 Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своем Twitter сравнил интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова с рассказами о "российских отпускниках" во время вторжения в Украину в 2014 году, передает Цензор.НЕТ.
"Последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году. Пора положить конец фейковым телешоу, на которых мировое сообщество ловило Россию", - заявил Хант и прикрепил к твитту заявление российских властей по поводу вторжения в Крым и Донбасс.
Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
Получат новые санкции и новые и новые и много вкусных последующих. Еще не вечер.
Фейковая страна без фейковых новостей не существует.
но, вопрос в том, что вы собираетесь с этим всем делать?
будете и дальше покупать их нефть-газ, снабжая их деньгами, чтобы они потом за эти деньги могли продолжать гадить по всему миру?
это просто мазохизм + хельсинский синдром + чемберленизм в одном флаконе.
херово, что это все может очень плохо закончиться для очень многих
Они же геи,а на россии таких обижают.
Ну в конце концов простили же Кабзона - выбуряткакярад.
А вам напоминали в том же 2014!
Дмитрий Чекалкин
· 10 вересня о 16:20 ·
"Угроза со стороны России куда более глубокая и серьезная, чем уже привычная для нас угроза со стороны терроризма, - говорится в сегодняшней статье в британской Times
А я вспомнил, как в феврале 2014 участвовал в круглом столе BBC World Service, выходившем в эфир из охваченного революционными событиями Киева.
Когда я заявил, что путинская Россия - главная угроза западной демократии и мировой безопасности, ведущие снисходительно улыбнулись, а сидевший рядом со мной корреспондент RT, демонстративно отодвинулся, как от прокажённого.
- Пока я президент, пенсионный возраст подниматься не будет, уверяю Вас.
- Это самооборона Крыма, уверяю вас.
- Российских войск на Донбассе нет, уверяю вас.
- Боинг сбили украинские ВВС, уверяю вас.
как и в заявление ЦРУ что мол "даже представить не могли вторжение в Крым"
кому вы чешете то? че то ЦРУ не разогнали хотя бы наполовину даже?
"не знали они" ага. маргинальная версия о "срежиссированности" событий отлично объясняет смешное мычание по поводу Грузии2008 и тут2014. дело в том что..(убит масонами)
Халатно прое@али сер. Сейчас все по другому.
И в самом деле - настолько искусно наложили всем на головы...
ну, найдешь может быть - какой-то Андрей Николаевский что-ли, вроде неплохо увязывает. Это же не Золотарев с Халезовым. Хотя Золотарев может и прав, я то что начал читать просто еще не дочитал, но походу чето реально за пределами понимания.
\\\\\\\\\\АЖ!!! Аж 2... F-16.\\\\\\\\\
ЦРУ "не имело понятия что РФ решит оккупировать Крым".
То же самое.
умник, ты реально ищешь сотрудника которому зачем-то понадобился такой "гений" как ты....
и вот не знаю, но нету столько сотрудников, сколько надо на весь такой массив "умников".
иди, купи шапочку из фольги(я сотрудник фольгового завода)
Че загнул - кому-то ты сдался дабы "увести" от чего-то там в новости. А, что марсиане отравили кого-то там(получает медальки), да, а че, ты не знал? Масоны подставили Расиюшку епта.
анал.итик, Диванный анал.итик = твоя кликуха
ХАЛТУРА. Лондон обвинил Москву во лжи. Эксперт: показанные по ТВ «Боширов» и «Петров» не те люди
Может, карлик решил поиграть в фантомаса? Сколько себе завел двойников, и этих подобрал.
Отдаст их Лондону, те проверят ДНК, отпечатки пальцев и т.д. и вынуждены будут признать, что эти люди не травили Скрипалей.
Скандал, извинения, профит.
Не, это как бы свинья опустила льва. Не та категория же.)
А вот шлюхи из ББС считают, что там повстанцы какие-то...
Не шлюхи, а журналисты. Ну, может быть, ВНЕЗАПНО богатые журналисты)
Все таки даже в ЕСПЧ и в ООН разбиралось это.
Должны же они знать.
Если он очень злой, то он террорист.
Просто терроризм это метод борьбы.
Например Ленин и большевики были террористами по отношению в властям РИ.
А как их называют повстанцы или террористы зависит от отношения к их борьбе.
Если требование считаются не справедливыми - значит террористы,а если справедливыми тогда их называют повстанцами и даже сочувствуют.
Поскольку для западного хрисианского мира ислам чужд как религия и даже опасен поэтому они не повстанцы.
Ну остальное сам додумаешь.
еще был в Палестине какой-то "ципи-ливни"(условно), но так как Израиль таки сделали(странно не?)), то то что он взорвал где-то 100 британцев и прочих, назвали "борьбой за независимость" чего то там от кого то там.
лузер Геринг так и сказал - типо судят всегда победители, а лохи становятся теми на кого навешали все дерьмо.
че такое "справедливость"? вот курды взрывают турок - поди разберись кто и где и когда жил и кому ихний "бох" чето там и где-то "дал"?
понятно что ты либо тролишь, либо тебе тоже смешно от лицемерства мира/лидеров.
Там написано что журншлюхи из ББС называют русских ихтамнетов повстанцами.
А про экстрадированного для примера,что бы разложить по полочкам.
