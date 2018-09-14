 Физлица-предприниматели недоплачивают в бюджет миллиарды гривен налогов, - Бамбизов

Об этом на своей страничке в "Фейсбук" сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

По его словам, на сегодня от банков уже получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Требование предоставить такую информацию ГФС направила банкам еще летом.

"Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из счетов открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", - сообщил налоговик.

Речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса, уклонении от налогов, напомнил он. "По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери - речь идет о миллиардах гривен", - подчеркнул Бамбизов.

Он призвал физлиц-предпринимателей вовремя декларировать доходы и работать прозрачно.

"Мы готовы поддерживать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, - но в то же время все, кто пытается "спрятаться", рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все", - отметил и.о. заместителя председателя ГФС.