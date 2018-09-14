 "Корреспондент" назвал самые дорогие бренды Украины

Рейтинг из 33-х позиций опубликован в номере за 13 сентября 2018 года.

В первую пятёрку вошли: "Київстар" ($208,1 млн), "Моршинська" ($156 млн), "Фокстрот" ($152 млн), "Дарниця" ($148,8 млн) и "Розетка" ($147 млн).

При расчёте стоимости брендов редакция издания учитывала финансовые показатели компаний-владельцев брендов, суммы сделок со схожими компаниями, мнения экспертов, а также оценки самих компаний.

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