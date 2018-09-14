 Физлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов

Об этом на своей страничке в "Фейсбук" сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.
По его словам, на сегодня от банков уже получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Требование предоставить такую информацию ГФС направила банкам еще летом.
"Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из счетов открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", - сообщил налоговик.
Речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса, уклонении от налогов, напомнил он. "По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривен", - подчеркнул Бамбизов.
Он призвал физлиц-предпринимателей вовремя декларировать доходы и работать прозрачно.
"Мы готовы поддерживать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, - но в то же время все, кто пытается "спрятаться", рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все", - отметил и.о. заместителя председателя ГФС.
Забыли золотое правило" кто средний и малый бизнес тронет- ТОЙ ВЛАСТИ БУДЕТ ЖОПА" . А вдруг бамбизов для рыгов старается???
Ведь если ЕВРОНОМЕРА и спд объединятся- будет Пете " мама не горюй"
Молодец, чувак. Представляю, как сейчас Петруха в своих оффшорах заметался.
Решили вдруг зацепить спдэшников - НУ ЧТОБЫ К НОЯБРЮ ОПЯТЬ МАЙДАН ОРГАНИЗОВАТЬ.
ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА У ЧИНОВНИКОВ В ГЕНАХ
Вообще, а как с банковской тайной быть, взяли залезли в банковские базы в нагляк, в голове не укладывается