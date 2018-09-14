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Все про:Великобритания (1971) Россия (70458) ложь (335) Скрипаль (395) Хант_Джереми (4)

 Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после интервью подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова призвал Москву остановить фейковые телешоу.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем Twitter сравнил интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова с рассказами о "российских отпускниках" во время вторжения в Украину в 2014 году, передает Цензор.НЕТ.

"Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году. Пора положить конец фейковым телешоу, на которых мировое сообщество ловило Россию", - заявил Хант и прикрепил к твитту заявление российских властей по поводу вторжения в Крым и Донбасс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 01
Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 02

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086166
 
   
 Топ комментарии
 
русские -свиньи, удивляться нечему
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- Мы их нашли. Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас
- Пока я президент, пенсионный возраст подниматься не будет, уверяю Вас.
- Это самооборона Крыма, уверяю вас.
- Российских войск на Донбассе нет, уверяю вас.
- Боинг сбили украинские ВВС, уверяю вас.

Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - Цензор.НЕТ 5104
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Якф то військові кацапії, то зондеркоманда фюрера яка за спідниці ховається Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 126
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руSSким свиньям с ихним фюрером, уже никто не верит.
Получат новые санкции и новые и новые и много вкусных последующих. Еще не вечер.
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Они не послушаются.
Фейковая страна без фейковых новостей не существует.
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Да сто проц.. ихтамнеты.. вчера их нашли на кладбище под Питером )))) Кресты 2 рядом)))
Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 5872
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это называется оптический обман зрения или виртуальная реальность, а ее кроме рашки везде хватает, особенно шоколадненькой
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ты опять здесь, вонь подретузная Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 8000
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срань подзаборная, вас там, таких убогих, в одном писсуаре вымачивают? Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 2669
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задух очковый, где твоя фонтазия? не дрочи больше, все равно ничего не взойдет Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 9012
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ты похож на одно большое испражнение
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прикольно, анусная вошь снова подала голос
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а ты молодца, клоп сфинктерный клоп, но твой голос что то нехорош -слишком чмокно ты поешь Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 4824
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ты не оригинален, тля междупопная Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 6981
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а ты на куй плотно насадился. сын клоаки, вякаешь че то там невпопад Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 8203
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то, что они всем врут и все знают, что они врут, включая и самих вралей, это понятно...
но, вопрос в том, что вы собираетесь с этим всем делать?
будете и дальше покупать их нефть-газ, снабжая их деньгами, чтобы они потом за эти деньги могли продолжать гадить по всему миру?
это просто мазохизм + хельсинский синдром + чемберленизм в одном флаконе.
херово, что это все может очень плохо закончиться для очень многих
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Я считаю что отравителей Скрипалей надо простить из гуманных соображений.
Они же геи,а на россии таких обижают.
Ну в конце концов простили же Кабзона - выбуряткакярад.
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Спорідненні теми , кажете , те що потрібно впроваждувати , а природа довершить розпочаті справи ...
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Долго ви дремали и забыли про Литвиненко.
А вам напоминали в том же 2014!



Дмитрий Чекалкин

· 10 вересня о 16:20 ·

"Угроза со стороны России куда более глубокая и серьезная, чем уже привычная для нас угроза со стороны терроризма, - говорится в сегодняшней статье в британской Times

А я вспомнил, как в феврале 2014 участвовал в круглом столе BBC World Service, выходившем в эфир из охваченного революционными событиями Киева.

Когда я заявил, что путинская Россия - главная угроза западной демократии и мировой безопасности, ведущие снисходительно улыбнулись, а сидевший рядом со мной корреспондент RT, демонстративно отодвинулся, как от прокажённого.
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но согласитесь - версия о пид...сах - просто генианальная находка)))
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Це кацапи просто нагло регочуть з англійців-обітруться англійці і далі підуть.
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- Мы их нашли. Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас
- Пока я президент, пенсионный возраст подниматься не будет, уверяю Вас.
- Это самооборона Крыма, уверяю вас.
- Российских войск на Донбассе нет, уверяю вас.
- Боинг сбили украинские ВВС, уверяю вас.

Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - Цензор.НЕТ 5104
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за "Боинг" - правда. Википедия писала же что Су-25 "прокачавшись", начал брать высоту 10км.
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а вместо бронекороба , перкалем зашили фюзеляж.
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что же следующее выкинут лубянские аниматоры??
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А когда будет истеричное интервью Милонова и Мизулиной об этих геях-пи..х.?.... Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - Цензор.НЕТ 5336
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РуSSня любит слово "ребят"... это факт!
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FFakt, бессППорно. ТТолько ХХ.ЗЗ. что зАА шиФФр у вААс тУУт.
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не верится в такую "импотентность"
как и в заявление ЦРУ что мол "даже представить не могли вторжение в Крым" Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 4387
кому вы чешете то? че то ЦРУ не разогнали хотя бы наполовину даже?
"не знали они" ага. маргинальная версия о "срежиссированности" событий отлично объясняет смешное мычание по поводу Грузии2008 и тут2014. дело в том что..(убит масонами)
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11 сентября, небо над Нью Йорком прикрывало АЖ!!! Аж 2... F-16. Тогда тоже была импотентность?
Халатно прое@али сер. Сейчас все по другому.
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вот начал 5 дней как читать прикольную версию о 9.11
И в самом деле - настолько искусно наложили всем на головы...
ну, найдешь может быть - какой-то Андрей Николаевский что-ли, вроде неплохо увязывает. Это же не Золотарев с Халезовым. Хотя Золотарев может и прав, я то что начал читать просто еще не дочитал, но походу чето реально за пределами понимания.

\\\\\\\\\\АЖ!!! Аж 2... F-16.\\\\\\\\\


ЦРУ "не имело понятия что РФ решит оккупировать Крым".
То же самое.
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Чё за "чтиво" такое, чихх мастей будет , небось ГБЕЕшная темочка , а ты нам за чистую монету впарить пробуеш....
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тебе? я че, ссылку дал, "гебешненький" ты наш?
умник, ты реально ищешь сотрудника которому зачем-то понадобился такой "гений" как ты....
и вот не знаю, но нету столько сотрудников, сколько надо на весь такой массив "умников".
иди, купи шапочку из фольги(я сотрудник фольгового завода)
Че загнул - кому-то ты сдался дабы "увести" от чего-то там в новости. А, что марсиане отравили кого-то там(получает медальки), да, а че, ты не знал? Масоны подставили Расиюшку епта.

анал.итик, Диванный анал.итик = твоя кликуха Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 1037
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Смешал всё в кучу , как делают пропаган....ны из РФии.
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Памятуя много ходов очку с Савченко:
ХАЛТУРА. Лондон обвинил Москву во лжи. Эксперт: показанные по ТВ «Боширов» и «Петров» не те люди

Может, карлик решил поиграть в фантомаса? Сколько себе завел двойников, и этих подобрал.
Отдаст их Лондону, те проверят ДНК, отпечатки пальцев и т.д. и вынуждены будут признать, что эти люди не травили Скрипалей.
Скандал, извинения, профит.
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Опустить Британию??
Не, это как бы свинья опустила льва. Не та категория же.)
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Правда???11?!
А вот шлюхи из ББС считают, что там повстанцы какие-то...
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Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 2410
Не шлюхи, а журналисты. Ну, может быть, ВНЕЗАПНО богатые журналисты)
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А что с экстрадированным уже выяснили игиловец он или нет?
Все таки даже в ЕСПЧ и в ООН разбиралось это.
Должны же они знать.
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Я то тут при чем? Спроси у Дурь Витальевича. Он вроде уже чет там объяснял.
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Если он очень добрый, то значит повстанец.
Если он очень злой, то он террорист.
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Нет.
Просто терроризм это метод борьбы.
Например Ленин и большевики были террористами по отношению в властям РИ.
А как их называют повстанцы или террористы зависит от отношения к их борьбе.
Если требование считаются не справедливыми - значит террористы,а если справедливыми тогда их называют повстанцами и даже сочувствуют.
Поскольку для западного хрисианского мира ислам чужд как религия и даже опасен поэтому они не повстанцы.
Ну остальное сам додумаешь.
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насчет исламистов в Сирии, то там едва ли не обое рябое.
еще был в Палестине какой-то "ципи-ливни"(условно), но так как Израиль таки сделали(странно не?)), то то что он взорвал где-то 100 британцев и прочих, назвали "борьбой за независимость" чего то там от кого то там.
лузер Геринг так и сказал - типо судят всегда победители, а лохи становятся теми на кого навешали все дерьмо.
че такое "справедливость"? вот курды взрывают турок - поди разберись кто и где и когда жил и кому ихний "бох" чето там и где-то "дал"?
понятно что ты либо тролишь, либо тебе тоже смешно от лицемерства мира/лидеров.

