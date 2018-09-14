 Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем Twitter сравнил интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова с рассказами о "российских отпускниках" во время вторжения в Украину в 2014 году, передает Цензор.НЕТ.

"Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году. Пора положить конец фейковым телешоу, на которых мировое сообщество ловило Россию", - заявил Хант и прикрепил к твитту заявление российских властей по поводу вторжения в Крым и Донбасс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО





Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.