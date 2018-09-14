 "Цензор.НЕТ" наиболее читаемый сайт общенациональных СМИ Украины, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Детектор медіа".

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Цель исследования - изучить привычки украинцев, касающиеся потребления СМИ, а также их доверие к СМИ, оценить уровень медиаграмотности и осведомленность населения относительно внедрения реформ в Украине. В мае-июне этого года представители InMind опросили 4000 респондентов (18-65 лет). Погрешность репрезентативной части выборки - 2,5 %. Для фокусных регионов (где выборка 300) - 5,8 %.

Согласно данным исследования больше всего новостей украинцы узнают из телевидения. 74 % опрошенных ответили, что с такой целью пользуются этим медиа чаще всего. На втором месте - интернет-СМИ. Их читают 57 % украинцев, что на 6 % больше за прошлый год. Далее идет радио и пресса.

Доля российских медиа в информационном потреблении продолжает падать, согласно данным от InMind за предыдущие годы. До 8 % упала также и популярность российских интернет-СМИ. Больше всего их читают в Одесской, Запорожской и Донецкой областях.

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InMind попросила у респондентов назвать три медиа в каждой категории, которыми они чаще всего пользуются:

- телеканалы: "1+1", "Интер", "СТБ", ICTV, "ТРК Украина";

- новостные агрегаторы: "Укр.нет", "Яндекс", УНИАН;

- интернет-СМИ: "Цензор НЕТ", "1+1", "Новости Украины", "Факты" и "Корреспондент";

В лидерах прессы - "Сегодня", "Вести", "Факты и комментарии", "Аргументы и факты" и "Бульвар". В ТОП-3 популярных радио оказались "Хит ФМ", "Шансон" и "Авторадио Украина".

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Полную версию презентации исследования за 2018 год можно посмотреть ЗДЕСЬ.