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Нет,я это к самому началу.
Там написано что журншлюхи из ББС называют русских ихтамнетов повстанцами.
А про экстрадированного для примера,что бы разложить по полочкам.
Ну и все же я считаю что раз Кабзону с бурятскими ихтамнетами и гуманитарной помощью повстанцам простили такие мелкие прегрешения как десяток тысяч убитых и замученных украинцев и разрешили лечить в Европе свою простату,то простить этих двух несчастных всемт обижаемых гея это не проблема для британцев.
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да хоть миллион тут погибнет - озаботятся в пятой степени.
дело в том что свинья пришла в дом джентльмена и наложила на стол.
судя по всему, это все... ну я так думаю, срежиссированно, понимаешь?

Если штаты даже Австралии продают "урезанные" Ф-35, то любое поползновение урок из Кремля, там немуниемо вызовет например это: эээ, Джо, ты там когда будешь в Москве, напомни карликам, что мы одним движением можем завалить всю шваль, которая имеет допуск к "кнопке", не говоря уже об тупом изъятии всего бабла.
Какой дурак бы рисковал баблом, дабы у быдла было вяличие?
Мне кажется(размахивает щупальцами)) что тут чето из разряда Авраам Руссо был прав...
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Чуш не гони ...
Есть чёткие критерии терроризма , особенно вооружённого . Кто старается соблюдать Женевскую конвенцию тот - солдат , повстанец . Кто её грубо и нарочито нарушает -- тот и террорист , И другой классификации нет . Терроризм это когда целью является сеять страх и потому главный объект террора - это гражданское население . Терроризм даже то , когда воюя с армией и полицией комбатанты используют мирное население как живой счит . Хуйло сказал , мол вперёд женщин и детей запустим -- типичная философия терроризма . Поэтому даже если курды более древние чем турки и очевидно имеют право на своё государство - это самый обделённый народ в мире (в отличии от ГБэшной креатуры "пластелинцы") , но когда курды взрывают в Истамбуле бомбы на улицах и в магазинах это терроризм и они террористы . Когда в Иерусалиме "Иргун" взарвал отель "Царь Давид" и погибли в 92 человека - это был военный штаб + британцы были предупреждены о подрыве самим "Иргуном" . И погибли там не 100 британцев , а 28 , а кроме 41 араб и 18 евреев . По Женевской конверции военным преступником является тот , кто использует гражданские объекты в качестве военных , не эвакуировав при этом гражданских . Поэтому при подрыве школы или больницы переделанные в пункт запуска ракеты , склад оружия , штаб ... террористами и военными преступниками считаются те , кто используют гражданских в качестве живого щита ...
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Саддамка - очень злой был = террорист.
Оппозиция Сирии - очень добрые = повстанцы.
Не я "гоню чушь", а "как карта ляжет".

\\\\\\\\\\\Когда в Иерусалиме "Иргун" взарвал отель "Царь Давид" и погибли в 92
человека - это был военный штаб + британцы были предупреждены о подрыве
самим "Иргуном" . И погибли там не 100 британцев , а 28 , а кроме 41
араб и 18 евреев .\\\\\\\\\\

Не думаешь ли ты, если бы не сделали Израиль, то эти боевики назывались бы тоже повстанцами?
Нефиг защищать методы победителей. Если они та же масть что и неудачники. Ну да, заумно писать "все всех предупреждали" ага. Напишут что им надо.
не победил = террорист. курды-некурды, роли не играет. Типо ты там был и знаешь что за "штаб" там размещался и кого взрывали повстанцы или террористы.
Бомбардировка Минска совками - что было?
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Вообще это как разведчик- шпион.
Зависит по какую сторону баррикад ты находишься.
Поэтому то что для ВВС российские ихтамнеты это повстанцы,а такие персонажи как вчерашний экстрадированный это террористы - это закономерно.
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Ну так и сравни карателей РФ в Чечне.
И наших солдат в АТО/ООС.
Хотя бы по "освобожденному" Джохару(Грозный) и "уничтоженному" Сравянску(ватный).
Еще скажи что у Саддама не было ХО.
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как же нелепо и смешно выглядят все потуги сРашки отмазаться … не только Запад, но и большинство русни смеётся над рукожопо*тью и лживостью ху*ла …
Б.Окуджава:
"Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше".
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Господина министра плохо информируют. В Сирии тоже одни отпускники.
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С такой ценой за нефть России можно не бояться никаких санкций. Бабло течет рекой, население тупое и покорное, заначка валютой и золотом огромная, ядерная дубина есть... Можно делать, что вздумается и не париться. Пока Россию накачиваю баксами за нефть и газ, ей реально на все пох. Будет нападать, травить, сбивать, убивать и никто ей ничего не сделает. Только нефть по 20 или эмбарго. Но нет ни того, ни другого...
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Все это хорошо...но когда ФБР возмет за яйца парашу с гросей и официально скажет "прекратите фейковый телешоу с перерезанием ленточек"
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Обращение Чеченцам и Ингушам не помогайте и не воюйте в месте с Украинцами против Русских шакалов они вас кинут любое время вот не давно Украина передали ФСБ ингуша на смерть так что оставте их пусть сами друг друга постреляют
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На каких клинических идиотов рассчитан этот жалкий спектакль?


