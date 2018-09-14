 ЛГБТ-сообщество вступилось за подозреваемых в отравлении Скрипалей: Многие россияне "проявляют свою природу" лишь за границей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает НСН.
По его словам, многие российские представители ЛГБТ "проявляют свою природу" лишь в поездках за границу.
Он также не исключил, что "отравители Скрипалей" являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.
Алексеев подчеркнул, что они имеют право "вести жизнь, как хотят".
Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
@LyapunovS
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3 ч
Офицеры ГУ ГШ ВС РФ "Петров и Бошаров" стояли перед сложным выбором или быть клоунами у пидорасов или пидорасами у клоунов и решили совместить.
Бугага, таки чувак был прав...
С количеством ног и цветом кожи не прокатило бы даже при всех попытках кацапов выдавать черное за белое, а вот педерастия - самое то. И сейчас начнется сдирижированный мордором вой "пид.ров притесняют".
На обшивці російського корабля "Союз" на Міжнародній космічній станції виявили нові дірки.
"Сліди від свердла є не тільки в побутовому відсіку корабля, а й на екрані протиметеоритного захисту. Першу дірку залатали, а от нові виявили під час перегляду фотографій. Захисний екран просвердлений навиліт", - повідомив ТАСС.
Только не говорите нам, что это космонавты с полметровым сверлом! Токо не говорите нам, что это сборщики съевшие ..пьяной вишни. Токо не говорите нам .... в вы нам ничего сказать не можете. У вас патовая ситуация.
Кстати ....те, которые пробили обшивку действительно....однополые!!!Шок? ....да не. Клянусь Ктулхами - это правда.
В ЛГБТ-сообществе уже выразили восхищение решением главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой. Она лично разрешила провести гей-парад на подведомственной ей территории.
Педикигеи кацапские стали на защиту киллеров !! =))
Вот оно че...
Евреи Жириновский, Хинштейн и Соловьев поспорили в ТВ-эфире о том, кто из них самый русский ВИДЕО
Это Россия Одни трусы на двоих
Они символизируют герб московии - двуглавого орла !
Хотя... Если двух кацапских грушников отдать геям на воспитание - для них это наверное будет хуже британской тюрьмы.
- Ты противный.
- Сам противный.
- Иди на х-й!
- Что? Мириться? Никогда!