Ну и все же я считаю что раз Кабзону с бурятскими ихтамнетами и гуманитарной помощью повстанцам простили такие мелкие прегрешения как десяток тысяч убитых и замученных украинцев и разрешили лечить в Европе свою простату,то простить этих двух несчастных всемт обижаемых гея это не проблема для британцев.
дело в том что свинья пришла в дом джентльмена и наложила на стол.
судя по всему, это все... ну я так думаю, срежиссированно, понимаешь?
Если штаты даже Австралии продают "урезанные" Ф-35, то любое поползновение урок из Кремля, там немуниемо вызовет например это: эээ, Джо, ты там когда будешь в Москве, напомни карликам, что мы одним движением можем завалить всю шваль, которая имеет допуск к "кнопке", не говоря уже об тупом изъятии всего бабла.
Какой дурак бы рисковал баблом, дабы у быдла было вяличие?
Мне кажется(размахивает щупальцами)) что тут чето из разряда Авраам Руссо был прав...
Есть чёткие критерии терроризма , особенно вооружённого . Кто старается соблюдать Женевскую конвенцию тот - солдат , повстанец . Кто её грубо и нарочито нарушает -- тот и террорист , И другой классификации нет . Терроризм это когда целью является сеять страх и потому главный объект террора - это гражданское население . Терроризм даже то , когда воюя с армией и полицией комбатанты используют мирное население как живой счит . Хуйло сказал , мол вперёд женщин и детей запустим -- типичная философия терроризма . Поэтому даже если курды более древние чем турки и очевидно имеют право на своё государство - это самый обделённый народ в мире (в отличии от ГБэшной креатуры "пластелинцы") , но когда курды взрывают в Истамбуле бомбы на улицах и в магазинах это терроризм и они террористы . Когда в Иерусалиме "Иргун" взарвал отель "Царь Давид" и погибли в 92 человека - это был военный штаб + британцы были предупреждены о подрыве самим "Иргуном" . И погибли там не 100 британцев , а 28 , а кроме 41 араб и 18 евреев . По Женевской конверции военным преступником является тот , кто использует гражданские объекты в качестве военных , не эвакуировав при этом гражданских . Поэтому при подрыве школы или больницы переделанные в пункт запуска ракеты , склад оружия , штаб ... террористами и военными преступниками считаются те , кто используют гражданских в качестве живого щита ...
Оппозиция Сирии - очень добрые = повстанцы.
Не я "гоню чушь", а "как карта ляжет".
\\\\\\\\\\\Когда в Иерусалиме "Иргун" взарвал отель "Царь Давид" и погибли в 92
человека - это был военный штаб + британцы были предупреждены о подрыве
самим "Иргуном" . И погибли там не 100 британцев , а 28 , а кроме 41
араб и 18 евреев .\\\\\\\\\\
Не думаешь ли ты, если бы не сделали Израиль, то эти боевики назывались бы тоже повстанцами?
Нефиг защищать методы победителей. Если они та же масть что и неудачники. Ну да, заумно писать "все всех предупреждали" ага. Напишут что им надо.
не победил = террорист. курды-некурды, роли не играет. Типо ты там был и знаешь что за "штаб" там размещался и кого взрывали повстанцы или террористы.
Бомбардировка Минска совками - что было?
Зависит по какую сторону баррикад ты находишься.
Поэтому то что для ВВС российские ихтамнеты это повстанцы,а такие персонажи как вчерашний экстрадированный это террористы - это закономерно.
И наших солдат в АТО/ООС.
Хотя бы по "освобожденному" Джохару(Грозный) и "уничтоженному" Сравянску(ватный).
Еще скажи что у Саддама не было ХО.
Б.Окуджава:
"Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше".
Добавьте обосРашке таких полезных санкций !
Ещё прихиатр-поэт Андрей Бильжо предупреждал о том , что маленькая психбольница в которой он служит очень быстро разростается до границ целой империи ...
(по мотивам песни В.С. Высоцкого)
Спалились мы по недоразуменью,
Поперлись в Солсбери порой весеннею.
У нас любовь была, мы там встречалися,
К МИ-6 на крюк внезапно, блин, попалися.
Нам на двоих цепляют "Новичка",
И для британцев мы теперь "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк"
Теперь у нас не жизнь, а темень тьмущая,
Мол мы обанщики, мол гэрэушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.
Ну, а Владимиру плевать, за что и как,
Мы для Владимира те ж самые "зк"
"Зк" Боширов и Петров "зк".
На телевиденье бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится,
Есть телефон пропагандонши Маргариты,
Что надо скажем - только лишь спасите.
И вот сидим мы с ним в руке рука,
Рукоплескало нашей дерзости ЧК,
"Зк" Петрову и Боширову "зк".
С весны полгода текст для нас готовили,
Про Солберецкий шпиль мы тараторили,
Духов не возим мол, не знаем Скрипаля...
Никто не верит. Все д и б и л ы, пля!...
Вот схорониться бы нам в Думу, а пока
Мы для Британии кремлёвские "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".
13.09.2018
Шагают два русских парня - сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами, ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни, им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи - попрошайка… Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери - ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд и вечером в Караганде…
последние из них потоплены в баржах в 18-м в Крыму,а это так,пар собачий..