Добавьте обосРашке таких полезных санкций !
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88% населения Рассссссеюшки как раз и есть благодатные уши для локшины .
Ещё прихиатр-поэт Андрей Бильжо предупреждал о том , что маленькая психбольница в которой он служит очень быстро разростается до границ целой империи ...
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19 лет назад приехали посмотреть шпили кремля...
Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 9640

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ЗК БОШИРОВ и ЗК ПЕТРОВ Коли російські військові востаннє стверджували, що перебувають у відпустці, вони вторглися в Україну в 2014 році, - глава МЗС Великої Британії Хант про інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - Цензор.НЕТ 9760

(по мотивам песни В.С. Высоцкого)

Спалились мы по недоразуменью,
Поперлись в Солсбери порой весеннею.
У нас любовь была, мы там встречалися,
К МИ-6 на крюк внезапно, блин, попалися.

Нам на двоих цепляют "Новичка",
И для британцев мы теперь "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк"

Теперь у нас не жизнь, а темень тьмущая,
Мол мы обанщики, мол гэрэушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.

Ну, а Владимиру плевать, за что и как,
Мы для Владимира те ж самые "зк"
"Зк" Боширов и Петров "зк".

На телевиденье бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится,
Есть телефон пропагандонши Маргариты,
Что надо скажем - только лишь спасите.


И вот сидим мы с ним в руке рука,
Рукоплескало нашей дерзости ЧК,
"Зк" Петрову и Боширову "зк".

С весны полгода текст для нас готовили,
Про Солберецкий шпиль мы тараторили,
Духов не возим мол, не знаем Скрипаля...
Никто не верит. Все д и б и л ы, пля!...


Вот схорониться бы нам в Думу, а пока
Мы для Британии кремлёвские "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".
13.09.2018
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Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня - сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами, ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни, им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи - попрошайка… Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери - ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд и вечером в Караганде…
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Спешно и коряво «подготовленная» «отмазка» в духе - мы два голубка и не лезьте в нашу личную жизнь... Да. Были в Солсбери, но для того, что бы поглазеть на католический собор (это говорят два православных скрепоносца), для чего экономили на гостинеце, но почему-то не экономили на обратных билетах (было куплено на каждого по билету в немытую на вечер 04 марта 2018 года и на ночь 05 марта 2018 года, и не использованные билеты не были возвращены в аэропорту - так срочно надо было винтить из UK!). «Снега было много 03 марта....» Снега.... было... много??? На камерах наблюдения вы дебили бодро шагали по чистейшим тротуарам! Или говоря про снег вы не знаете, что вас по камерам «вели» всю вашу дорогу? Вы вообще отдупляете то, что говорите? Ладно плешивый на наваренных каблуках - он давно живет в своем мире, в котром он - крысинный король, а вы - то чего плетете? Тратить кучу денег на визу, перелеты, ночлежку и питание, что бы.... тада-а-ам... посмотреть собор в … как его там... ах, да... Солсбери! Солсбери твою мать! Это я называю кризисом жанра! Ни подготовить операцию, ни прикрыть ее, ни создать вменяемой легенды, не отбыть с места преступления... Ни-че-го! Как говорят в Солсбери - ni-khu-ya! Они готовы стать гомиками, лишь бы не ГРУшниками. И это при том, что они - 100% офицеры. О какой чести может идти речь? Кацапы деградировали окончательно и бесповоротно.
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какие нах офицеры...
последние из них потоплены в баржах в 18-м в Крыму,а это так,пар собачий..
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Знает в мире народ, чья собака сало съела. Теперь этими отпускниками кацапов долго будут троллить.
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это просто банда гопников, рейдернувшая государственную машину. Эти люди искренне не понимают не только то, что заказные убийства аморальны. Они не понимают, зачем скрывать убийц. Ведь сказано же - их там не было. Для тех, кто не понял, - изберем подозреваемого депутатом. Из тех, кто опять не понял, - сделаем сочную отбивную. Рот закрыл и отвалил.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПоследний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
 
 
 
 
 
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