 Российская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября, пропала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает "Кавказский узел".
"Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений", - заявил представитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Павел Манжиков.
Партия обращалась в МВД и прокуратуру Калмыкии с просьбой обеспечить безопасность девушки.
По его данным, в последний раз ее видели в кабинете следователя, куда ее вызвали во время проверки видео.
На связь Хулаева перестала выходить 10 сентября, после чего номер ее телефона перестал обслуживаться. По информации "Кавказского узла", в вузе девушке угрожали отчислением.
9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах страны, Хулаева опубликовала на YouTube видео, на котором женщина и мужчина в присутствии другой женщины в закрытом помещении достают из сумки пачки бюллетеней и быстро бросают их в урну для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова и региональное управление Следственного комитета начали проверку инцидента. Ролик посмотрели свыше 80 тысяч раз, а саму студентку начали называть в соцсетях "калмыцкой Жанной Д'Арк".
Навряд чи її знайдуть, живою принаймні..
Депутаты по-тихому сократили ее должность
https://readovka.news/37105
На что он руку поднимал!... (с)
пидоРашка, вырождается собственными руками - туда ей и дорога!...