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 НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило первому замглавы СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ и учитывая общественный резонанс разъясняем позицию Национального бюро по подготовке сообщения о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Национального бюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами в указанном досудебном расследовании. По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - сказано в сообщении.

НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении 01

Так, согласно сообщению Бюро, во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что в период с 26.04.2015 г. (с момента вступления в силу изменений в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" в редакции Закона № 1698-VII от 14.10. 2014 г., № 198 -VIII от 12.02.2015 г.) по 31.12.2016 г. высокопоставленный чиновник СБУ приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6 400 000 грн.

Как отметили в НАБУ, речь, идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.

"Официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25.04.2015 г. по 31.12.2016 г. составил 2 600 000 грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD. Поэтому, по версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 г. по 31.12.2016 г., не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3 760 000 грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжелое коррупционное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-2 УК Украины", - подчеркнули в НАБУ

Во время досудебного расследования детективы НАБУ проанализировали также доходы и расходы чиновника СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.

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"По данным следствия, это должностное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах Службы безопасности Украины, в период с 01.01.1999 г. по 25.04.2015 г. получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2 800 000 грн. Тогда как расходы в этот же период составляли не менее 4 830 000 грн, из которых 4 100 000 грн потрачено на приобретение движимого имущества, в том числе новых автомобилей Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

Поэтому, по состоянию на 26.04.2015 г. ни у указанного чиновника СБУ, ни у лица, с которым он проживал одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - говорится в сообщении Бюро.

Отмечается, что указанные факты детективы НАБУ выложили в сообщении о подозрении первому заместителю Председателя СБУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которое 7 сентября 2018 г. направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Деяния, которые инкриминируются в сообщениях о подозрении министру инфраструктуры Украины и первому заместителю СБ Украины, а также собранные по уголовным производствам доказательства целом идентичными, надеемся на продолжение принятия прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры объективных процессуальных решений", - сообщили в НАБУ.

Также в Бюро добавили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086158
 
   
 Топ комментарии
 
Сунь Цзи - один из самых древних зрадофилов-провокаторов

НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 9275
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На гарячому попався Демчина, перший заступник Голови СБУ та активний "рєшатєль" Порошенка і його оточення Надзвичайно цікаво, чим закінчиться ця ситуація - "договорняком" чи НАБУ доведе справу до логічного завершення - злочинця за грати
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Сунь Цзи - один из самых древних зрадофилов-провокаторов

НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 9275
 показать весь комментарий
 
 
На гарячому попався Демчина, перший заступник Голови СБУ та активний "рєшатєль" Порошенка і його оточення Надзвичайно цікаво, чим закінчиться ця ситуація - "договорняком" чи НАБУ доведе справу до логічного завершення - злочинця за грати
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замнут, но после выборов, если не вылезет порошенко все эти дела получат новую жизнь.
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Не будь наївним , сьогоднішя влада нікого не посадить , прийдешня тим більше , бо з одного корита живуть . В олігархатих вирішує все ДОГОВОРНЯК , а не Закон.
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договорняком звичайно + чергове завивання порошкоботів що НАБУ то повна лажа
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Не совсем понятно - все знают, что если деньги появились откудато - то это значит просто занял друг. Доказано квартирой лешенко. Тогда все любители зрады говорили, что это нормально. Или хотите сказать, что любители зрады лицемеры?
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Принцесса Задолбала знает толк в незаконных обогащениях
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айяйай ....- как жестоко развели, разводят , и еще долго разводить будут НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 6150 ....- кто то не верит
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типичный такой госчиновник. вот только с родственниками не повезло - нет в семье успешных бизнесменов((
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Да, чувак осторожный до усрачки. Ничего на бабушек не оформил. Боялся.....
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А зачем родственники? Просто друг занял. Лешенко вот так сказал, и все нормально было. И претензий не было ни у кого.
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И как же они добыли эту информацию... Ведь она по конторцам является закрытой - ну, чтоб )(уйло не напал...
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Все это конечно реально здорово. Только вот "простота" наших борцунов смущает. Собственно, поэтому из запросы и заворачивают на Западе.

