 НАБУ подготовило первому замглавы СБУ Демчине подозрение в незаконном обогащении. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"В ответ на запросы СМИ и учитывая общественный резонанс разъясняем позицию Национального бюро по подготовке сообщения о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Национального бюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами в указанном досудебном расследовании. По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - сказано в сообщении.
Так, согласно сообщению Бюро, во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что в период с 26.04.2015 г. (с момента вступления в силу изменений в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" в редакции Закона № 1698-VII от 14.10. 2014 г., № 198 -VIII от 12.02.2015 г.) по 31.12.2016 г. высокопоставленный чиновник СБУ приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6 400 000 грн.
Как отметили в НАБУ, речь, идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.
"Официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25.04.2015 г. по 31.12.2016 г. составил 2 600 000 грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD. Поэтому, по версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 г. по 31.12.2016 г., не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3 760 000 грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжелое коррупционное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 368-2 УК Украины", - подчеркнули в НАБУ
Во время досудебного расследования детективы НАБУ проанализировали также доходы и расходы чиновника СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.
"По данным следствия, это должностное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах Службы безопасности Украины, в период с 01.01.1999 г. по 25.04.2015 г. получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2 800 000 грн. Тогда как расходы в этот же период составляли не менее 4 830 000 грн, из которых 4 100 000 грн потрачено на приобретение движимого имущества, в том числе новых автомобилей Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.
Поэтому, по состоянию на 26.04.2015 г. ни у указанного чиновника СБУ, ни у лица, с которым он проживал одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - говорится в сообщении Бюро.
Отмечается, что указанные факты детективы НАБУ выложили в сообщении о подозрении первому заместителю Председателя СБУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины, которое 7 сентября 2018 г. направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Деяния, которые инкриминируются в сообщениях о подозрении министру инфраструктуры Украины и первому заместителю СБ Украины, а также собранные по уголовным производствам доказательства целом идентичными, надеемся на продолжение принятия прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры объективных процессуальных решений", - сообщили в НАБУ.
Также в Бюро добавили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Когда и где активы и финансы, источники которых не известны и не доказаны, являлись предметом преступления?
С таким подходом можно разве что неуплату налогов прикрутить, но не более.
Аль Капоне на цьому закрили...
І то нічого буде. Конфіскація майна (а там багато). Плюс посадка ...
Нормально ...
Если доказать, что эти доходы были получены преступным путем, то можно накрутить уже отмывание/легализацию денег. Но нюанс в том, что в этом деле уже неуплата налогов не является предикатным преступлением, дающим основания обвинять в отмывании.
Поэтому, в любом случае, надо искать и доказывать источник не законного или преступного обогащения. Тогда уже можно озвиздюливать по полной программе - и само преступление, и неуплату налогов, и отмывание/легализацию денег.
О том, что даже в сильных правовых государствах (в них в первую очередь) такие картинки только для обсирания репутации годятся, но не для суда и прокуратуры. Т.е. тщетильнее работать надо, а не пускать пыль в глаза охлосу.
Так що чекати позитиву немає з чого.
НО, когда разберутся с подарками мам учительниц у депутатов? Все заглохло?
И это только вершина айсберга. Идешь по Киеву, дорогих машин столько, что плюнуть негде, а ведь на обычную зарплату такие машины не купишь.
Це те, що я роблю>>>> Ecash10.COM
Подивіться на наше "декриміналізоване" законодавство - це ж райські кущі для криміналу.
У нас сісти можна за вкрадену жменю насіння і одночасно відкупитися "за долю малую" за вкрадені у населення країни мільярди.
Просто порівняйте співвідношення правопорушення і відповідальності хочаб у фінансовій частині:
Ви не сплатили за проїздний квиток у громадському транспорті...і відшкодуєте в 20-кратному розмірі:
- "п. 5.5 Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины, утвержденных указом Министерства строительства 9 октября 2006 года под номером 329. Нарушение этого правила, а также бесплатный провоз ребенка возрастом от 7 до 16 лет влечет за собой административную ответственность в виде штрафа (п. 6.2 Правил)"
- "Размер штрафа определен статьей 135 Кодекса Украины об админправонарушениях. Если речь идет о городском транспорте, то размер штрафа составляет двадцатикратную стоимость проезда"
І поглянемо на відповідальність за несплату податків (улюблена тема нашої Ыліти):
- "Розрахунок розміру коштів в частині кваліфікації кримінального правопорушення за ухилення від сплати податків.
2018 рік:
значний розмір - 881,0 х 1000 = 881'000
великий розмір - 881,0 х 3000 = 2'643'000
особливо великий розмір - 881,0 х 5000 = 4'405'000"
- "Кримінальний кодекс України, Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені... у великих розмірах, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, - караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна."
Якщо стисло, то "на сьогоднішній день, за несплату податків суд може призначити кримінальне покарання лише у вигляді штрафу розміром від 17000 до 425000 гривень в залежності від суми несплачених податків. Якщо особа ухилятиметься від сплати призначеного судом штрафу, суд може змінити вид покарання і у певних випадках призначити покарання у вигляді позбавлення волі..."
Тобто, Держава всіляко стимулює професійний ріст злочинності та зростання корупції.
Крадіть по-дорослому та діліться і буде вам щастя!