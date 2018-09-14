 Суд над Януковичем: адвокаты рассказали, что думают о Майдане. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.

17:16 Судья объявляет перерыв. Заседание продолжится в понедельник, 17 сентября, в 10 часов утра.

17:15 Прокурор Максим Крым: "Судя по количеству бумаг, ему осталось немного читать, поэтому я за продолжение дебатов". Говорит, что защитник цитирует все допросы, хотя может на них просто ссылаться. Тем самым, считает обвинитель, Байдык пытается затягивать процесс.

17:15 Адвокат Рябовол говорит, что с одной стороны, дебаты нужно читать беспрерывно, с другой стороны – "несмотря на то, что мой коллега мешал читать мне текст дебатов, ему нужно дать время отдохнуть".

17:14 Адвокат, ссылаясь на КЗоТ, просит сделать перерыв в заседании до понедельника.

17:00 Заседание суда возобновилось. Адвокат говорит, что у него назначены адвокатские встречи – ведь ранее судья обещал, что заседание продлится до 17. "Поэтому я закончу этот подблок", - говорит Байдык и продолжает зачитывать показания Ильина.

16:49 Прокурор просит продлить заседание, чтобы адвокат успел сегодня дочитать блок о самоустранении Януковича. Адвокат просит перенести заседание на понедельник. Судья Девятко объявляет перерыв на 10 минут. После этого заседание продолжат.

16:38 Теперь адвокат цитирует показания свидетеля Ильина.

16:37 "Может, я что-то... Хорошо, я сейчас подсуммирую...", - говорит Байдык, перебирая бумаги.

16:36 Судья Девятко прерывает адвоката. "Вы сейчас вышли за рамки блока о самоустранении. Или вы уже закончили?", – судья. Адвокат начинает перебирает бумаги.

16:14 Он говорит, что во время принятия этого постановления Януковичу находился в Харькове. И даже общался с одним из лидеров тогдашней оппозиции Арсением Яценюк. Также, по слова адвоката, другие свидетели подтверждают, что Янукович в тот момент находился на территории Украины. Байдык начинает зачитывать показания этих свидетелей.

16:12 Байдык зачитывает постановление Верховной Рады о том, что Януковичу самоустранился.

16:07 Адвокат цитирует свидетельства охранника: тот утверждал, что видел копии писем от Януковичем странам-гарантам соглашения о мирном урегулировании.

16:00 Заседание суда возобновилось. "Вы можете продолжать сидя", – обращается судья к адвокату. Адвокат: "Я считаю, что речь должна читаться стоя, поэтому буду держаться". И продолжает стоя читать дебатную речь.

15:48 Девятко говорит, что не видит проблемы в том, чтоб поработать до 17. Сказал, что разрешает Байдыку читать дебатную речь сидя. И объявил перерыв на 10 минут.

15:47 Байдык просит сделать перерыв. "В связи с тем, что рабочее время суда закончено, что мне тяжело пять часов стоять на ногах, прошу дать время для отдыха", – говорит адвокат.

15:33 Адвокат продолжает зачитывать показания свидетелей, касающиеся событий на Майдане и соглашения о мирном урегулировании.

15:16 Байдык делает вывод, что его подзащитный шел на все компромиссы, однако оппозиция и западные гаранты не выполнили взятые на себя обязательства.

15:15 Адвокат суммирует: Янукович пытался урегулировать ситуацию на Майдане и сам предложил подписать соглашение с протестующими.

15:13 Теперь Байдык цитирует показания охранников Януковича: они рассказывали, как подсудимый покидал Киев. По версии защиты, это был не побег, а командировка в Харьков, Донецк и Крым.

14:54Судебное заседание возобновилось. Байдык переходит к цитированию показаний Анны Герман – той их части, в которых говорила об обстоятельствах подготовки и подписания соглашения о мирном урегулировании.

14:39 По просьбе Байдыка суд объявляет перерыв на 10 минут.

14:38 Адвокат цитирует Кожару: по словам экс-главы МИД, Янукович согласился на уступки оппозиции (досрочные выборы и возврат Конституции образца 2004 года) и отвел войска из центра Киева.

14:37 Он также цитирует показания экс-министра иностранных дел Леонида Кожары о том, как министры иностранных дел Германии, Франции и Польши работали над соглашением между Януковичем и оппозицией в Киеве. Тот в своих показаниях утверждал, что Янукович согласился на план представителей стран ЕС.

14:34 Байдык цитирует показания охранников: они утверждали, что было несколько групп, которые должны были напасть на Януковича и, возможно, его убить.

