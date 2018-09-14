 "Цензор.НЕТ" наиболее читаемый сайт общенациональных СМИ Украины, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Детектор медіа".
Цель исследования - изучить привычки украинцев, касающиеся потребления СМИ, а также их доверие к СМИ, оценить уровень медиаграмотности и осведомленность населения относительно внедрения реформ в Украине. В мае-июне этого года представители InMind опросили 4000 респондентов (18-65 лет). Погрешность репрезентативной части выборки - 2,5 %. Для фокусных регионов (где выборка 300) - 5,8 %.
Согласно данным исследования больше всего новостей украинцы узнают из телевидения. 74 % опрошенных ответили, что с такой целью пользуются этим медиа чаще всего. На втором месте - интернет-СМИ. Их читают 57 % украинцев, что на 6 % больше за прошлый год. Далее идет радио и пресса.
Доля российских медиа в информационном потреблении продолжает падать, согласно данным от InMind за предыдущие годы. До 8 % упала также и популярность российских интернет-СМИ. Больше всего их читают в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
InMind попросила у респондентов назвать три медиа в каждой категории, которыми они чаще всего пользуются:
- телеканалы: "1+1", "Интер", "СТБ", ICTV, "ТРК Украина";
- новостные агрегаторы: "Укр.нет", "Яндекс", УНИАН;
- интернет-СМИ: "Цензор НЕТ", "1+1", "Новости Украины", "Факты" и "Корреспондент";
В лидерах прессы - "Сегодня", "Вести", "Факты и комментарии", "Аргументы и факты" и "Бульвар". В ТОП-3 популярных радио оказались "Хит ФМ", "Шансон" и "Авторадио Украина".
Полную версию презентации исследования за 2018 год можно посмотреть ЗДЕСЬ.
1 год ·
Вітаю сердечно, друзі! Після вчорашнього посту про рішення Європарламенту по Угорщині читачі попросили діда подивитися, як там сердешний Віктор Орбан себе чуствує. Зокрема, як пояснює угорцям проізошедше в Страсбурзі, як на це все реагує офіційний Будапешт і що з того буде. Дідусь дисципліновано заліз на угорські сайти, почитав пресу, в першу чергу урядову, і навіть пости деяких угорських політиків у фейсбуці. Ще й коменти під ними. Ето жесть. Загалом українські ЗМІ даремно не висвітлюють цю подію, тож дід у міру своїх скромних можливостей спробує їм допомогти. І кому ця тема цікава, заваримо собі кавоньки чи чаю та вмостимося зручненько. Ітак.
Загальне враження, що Орбан дійсно не чекав на такий результат голосування і внятного плану "Б" не мав. Бо після голосування малодушно зник з інформаційного простору, не давши подчіньонним жодних указаній. Не виключено, шо він, як дід учора напівжартома предположив, попросту забухав. Тому урядові ЗМІ Угорщини якоїсь чіткої лінії висвітлення учіньонного Європарламентом ізбієнія угорських керманичів, не мали.
Не получивши темників, головні редактори угорських солідних ізданій та телеканалів напрасно другі сутки обривають телефони своїх кураторів в уряді, куратори теж нічого толком їм сказать не можуть. Тому в теленовинах просто скромно повідомили про голосування, та дали парочку синхронів з угорськими євродепутатами, які мололи чепуху про засилля в ЄП ліберальних партій, які підтримують мігрантів. А ось Угорщина героїчно стоїть на захисті Євросоюзу від напливу всякої чорномазої шушери, за це й страдає. Взагалі, тема незаслуженних страждань Угорщини від неблагодарної Європи - одна з улюблених серед угорських політиків і на цій темі там не паразитує лише ледачий.
Окремо угорські дєятєлі накинулися на ініціаторку покарання Угорщини, шановну пані Сарґентіні Юдіт (свідомо подаю це ім'я в угорській вимові, трапляється і вимова Джудіт Сарджентіні), та пройшлися по її особі в притаманній дебілам манері - і шо вона некрасіва, шо неудовлєтворьонна дура, а також, що вона бездітна. Бо бездітні люди якоби не можуть бути відповідальними, - уверенним тоном заявляють мадярські коментатори, намекая, шо ось Орбан багатодітний батько, а значить автоматично дуже ответственний політик. Втім, натяк на бездітність - це ще й камушок у огород пані Меркель, но об етом послє.
А ось угорський депутат Чаба Шовґор сміливо й храбро уязвив пані Юдіт просто-таки в залі засідань Європарламенту, коли йому надали слово для виступу. Виступаючи угорською він весь свій нєдюжинний інтелект, дотепність та остроуміє вклав у вимову прізвища ненависної голландської депутатки. Назвавши її "Szar gentini". Саме так - інтонаційно виокремивши перший склад її прізвища. При тому перекладач-синхроніст на англійську цієї вольності не помітив, або не схотів помітити і шутку йумора пана Шовґора оцінили лише депутати, які володіють угорською. Втім, дідусь сподівається, що європейським парламентарям уже пояснили соль остроумного замечанія пана Шовґора - "Szar" угорською означає "гівно". Переконаний, після такої виваженої і солідної реакції угорських політиків їхні авторитет у європейських структурах виростуть нєобикновенно.
