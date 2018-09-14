 Суд над Януковичем: адвокаты говорят о невыгодности для Украины Соглашения об ассоциации с ЕС. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ.

12:45 Судья объявляет перерыв на 45 минут.

12:41 Теперь он переходит к цитированию показаний министра внутренних дел Арсена Аваков о событиях на Майдане.

12:39 Байдык настаивает, что показания других свидетелей опровергают слова Парубия.

12:35 Продолжает зачитывать показания Парубия, касающиеся расстрелов на Майдане.

12:22 Байдык зачитывает показания Парубия о том, что расстрелы на Майдане начали некие "российские снайперы".

12:11 Цитирует показания Парубия о том, что бойцы "Беркута" нападали на палаточный городок.

12:10 Адвокат переходит к третьему блоку. Он называется "Насилие на Майдане, как элемент разозления людей и усиления протестных настроений".

12:09 Байдык резюмирует: майдановцы захватывали органы власти, издевались над чиновниками и правоохранителями, и так далее. А власть на это реагировала мягко, чтобы не пролить кровь. "Но это давало еще больше азарта лидерам Майдана", - говорит Байдык. "В результате произошел захват власти произошел", – подводит итог второго блока своего выступления адвокат.

12:07 Адвокат Януковича настаивает, что свидетельства Турчинова опровергаются показаниями Добкина, Шуляка и Заманы.

12:01 Цитирует показания бывшего начальника Генштаба Заманы, который рассказывал, что действия майдановцев мешали Генштабу работать.

11:59 Байдык цитирует допросы охранников Януковича, которые рассказывали о ситуации на Майдане. А также допрос бывшего нардепа Андрея Сенченко.

11:51 Теперь Байдык цитирует допрос главы СНБО Александра Турчинова.

11:47 Цитирует Анну Герман, которая сравнивала положение членов Партии Регионов во время Майдана с нынешним положением ромов в Украине.

11:40 Байдык цитирует допрос бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина.

11:36 Митингующих на Майдане Байдык называет "так называемые мирные митингующие". Рассказывает, какие здания ими были "захвачены". Цитирует показания Шуляка о захваченных административных зданиях в Киеве и в регионах, и о захвате оружия.

11:35 "На Майдане раздавали оружие", – цитирует Шуляка Байдык.

11:32 Он опять цитирует показания Шуляка. На этот раз – часть, в которой тогдашний командир внутренних войск говорил о "спланированной акции с применением насилия по отношению к милиции".

11:31 Адвокат Януковича утверждает, что ЕС и США вмешивались во внутригосударственные дела Украины. Подкрепляет это утверждение свидетельскими показаниям Леонида Кожары, который говорил об "определенных сценариях", навязанных Украине, давлении на страну, и так далее.

11:30 Байдык переходит ко второй части под названием "Дестабилизация". Он утверждает, что имела место сознательная дестабилизация ситуации в Украине. Она, мол, в итоге привела к "государственному перевороту". Говорит, что для этого на Майдан приезжали европейские политики, например, Качинский.

11:22Перерыв окончен. Байдык продолжает зачитывать дебатную речь. Согласно его выводам, за время президентства Януковича было сделано много шагов к тому, чтоб приблизить жизнь украинцев к европейским стандартам. Но подписание Соглашения об ассоциации было невыгодно, потому Янукович и Азаров требовали от ЕС изменить условия.

11:06 Байдык просит перерыв на 15 минут. Говорит, что першит в горле, и нужно попить воды. "Суд вас обеспечит водой. Перерыв на 10 минут", – отвечает судья Девятко.

11:03 Также Пономарев рассказывал, что Кремль подкупил Януковича, чтобы тот отказался от подписания Соглашения.

10:59 Напомним, Пономарев тогда утвержал: ему было ясно, что подписание договора об Ассоциации Украины с ЕС приведет к конфликту с РФ.

10:57 Теперь Байдык зачитывает текст допроса бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

10:47 Байдык начинает цитировать допрос Парубия, в котором тот говорил о встрече Януковича и Путина и о Соглашении об ассоциации.

10:46 Адвокат суммирует: подписание Соглашения вредило Украине. Таким образом, по мнению Байдыка, это опровергает утверждение обвинения, что евроинтеграция Украины была невыгодна России.

10:44 Переходит к показаниям бывшего командующего внутренних войск Шуляка. Он в своих показаниях тоже говорил о невыгодности Соглашения с ЕС.

10:43 "Подводя итог показаниям Герман, как показывает время, решение Януковичам в ноябре 2013 было принято лишь для того, чтоб украинцы получили лучшие условия. А оппозиция использовала настроения украинцев для совершение государственного переворота", – говорит Байдык.

10:40 Кроме этого, Герман утверждала, что Янукович делал все ради блага Украины и лишь хотел выторговать для нашей страны лучшие условия Соглашения об ассоциации с ЕС.

10:39 Байдык начинает цитировать показания Анны Герман об обстоятельствах неподписании Соглашения. Напомним, Герман так же утверждала, что подписание не отменили, а только отложили.

10:36 Адвокат Байдык говорит, что Украина и ЕС были не готовы подписать Соглашение. И что это соглашение было невыгодным для нашей страны.

10:29 Напомним, Кожара в своих показаниях утверждал, что Украина и Евросоюз были не готовы подписать в ноябре 2013 года Соглашение об ассоциации. И что "амбиции некоторых лидеров ЕС не позволили подписать этот документ".

10:11 Говорит, что прокуроры были не правы, когда употребляли фразу "евроинтеграционный курс Украины". И что свидетель Кожара (министр иностранных дел при Януковиче) пояснил, что фактически велась активная работа по подготовке интеграции, потом долго готовили Соглашение. Цитирует допрос Кожары, в котором тот утверждал, что речь шла не об отказе подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а о том, чтобы его отложить.

10:10 Байдык читает медленно, тщательно проговаривая каждое слово. Он цитирует части обвинительной речи, а потом высказывает свои контраргументы по каждому пункту речи прокуроров.

10:09 Александр Байдык продолжает читать свою дебатную речь. Говорит, что будет несколько блоков. Начнет с блока "Евроинтеграция как начало".

10:07

10:06 В зал вошли судьи. Адвокат Горошинский, просивший накануне три месяца на ознакомление с материалами дела, заявил, что уже начал с ними знакомиться.

10:00Начало заседания было назначено на это время. Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что в сейчас в зале находятся три адвоката Януковича: защитники по договору Александр Горошинский и Александр Байдык, а также адвокат, который был назначен государством, Юрий Рябовол. Также присутствует прокурор Максим Крым.