 "Грады", танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОСС, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦККю

Так, в СЦКК сообщили, что по данным отчета СММ ОБСЕ от 13 сентября 2018 года, на временно оккупированной территории Украины патрулями миссии в очередной раз зафиксировано вооружение вооруженных формирований РФ, которое размещено с нарушением линий отвода в следующих районах:

- Хрустальный: 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" (10 единиц);

- Терновое: танки неопределенного типа (20 единиц);

- Мирное: танки неопределенного типа (5 единиц), 122-мм прицепные гаубицы Д-30 (3 единицы).

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Также обнаружено вооружение вооруженных формирований РФ, которое отсутствует в районах хранения:

- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 4 единицы;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 3 единицы;

- 152 мм прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" - 6 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 5 единиц.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о том, что вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ: "12 сентября 2018 г. представителям СММ ОБСЕ не был предоставлен доступ для мониторинга в районе населенного пункта Верхнешироковское".