Але біс із ними, мнєніє опущених угорських балаболів вже мало кого хвилює, європейські експерти зараз жваво обговорюють більш цікаві питання. Наприклад, як реагуватиме на рішення ЄП Європейська народна партія. Адже ЄНП - загальноєвропейська політична організація, яка включає в себе консервативні та християнсько-демократичні партії 39 країн континенту і членство в цій організації для Орбана предмет особой гордості. А також - надій на реванш, бо Орбан давно усім навколо розказує, що теперішні Європарламент та Європейська Комісія його вообще не волнують. Все-одно наступного року будуть вибори до ЄП, перемогу обізатєльно отримають праві партії, а значить склад нової ЄК формуватимуть політичні сили, об'єднані в рамках Європейської Народної Партії. "І вже тагда ми їм усім покажемо" - мрійливо усміхався Орбан, с ненавистю косясь у бік бундесканцєрін Ангели Меркель. Яку щиро й переконано вважає головним автором та натхненником свого позавчорашнього позору в Страсбурзі.
Однак явна зрада депутатів від ЄНП, які всупереч сподіванням угорських депутатів не проявили партійної солідарності, а натомість масово голосували за пропозицію пані Сарґентіні, не могла не вразити пана Орбана в самісіньке серце. І це вірогідно одна з причин його апатії, депресії та запою. Втім, учора під вечір угорський прем'єр вроді начав подавать признаки жизні. Й хоча до преси так і не вийшов, зате за інсайдерською інформацією провів тайну встречу із керівництвом своєї партії FIDESZ. Де обвівши пристутствующих припухшими глазами, жадно осушив пляшку мінеральної води. Після чого собравшись з духом сообщив подєльнікам велику й важливу новину "Гаспада, ми в жопе". Бо за його даними є висока вірогідність того, що їхня партія може бути з рядів ЄНП з позором ізгнана.
Що було там далі інсайдери не повідомляють, зате зранку з'явилася новина, що пан Орбан планує здійснити терміновий закордонний візит. Який відбудеться вже 18 вересня. Угадайте з трьох раз куди? Дідусь впевнений, що всі його читачі люди кмітливі й одразу здогадалися, що пан Орбан засобирався в гості до Хуйла.
Взагалі-то в міжнародній практиці існує принцип почерговості візитів і тепер по ідеї черга за Хуйлом. Його візити в Угорщину планувалися, навіть анонсувалися, але щоразу зривалися й переносилися. Тому для здійснення всупереч принципу почерговості візиту угорського прем'єра у Москву мусять бути більш ніж серйозні підстави. Міністр закордонних справ Петрик Сійярто розказує угорцям байки, шо Орбану нада в Москву срочно по ділу, бо треба ж обговорювати деталі газової угоди. Чинність якої завершується у 2020 році, а значить є гостра нужда терміново договарюватися про нову. Дід думає, що таке пояснення викликало у всіх акредитованих в Будапешті посольствах щирий веселий сміх, а зараз уже регочуть і у Вашингтоні, і в Лондоні, і в Берліні, і в Парижі. Інтелігентно похрюкують в кулаки навіть у Любляні. Та всі гуртом збираються стежити за тєлодвіженіями Орбана, розуміючи, що навострив він лижі в Москву нєспроста.
Для чого Орбану саме зараз понадобився Хуйло і які саме ідеї народилися в похмільній голові угорського прем'єра дід не знає. Але по всій вірогідності в нього визрів якийсь генітальний план реваншу та захвата власті в Європі з одночасним покаранням Меркель. Але здійснення цього плану требує нєкоторих фінансових вложеній, які Орбан планує вициганити в Хуйла. Бо лише ставши головним координатором фінансових потоків з Москви на нужди правих партій Орбан може зберегти хоч якийсь рівень впливовості. Втім, це лише моє припущення, наблюдаєм.
Але якщо це дійсно так, то дідусь дуже сподівається, шо Хуйло не устоїть перед неотразімим обаянієм угорського барсіка, і таки влізе в задуману ним авантюру. Єдиним осязаємим результатом якої будуть нові гроздья антиросійських санкцій за втручання у вибори до Європарламенту. І вони обрушаться на Росію в будь-якому разі, навіть якщо сам Хуйло предусмотрітєльно откине до цього часу копита.
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за Олега Сенцова й усіх полонених та продовжуємо допомагати Армії.
І слєдім, шоб усюди був порядок! А не то, шо січас
Откуда они вытянули трощу, может гуцулы так говорят, но в центре Украины так никогда не говорили.
А от Ціолковський, наприклад, запропонував російське слово «пустолаз», по аналогії, з словом «водолаз» (той що лазить у воді ), але потім таки взяли грецький корінь і зявилось слово «космонавт»...
А ведь еще не так давно лидировали всякие Корреспонденты и другое подобное ему безобразие!