14:22 Он цитирует показания начальника охраны Януковича Кобзаря: тот рассказывал об обстоятельствах переговоров о подписании Соглашения об урегулирования политического кризиса в Украине и о том, как Янукович решил уехать из Киева.

14:21 Байдык напоминает, что 21 февраля 2014 было подписано соглашение между Януковичем и представителями тогдашней оппозиции. Посредниками при подписании соглашения выступили представители Франции, Германии и Польши.

14:19 Адвокат возвращается к чтению дебатной речи. Говорит, что Янукович не хотел допустить гражданской войны и потому не стал разгонять Майдан.

14:17 "Я понимаю ваше выступление, благодарен за качественную подготовку, но дебаты не могут быть бесконечными", – говорит судья Девятко.

14:16 Прокурор Крым говорит, что события на Майдане не вменялись в вину Януковичу. Судья Девятко обращает внимание адвоката на то, что есть статьи, которые запрещают затягивать процесс.

14:15 Судья Девятко обращает внимание прокурора на то, что в обвинительном акте несколько раз упоминаются события на Майдане.

14:10 Адвокат отвечает, что все свидетели, которых он цитирует, были допрошены в этом процессе. По его словам, прокурор хочет помешать защите.

14:09 Прокурор Крым: "Уважаемый судья, мы уже четыре часа слушаем, как адвокат цитирует материалы, которые не имеют отношения к обвинению. Мы не рассматриваем события на Майдане", – говорит прокурор Максим Крым и просит судью сделать адвокату замечание.

14:08 Далее цитирует слова свидетеля из Крыма Логовского, который озвучивал свое видение на Майдане.

14:04 Адвокат Байдык настаивает, что Турчинов врал в своих показаниях, потому что "хотел захватить власть".

13:59 Наливайченко свидетельствовал о мирном характере протестов на Майдане. Адвокат говорит, что его эти показания опровергаются словами других свидетелей и видеозаписями.

13:55 Сторона защиты переходит к показаниям экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

13:39 Байдык читает то, что уже прочел до перерыва. Прокурор Крым замечает это. "Может адвокат сосредоточиться и не читать по два раза одно и то же?", – спрашивает Крым. "Я просто хочу напомнить о том, на чем мы остановились до перерыва", – отвечает адвокат и продолжает зачитывать показания Авакова.

13:37 Заседние возобновилось. Байдык продолжает читать дебатную речь. Цитирует показания Арсена Авакова о событиях на Майдане.

12:45 Судья объявляет перерыв на 45 минут.

12:41 Теперь он переходит к цитированию показаний министра внутренних дел Арсена Аваков о событиях на Майдане.

12:39 Байдык настаивает, что показания других свидетелей опровергают слова Парубия.

12:35 Продолжает зачитывать показания Парубия, касающиеся расстрелов на Майдане.

12:22 Байдык зачитывает показания Парубия о том, что расстрелы на Майдане начали некие "российские снайперы".

12:11 Цитирует показания Парубия о том, что бойцы "Беркута" нападали на палаточный городок.

12:10 Адвокат переходит к третьему блоку. Он называется "Насилие на Майдане, как элемент разозления людей и усиления протестных настроений".

12:09 Байдык резюмирует: майдановцы захватывали органы власти, издевались над чиновниками и правоохранителями, и так далее. А власть на это реагировала мягко, чтобы не пролить кровь. "Но это давало еще больше азарта лидерам Майдана", - говорит Байдык. "В результате произошел захват власти произошел", – подводит итог второго блока своего выступления адвокат.

12:07 Адвокат Януковича настаивает, что свидетельства Турчинова опровергаются показаниями Добкина, Шуляка и Заманы.

12:01 Цитирует показания бывшего начальника Генштаба Заманы, который рассказывал, что действия майдановцев мешали Генштабу работать.

11:59 Байдык цитирует допросы охранников Януковича, которые рассказывали о ситуации на Майдане. А также допрос бывшего нардепа Андрея Сенченко.

11:51 Теперь Байдык цитирует допрос главы СНБО Александра Турчинова.

11:47 Цитирует Анну Герман, которая сравнивала положение членов Партии Регионов во время Майдана с нынешним положением ромов в Украине.

11:40 Байдык цитирует допрос бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина.

11:36 Митингующих на Майдане Байдык называет "так называемые мирные митингующие". Рассказывает, какие здания ими были "захвачены". Цитирует показания Шуляка о захваченных административных зданиях в Киеве и в регионах, и о захвате оружия.

