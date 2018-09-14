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 ЛГБТ-сообщество вступилось за подозреваемых в отравлении Скрипалей: Многие россияне "проявляют свою природу" лишь за границей

Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев не исключил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых правительство Великобритания подозревает в отравлении экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, ведут нетрадиционную личную жизнь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает НСН.

По его словам, многие российские представители ЛГБТ "проявляют свою природу" лишь в поездках за границу.

Он также не исключил, что "отравители Скрипалей" являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Алексеев подчеркнул, что они имеют право "вести жизнь, как хотят".

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086149
 
   
 Топ комментарии
 
- Товарищи майоры, у вас новое сверхсложное задание!
- Что может быть сложнее миссии в Солсбери??
- Вы пидоры!
- Что?
- Что?
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-Так, Петров, Боширов, идите к Симоньян на интервью.
-А что рассказывать-то, товарищ генерал?
-Что вы пидорасы и приехали в Англию оторваться.
-Ну товарищ генерал...
-Вы, пидорасы, задание провалили, идите.
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Рогозин-на-орбите
@LyapunovS
·
3 ч
Офицеры ГУ ГШ ВС РФ "Петров и Бошаров" стояли перед сложным выбором или быть клоунами у пидорасов или пидорасами у клоунов и решили совместить.
Бугага, таки чувак был прав...
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Это просто кремлёвская операция прикрытия, они их кем угодно назовут хоть гомосексуалистами хоть транссексуалами, но только не агентами ГрУ или ФсБ. Расчёт на толерантность в ЕС. Они спалились по полной и их интервью ещё большая постанова - любой психолог скажет, что они брешут.
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На заре нетрадиционная жизнь и продолжиться
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Ну как я и предполагал - типа они педики. Теперь очередь РПЦ отмазывать - типа монахи ездили сравнить свои скрепы с заморскими.
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Ну да, классика - одноногий негр-педераст.
С количеством ног и цветом кожи не прокатило бы даже при всех попытках кацапов выдавать черное за белое, а вот педерастия - самое то. И сейчас начнется сдирижированный мордором вой "пид.ров притесняют".
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А шо ж мовчить головний підарогей педерації що їздить на мациклєткє? Не захищає своїх. Ніхарашо.
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Да нетрадиционная ориентация бывает ..где хошь!!!!

На обшивці російського корабля "Союз" на Міжнародній космічній станції виявили нові дірки.
"Сліди від свердла є не тільки в побутовому відсіку корабля, а й на екрані протиметеоритного захисту. Першу дірку залатали, а от нові виявили під час перегляду фотографій. Захисний екран просвердлений навиліт", - повідомив ТАСС.
Только не говорите нам, что это космонавты с полметровым сверлом! Токо не говорите нам, что это сборщики съевшие ..пьяной вишни. Токо не говорите нам .... в вы нам ничего сказать не можете. У вас патовая ситуация.
Кстати ....те, которые пробили обшивку действительно....однополые!!!Шок? ....да не. Клянусь Ктулхами - это правда.
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...а можит русскіі сдєлалі ету дирку для русскіх сєксуальних утєх?...
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Вполне возможно. А все потому, что в России гей парады запрещены, вот и ломятся в страны Запада.
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хуйло -педофил,ГРУшники -педрилы, это россия детка! ЛГБТ-спільнота заступилася за підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Багато росіян "проявляють свою природу" лише за кордоном - Цензор.НЕТ 6168
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ну вот вы похожи на такого же шпиона отмазываете своих.
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В России пройдет гей-парад в Ульяновской области. Об этом сообщает на странице «ВКонтакте» лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.
В ЛГБТ-сообществе уже выразили восхищение решением главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой. Она лично разрешила провести гей-парад на подведомственной ей территории.
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Тот Новоульяновск и на карте трудно найти. А ведь хочется может им в столице, как у всех культурных стран. Что бы и лидеры государства приветствовали и охрана солидная, что бы в глаз не получить.
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О как !! Педики геи кацапские стали на защиту киллеров !! =))
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Педикам из РАШАПСТАНА везде дорога открыта...То в Европе ГЕИ, а в МОКШАНИИ ПЕДИКИ!
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Чтоб быть ближе к Европе их на общем собрании выбрали единогласно педиками. Подарили, сплевывая, духи и выперли в свадебное путешествие в Британию.
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Я редко упоминаю о национальностях или нацменьшинствах, но тут поржал:

Евреи Жириновский, Хинштейн и Соловьев поспорили в ТВ-эфире о том, кто из них самый русский ВИДЕО
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...мєня пєчяліт від твой грустний...какой бєдою ти тамім?...і чєлавєк сказал - я русскій!...і Бог заплакал вмєстє с нім...
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Можно подумать они на московии не могут открывать "свою природу": Откуда тогда там столько пид-сов?
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Это не гей парад в Европе.
Это Россия Одни трусы на двоих
Они символизируют герб московии - двуглавого орла !