Когда и где активы и финансы, источники которых не известны и не доказаны, являлись предметом преступления?
С таким подходом можно разве что неуплату налогов прикрутить, но не более.
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Егорка Соболев протолкнул такую статью в УК "незаконное обогащение", без поиска доказательств как конкретно добыл деньги, так , что при нормальном суде этого выродка можно было бы посадить, но суда пока нет.
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Несплата податків ..?
Аль Капоне на цьому закрили...
І то нічого буде. Конфіскація майна (а там багато). Плюс посадка ...
Нормально ...
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Да. Но, опять-таки, для этого нужно однозначно доказать наличие этих доходов, с которых не платились налоги.
Если доказать, что эти доходы были получены преступным путем, то можно накрутить уже отмывание/легализацию денег. Но нюанс в том, что в этом деле уже неуплата налогов не является предикатным преступлением, дающим основания обвинять в отмывании.

Поэтому, в любом случае, надо искать и доказывать источник не законного или преступного обогащения. Тогда уже можно озвиздюливать по полной программе - и само преступление, и неуплату налогов, и отмывание/легализацию денег.
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кто и кого будет звездюлить при этой власти? Не смешите людей.
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Я не про кто кого, а про то, что с такими диафильмами можно только в тырнете не шибко одаренных юзеров баламутить.
О том, что даже в сильных правовых государствах (в них в первую очередь) такие картинки только для обсирания репутации годятся, но не для суда и прокуратуры. Т.е. тщетильнее работать надо, а не пускать пыль в глаза охлосу.
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Аби з цього щось було, бо Демчина - іще той виродок.
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Так і його начальник грицак такий само хапуга.
Так що чекати позитиву немає з чого.
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Вот чего засуетился этот рейдер.
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Браво НАБУ! Метод тот же что и с Аль Капоне, но действенный. Доказать что эсбэушник что-то там отжимал и крышевал практически невозможно. Никто против него свидетельствовать не будет. А вот лишние доходы (напомним, что Аль Капоне был посажен именно за неуплату налогов) - само то. Как министру-гиперпулу чиновнику фактически нечем оправдываться.
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Это просто цирк. Я Демчину не защищаю.
НО, когда разберутся с подарками мам учительниц у депутатов? Все заглохло?
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Оказывается и этот воровал, прямо эпидемия какая-то.
И это только вершина айсберга. Идешь по Киеву, дорогих машин столько, что плюнуть негде, а ведь на обычную зарплату такие машины не купишь.
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Елементарно сер . Кожного власника такої машини зразу за грати . Мати у власності авто , вартість якого дорівнює зарплаті власника за десять років і буде головним доказом вини .
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ще згадайте як біля любої міліції та суду конкурс елітних авто "проводили". А те, що не одна тварюка це не могла на зарплату придбати?
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Ну, у каждого из 450 депутатов есть машина, у супруг и любовниц есть машины, взрослые дети имеют машины, охранники и помощники не обделены. И этио мы ещё не закончили с депутатами, а уже насчитали несколько тысяч автомобилей! А там ещё персонал ВРУ, которые не уборщицы; АП и КМУ, Ген прокуратура, СБУ, МВД и разные суды высшей инстанции. Только на этих структурах мы имеем десятки тысяч недешёвых автомобилей.
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ЗЫ: да, я не забыл включить адвокатов и медиков, которые обслуживают эту звездобратию. Потому, что эти хоть реально работают, иначе им бы не платили из первого списка.
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сотни тЫсяч НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 8620....- ну хоть у кого то жизнь удалась...
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сотни тысяч, это включая более мелких чиновников и их семьи с более скромными автомобилями. Но, для Киева где концентрация управленческих органов огромна, это реально заметно.
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на "обЫчну" ЗП никакую не купишь ... НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 6627 ( нет смысла - содержание, обслуживание , и т.д.)
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Клевета на боевого офицера. Родственники подарили или в долг дали.
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Этот демчина уже и так на свободе переходил года три. Очередной информвброс без практического результата,
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Вспоминаем 14-15 года--- Активная борьба с контробасом над Донбассом, вспоминаем делишки Ровенского СБУ с янтарем, вспоминаем активную борьбу с айтишниками..........это только часть работы СБУ по защите Родины НАБУ підготувало першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині підозру в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 7126
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Після того як Грицака призначив Петя головою СБУ - враз перестали ловитися шпигуни у штабах армії, наче всіх вже переловили.
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Ну може не всіх ... А тих, хто засвітився.
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Обращение Чеченцам и Ингушам не помогайте и не воюйте в месте с Украинцами против Русских шакалов они вас кинут любое время вот не давно Украина передали ФСБ ингуша на смерть так что оставте их пусть сами друг друга постреляют
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Хорошая статья - "незаконное обогащение". Хочешь спать спокойно - живи честно!
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Моя остання зарплата становила 2500 доларів за роботу 12 годин на тиждень в Інтернеті. Друг моїх сестер вже в середньому становить 8к на кілька місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко це було, коли я його випробував. Потенціал з цим нескінченний.
Це те, що я роблю>>>> Ecash10.COM
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Ещё один бриллиантовый, но Грицак ничего не знал.
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Сміх крізь сльози... Ну, навіть якщо доведуть очевидне фактами, то що? Яка за те відповідальність???
Подивіться на наше "декриміналізоване" законодавство - це ж райські кущі для криміналу.
У нас сісти можна за вкрадену жменю насіння і одночасно відкупитися "за долю малую" за вкрадені у населення країни мільярди.
Просто порівняйте співвідношення правопорушення і відповідальності хочаб у фінансовій частині:
Ви не сплатили за проїздний квиток у громадському транспорті...і відшкодуєте в 20-кратному розмірі:
- "п. 5.5 Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины, утвержденных указом Министерства строительства 9 октября 2006 года под номером 329. Нарушение этого правила, а также бесплатный провоз ребенка возрастом от 7 до 16 лет влечет за собой административную ответственность в виде штрафа (п. 6.2 Правил)"
- "Размер штрафа определен статьей 135 Кодекса Украины об админправонарушениях. Если речь идет о городском транспорте, то размер штрафа составляет двадцатикратную стоимость проезда"