11:35 "На Майдане раздавали оружие", – цитирует Шуляка Байдык.

11:32 Он опять цитирует показания Шуляка. На этот раз – часть, в которой тогдашний командир внутренних войск говорил о "спланированной акции с применением насилия по отношению к милиции".

11:31 Адвокат Януковича утверждает, что ЕС и США вмешивались во внутригосударственные дела Украины. Подкрепляет это утверждение свидетельскими показаниям Леонида Кожары, который говорил об "определенных сценариях", навязанных Украине, давлении на страну, и так далее.

11:30 Байдык переходит ко второй части под названием "Дестабилизация". Он утверждает, что имела место сознательная дестабилизация ситуации в Украине. Она, мол, в итоге привела к "государственному перевороту". Говорит, что для этого на Майдан приезжали европейские политики, например, Качинский.

11:22Перерыв окончен. Байдык продолжает зачитывать дебатную речь. Согласно его выводам, за время президентства Януковича было сделано много шагов к тому, чтоб приблизить жизнь украинцев к европейским стандартам. Но подписание Соглашения об ассоциации было невыгодно, потому Янукович и Азаров требовали от ЕС изменить условия.

11:06 Байдык просит перерыв на 15 минут. Говорит, что першит в горле, и нужно попить воды. "Суд вас обеспечит водой. Перерыв на 10 минут", – отвечает судья Девятко.

11:03 Также Пономарев рассказывал, что Кремль подкупил Януковича, чтобы тот отказался от подписания Соглашения.

10:59 Напомним, Пономарев тогда утвержал: ему было ясно, что подписание договора об Ассоциации Украины с ЕС приведет к конфликту с РФ.

10:57 Теперь Байдык зачитывает текст допроса бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

10:47 Байдык начинает цитировать допрос Парубия, в котором тот говорил о встрече Януковича и Путина и о Соглашении об ассоциации.

10:46 Адвокат суммирует: подписание Соглашения вредило Украине. Таким образом, по мнению Байдыка, это опровергает утверждение обвинения, что евроинтеграция Украины была невыгодна России.

10:44 Переходит к показаниям бывшего командующего внутренних войск Шуляка. Он в своих показаниях тоже говорил о невыгодности Соглашения с ЕС.

10:43 "Подводя итог показаниям Герман, как показывает время, решение Януковичам в ноябре 2013 было принято лишь для того, чтоб украинцы получили лучшие условия. А оппозиция использовала настроения украинцев для совершение государственного переворота", – говорит Байдык.

10:40 Кроме этого, Герман утверждала, что Янукович делал все ради блага Украины и лишь хотел выторговать для нашей страны лучшие условия Соглашения об ассоциации с ЕС.

10:39 Байдык начинает цитировать показания Анны Герман об обстоятельствах неподписании Соглашения. Напомним, Герман так же утверждала, что подписание не отменили, а только отложили.

10:36 Адвокат Байдык говорит, что Украина и ЕС были не готовы подписать Соглашение. И что это соглашение было невыгодным для нашей страны.

10:29 Напомним, Кожара в своих показаниях утверждал, что Украина и Евросоюз были не готовы подписать в ноябре 2013 года Соглашение об ассоциации. И что "амбиции некоторых лидеров ЕС не позволили подписать этот документ".

10:11 Говорит, что прокуроры были не правы, когда употребляли фразу "евроинтеграционный курс Украины". И что свидетель Кожара (министр иностранных дел при Януковиче) пояснил, что фактически велась активная работа по подготовке интеграции, потом долго готовили Соглашение. Цитирует допрос Кожары, в котором тот утверждал, что речь шла не об отказе подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а о том, чтобы его отложить.

10:10 Байдык читает медленно, тщательно проговаривая каждое слово. Он цитирует части обвинительной речи, а потом высказывает свои контраргументы по каждому пункту речи прокуроров.

10:09 Александр Байдык продолжает читать свою дебатную речь. Говорит, что будет несколько блоков. Начнет с блока "Евроинтеграция как начало".

10:07

10:06 В зал вошли судьи. Адвокат Горошинский, просивший накануне три месяца на ознакомление с материалами дела, заявил, что уже начал с ними знакомиться.

10:00Начало заседания было назначено на это время. Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что в сейчас в зале находятся три адвоката Януковича: защитники по договору Александр Горошинский и Александр Байдык, а также адвокат, который был назначен государством, Юрий Рябовол. Также присутствует прокурор Максим Крым.