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 Экономика, Общество
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 "Корреспондент" назвал самые дорогие бренды Украины

Журнал "Корреспондент" назвал самые дорогие бренды Украины.

Рейтинг из 33-х позиций опубликован в номере за 13 сентября 2018 года.

В первую пятёрку вошли: "Київстар" ($208,1 млн), "Моршинська" ($156 млн), "Фокстрот" ($152 млн), "Дарниця" ($148,8 млн) и "Розетка" ($147 млн).

При расчёте стоимости брендов редакция издания учитывала финансовые показатели компаний-владельцев брендов, суммы сделок со схожими компаниями, мнения экспертов, а также оценки самих компаний.

Украинский общественно-политический журнал "Корреспондент" издаётся с 2002 года, входит в группу компаний "Украинский Медиа Холдинг".

Источник: https://censor.net.ua/n3086159
 
 
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Должен быть - ведь он однозначно дороже стране обходится...
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Ось ми вже дійшли і до цього гівноресурсу.
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А шош ЦН? Пролітає як фінера над Шепетівкою.
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це вже занадто! приберіть посилання на риго-ватний смітник.
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Но кроме этого есть на Украине недооцененные бренды - граненый грааль гаранта, священные рюкзаки главного стража порядка, неподкупный и вечно дипсоманичный пгокугог...
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Шо бутусов уже все?

Кстати если дорога безопасность Ваших данных то не советую туда лазить на этом януковочно-фсбшном смітнике можно получить все что угодно- от майнинга на Вашем компе до персонального взлома если будете особо рьяно коментить
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