І поглянемо на відповідальність за несплату податків (улюблена тема нашої Ыліти):
- "Розрахунок розміру коштів в частині кваліфікації кримінального правопорушення за ухилення від сплати податків.
2018 рік:
значний розмір - 881,0 х 1000 = 881'000
великий розмір - 881,0 х 3000 = 2'643'000
особливо великий розмір - 881,0 х 5000 = 4'405'000"
- "Кримінальний кодекс України, Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені... у великих розмірах, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна."

Якщо стисло, то "на сьогоднішній день, за несплату податків суд може призначити кримінальне покарання лише у вигляді штрафу розміром від 17000 до 425000 гривень в залежності від суми несплачених податків. Якщо особа ухилятиметься від сплати призначеного судом штрафу, суд може змінити вид покарання і у певних випадках призначити покарання у вигляді позбавлення волі..."
Тобто, Держава всіляко стимулює професійний ріст злочинності та зростання корупції.
Крадіть по-дорослому та діліться і буде вам щастя!
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Мэр Бучи Федорук так когдато и сказал: Красть нужно много и сразу, чтобы было чем потом откупатся. Два ареста без последствий пережил человек- образец украинской "элиты".
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Пан Договорняк все порешає...ніхто не сяде, ніхто не буде ображений.Я не вірю а ні в правосуддя, а ні в суддів з прокурорами ні СБУ ні НАБУ ...як був підкупний совок так і залишився,нічого не змінилося, і нічого найближчі дцать років не зміниться . Обзивайте мене зрадофілом, агентом путiна, агентом кремля, можете заспівати пісні про невьіпеннi реформи шоколадних реформаторів - похер,вiд цього сiтуація в Україні все одно не зміниться на жаль
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НАБУ, руководитель которого напрямую подконтролен Кернесу "Гепе" мочит опонентов 5-й колоны. Сначала возбудили уголовное дело по сыну Авакова, врага Кернеса, сейчас вручили подозрение Омеляну, из команды Авакова, теперь пошел руководитель СБУ, из команды действующей власти. А где производства в отношении Ринатки, Боги Коесникова, 2-х криворожский бандитов отца и сынули, вышки Бойко и т.п. Вот это реальная картина, она по их делам просматривается. Такое подразделение должно заниматься не миллионами, а миллиардами, а они выхватывают сумму ущерба 5 млн. гривен. Это по рюкзакам. А кого выбрали туда детективами: основная масса из города Харькова и Одессы, самых патриотических городов в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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