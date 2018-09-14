 НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ и учитывая общественный резонанс разъясняем позицию Национального бюро по подготовке сообщения о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Национального бюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами в указанном досудебном расследовании. По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - сказано в сообщении.

Так, согласно сообщению Бюро, во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что в период с 26.04.2015 г. (с момента вступления в силу изменений в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" в редакции Закона № 1698-VII от 14.10. 2014 г., № 198 -VIII от 12.02.2015 г.) по 31.12.2016 г. высокопоставленный чиновник СБУ приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6 400 000 грн.

Как отметили в НАБУ, речь, идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.

"Официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25.04.2015 г. по 31.12.2016 г. составил 2 600 000 грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD. Поэтому, по версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 г. по 31.12.2016 г., не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3 760 000 грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжелое коррупционное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-2 УК Украины", - подчеркнули в НАБУ

Во время досудебного расследования детективы НАБУ проанализировали также доходы и расходы чиновника СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ

"По данным следствия, это должностное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах Службы безопасности Украины, в период с 01.01.1999 г. по 25.04.2015 г. получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2 800 000 грн. Тогда как расходы в этот же период составляли не менее 4 830 000 грн, из которых 4 100 000 грн потрачено на приобретение движимого имущества, в том числе новых автомобилей Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

Поэтому, по состоянию на 26.04.2015 г. ни у указанного чиновника СБУ, ни у лица, с которым он проживал одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - говорится в сообщении Бюро.

Отмечается, что указанные факты детективы НАБУ выложили в сообщении о подозрении первому заместителю Председателя СБУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которое 7 сентября 2018 г. направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы". ВИДЕО

"Деяния, которые инкриминируются в сообщениях о подозрении министру инфраструктуры Украины и первому заместителю СБ Украины, а также собранные по уголовным производствам доказательства целом идентичными, надеемся на продолжение принятия прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры объективных процессуальных решений", - сообщили в НАБУ.

Также в Бюро добавили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.