ЛГБТ-спільнота заступилася за підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Багато росіян "проявляють свою природу" лише за кордоном - Цензор.НЕТ 2691
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Вот это поворот - геи отмазывают гомофобов. ЛГБТ-спільнота заступилася за підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Багато росіян "проявляють свою природу" лише за кордоном - Цензор.НЕТ 2554

Хотя... Если двух кацапских грушников отдать геям на воспитание - для них это наверное будет хуже британской тюрьмы.
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А может и наоборот: откроются невиданные "души прекрасные порывы".
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Не знаю насчет европейских геев, но шото мне подсказывает, что в кацапском исполнении это будет так же отвратително, как и все, что кацапы "делают по-своему".
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Та ладно тут щодо педиков ЛГБТ-спільнота заступилася за підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Багато росіян "проявляють свою природу" лише за кордоном - Цензор.НЕТ 4547 У нас в Верховній зграї іх аж ціла фракція, не рахуючи іншу більшість.
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В принципе в аспекте противостояния ГРУ и ФСБ, если следовать версиям, что вся эта спецоперация по ликвидации Скрипалей - подстава ФСБ, чтобы дискредитировать ГРУ в глазах Путина, то выставить на весь мир грушников пидарами - это как раз почерк ФСБ. Прикалываются они так друг с друга. Кстати все ЛГБТ сообщества под ФСБшниками и седят, еще со времен КГБ.
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Это дешовая фишка для отвлечения внимания от главного - травили-нетравили уходит на второй план
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Может государственные деньги экономили?
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Так вони ще й педерасти ! ))) Мало того, що на весь світ показали так тепер ще й гомосєками оголосили ! Ось яка сурова помста в ГРУ для кіллерів-невдах !
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а почему они в свитерах - на федераске уже зима ??
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Який аблом ! Кацапські геї виявилися тривіальними підарасами .
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Кто бы сомневался, что все эти ГРУ-шники пи...сы еще те
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Ссора двух "голубков":
- Ты противный.
- Сам противный.
- Иди на х-й!
- Что? Мириться? Никогда!
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Из интервьюМаргарита Симоньян: Вы ходили вместе, жили вместе. Что вас объединяет?Руслан Боширов: Давайте, мы не будем лезть в частную жизнь, мы пришли к вам за защитой.
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Якщо вони "бизнесммени" то могли б поїхати в Британію і дати чено всі відповіді слідству там, а не по тіліфізору щось брехати
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Теперь по сценарию европа должна их простить как Кабзона.
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Вступились не за подозреваемых, а за пидорасов. Заголовки нужно правильно писать.
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А если эта "сладкая парочка" изначально была отвлекающим прикрытием: прибыли-убыли прямыми рейсами, там во всю маячили, изображали пидагогов- любителей голубцов, а реализовывали ликвидацию совсем другие исполнители? Ведь тогда, получается, Злобный Карлик реально уделал англичан ещё и выставит их дурнями. Воно, конечно, Володя Гунявый скотыняка. Но и скотыняки бывают изобретательности и изощренными.
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))) а вот если все-таки путин всех переиграл, когда этих грушников боевыми тридварасами сделал?
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ппц, тяжело вам сейчас, тридварасам по службе и по жизни
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спалились в спецоперации ГРУшники, а теперь хоть пидарами назовись, а провал есть провал, будут теперь не по Лондонам разъезжать , а на раске федераске сидеть безвылазно.
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ну да...родина-мачеха прикажет - еще и не так раскорячишься ЛГБТ-спільнота заступилася за підозрюваних в отруєнні Скрипалів: Багато росіян "проявляють свою природу" лише за кордоном - Цензор.НЕТ 3011.особенно если жить захочешь
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эх жаль, Конан Дойль не дожил. Если бы, он, узнал об этой истории, то дело Шерлока Холмса о Голубом карбонкуле, имело бы совершенно другой сюжет и уж точно, не о краже драгоценного камня.
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скрепной гомосятинкой потянуло, не в первой. Однако это не снимает сути вопроса, ничто не мешает гомосексуалистам работать в ГРУ и травить людей.
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...у кдб всі лгбт...це не новина...! - навіщо людей отруїли...?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛГБТ-сообщество вступилось за подозреваемых в отравлении Скрипалей: Многие россияне "проявляют свою природу" лишь за границей
 
 
 
 
 
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