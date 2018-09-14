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 "Грады", танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК зафиксировала 56 единиц вооружения вооруженных формирований РФ, размещенного с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОСС, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦККю

Так, в СЦКК сообщили, что по данным отчета СММ ОБСЕ от 13 сентября 2018 года, на временно оккупированной территории Украины патрулями миссии в очередной раз зафиксировано вооружение вооруженных формирований РФ, которое размещено с нарушением линий отвода в следующих районах:

- Хрустальный: 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" (10 единиц);

- Терновое: танки неопределенного типа (20 единиц);

- Мирное: танки неопределенного типа (5 единиц), 122-мм прицепные гаубицы Д-30 (3 единицы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные формирования РФ разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений на Донбассе, - СЦКК. СПИСОК

Также обнаружено вооружение вооруженных формирований РФ, которое отсутствует в районах хранения:

- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 4 единицы;
- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 3 единицы;
- 152 мм прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" - 6 единиц;
- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 5 единиц.

Также украинская сторона СЦКК сообщает о том, что вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ: "12 сентября 2018 г. представителям СММ ОБСЕ не был предоставлен доступ для мониторинга в районе населенного пункта Верхнешироковское".

Грады, танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086156
 
 
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На західному кордоні, шолі? А як же Київ? Довжина України зі Сходу на Захід 1316 кілометрів.
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Коли вже в тих непрацюючих шахтах скінчиться та зброя?
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Коли скінчаться шахтьори які її викопують.
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Ти, бач, щось "зафіксували". От тільки це може бути на кшалт: "... з боку росії на територію України зайшло 80 танків, але чиї вони, ми не знаємо".
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Це настільки умовно що танк стоїть плюс мінус 5 км, він завівся та поїхав та через годину буде в 30 км від того міста де стояв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Грады", танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК
 
 
 
 
 
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