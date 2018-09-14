 "Могу констатировать, что Россию мы переиграли", - Порошенко об украинском экспорте в ЕС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Twitter, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES.

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"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые нам причинила Россия", - сказал он.

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