с признаками криминального правонарушения.
Это сделано для того что бы в х
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канечна переиграл не токо сам не отменил доровор о дружбе а и хйлапутина уговорил не отменять
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Порохоботы негодую, так хотели Пэтю пропиарить, а тут зрадофилы на х.ю лживого барыгу вертели ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Могу констатировать, что Россию мы переиграли", - Порошенко об украинском экспорте в ЕС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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