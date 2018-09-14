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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2479) ГФС (2770) Бамбизов (9)

 Физлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов

Только треть предпринимателей-физлиц открыла в банках счета для ведения бизнеса. Остальные проводят расчеты за услуги и товары, используя собственные счета физлиц.

Об этом на своей страничке в "Фейсбук" сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

По его словам, на сегодня от банков уже получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Требование предоставить такую информацию ГФС направила банкам еще летом.

"Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из счетов открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", - сообщил налоговик.

Речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса, уклонении от налогов, напомнил он. "По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривен", - подчеркнул Бамбизов.

Он призвал физлиц-предпринимателей вовремя декларировать доходы и работать прозрачно.

"Мы готовы поддерживать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, - но в то же время все, кто пытается "спрятаться", рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все", - отметил и.о. заместителя председателя ГФС.

Физлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086155
 
 
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Цікаво, а на які "шиші" живе це мурло - бамбізов, уркаган соєвий.
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БА М Б И ЗОВ ИДИ К ПОРОХУ И АХ М ЕТ О В У КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ГОД 6 МЛРД ДОЛЛ ВЫВОДЯТ В О Ф ШОРЫ И ТАМ РАССКАЗЫВАЙ
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Так азметов же себе лично выводит , а бамбизов хочет себе наскрести 😀😀😀😀
Забыли золотое правило" кто средний и малый бизнес тронет- ТОЙ ВЛАСТИ БУДЕТ ЖОПА" . А вдруг бамбизов для рыгов старается???
Ведь если ЕВРОНОМЕРА и спд объединятся- будет Пете " мама не горюй"
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Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все.

Молодец, чувак. Представляю, как сейчас Петруха в своих оффшорах заметался.
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думаешь напрягся Петруха, страхи его одолевают?
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То есть, я, физическая особа, которая занимается программированием и фрилансом, у которого нет социальных гарантий, отпусков, выходных и больничных,должен наравне платить, как и юридическая особа у виде завода? Ну и кто тогда тут будет бизнес вести? Проще уже в Польшу поехать и там вести бизнес.
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бамбизов добамбизиться! З ахметовим сцуко розберись, фірташем, мартиненко ,кононовим,микитасем, непопом...... спочатку
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Це у перспективі ті діди з бабами, що горлатимуть під ВР про низький рівень пенсійного забезпечення.
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бимбизова оставили без премии в этом месяце. он обиделся.
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Дык запретите использовать такие счета для расчетов... Кто-то из ФОПов выживет, кто-то свалит за рубеж на заработки... И все будет в шикаладе...)))
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Недоплачивают. Та ежели всё оплатить, то сразу даешь тему для размышлений налоговой с вопросом, а откуда такие достатки?
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дятел... вы хоть анализировали, сколько у вас ФОПов - мелких предпринимателей, плательщиков единого налога 1 и 2 групп? нахера им вообще расчетные счета?... чтобы осчастливить вас и банкиров?...
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Ну, кагбэ да - он думает о наполнении своей кормушки...
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сцуко, чому це Бамбізов не їде до себе на Бамбізію, ну чом всяку заїжджу/понавезену шваль ставлять керувати?
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Так. Вот куда уходят бюджетные гроши власть отчитаться не может. И почему так жируют чиновники. И с авто на еврономерах никак не могут налоги снять .ну жаба их давит - нельзя украинцам нормально
Решили вдруг зацепить спдэшников - НУ ЧТОБЫ К НОЯБРЮ ОПЯТЬ МАЙДАН ОРГАНИЗОВАТЬ.
ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА У ЧИНОВНИКОВ В ГЕНАХ
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Угробят еле функционирующий малый бизнес эти рэформаторы.
Вообще, а как с банковской тайной быть, взяли залезли в банковские базы в нагляк, в голове не укладывается
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У нас если честно платить налоги, придется еще кредит в банке брать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФизлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов
 
 
 
 
 
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