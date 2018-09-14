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 Российская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября, пропала

Студентка Калмыцкого государственного университета Айса Хулаева, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в республиканском поселке Приманыч, пропала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает "Кавказский узел".

"Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений", - заявил представитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Павел Манжиков.

Партия обращалась в МВД и прокуратуру Калмыкии с просьбой обеспечить безопасность девушки.

По его данным, в последний раз ее видели в кабинете следователя, куда ее вызвали во время проверки видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Очень много лжи от официальных лиц РФ. Мы врем о Донбассе, Сирии и о собственном Кавказе. Мы - страна даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией в мире", - Явлинский. ВИДЕО

На связь Хулаева перестала выходить 10 сентября, после чего номер ее телефона перестал обслуживаться. По информации "Кавказского узла", в вузе девушке угрожали отчислением.

9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах страны, Хулаева опубликовала на YouTube видео, на котором женщина и мужчина в присутствии другой женщины в закрытом помещении достают из сумки пачки бюллетеней и быстро бросают их в урну для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова и региональное управление Следственного комитета начали проверку инцидента. Ролик посмотрели свыше 80 тысяч раз, а саму студентку начали называть в соцсетях "калмыцкой Жанной Д'Арк".

Источник: https://censor.net.ua/n3086147
 
 
 Топ комментарии
 
Це для України новина №1! А ось це так собі - нічим не примітна "новина"!!!
Российская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября, пропала - Цензор.НЕТ 4445
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Очень красивая ,очень храбрая,дай Бог ,чтобы не сломили,чтобы выжила.
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Пішла в прокуратуру і зникла...
Навряд чи її знайдуть, живою принаймні..
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Це для України новина №1! А ось це так собі - нічим не примітна "новина"!!!
Российская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября, пропала - Цензор.НЕТ 4445
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Депортация боевика ИГИЛ на его историческую Родину - это правильно.
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Сотрудничество с ФСБ россии - это НЕ правильно .
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Чому непрмітна? Вчора на ЦН було кілька статей-новин на цю тему.
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Очень красивая ,очень храбрая,дай Бог ,чтобы не сломили,чтобы выжила.
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Молодёжь, не изуродовання временем.
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Пішла в прокуратуру і зникла...
Навряд чи її знайдуть, живою принаймні..
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Наталья Поклонская лишилась поста в Госдуме
Депутаты по-тихому сократили ее должность
https://readovka.news/37105
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свобода не дается, она всегда оплачена кровью !
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Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!... (с)
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Кацапська "гебуха" швидко прибирає нескорених, на жаль...
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Жаль девушку.Сволота всегда действует изподтишка.Вот так "пропала" ...прямо из следственного кабинета.А вот сам следователь не пропал.К нему инужно направить все запросы,подключив международные организации по правам человека,которые уже жмут на РФ за исчезновения крымских татар.
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те що пукінські "вибори" цирк на дроті і діти знають. Вкидання - це 5-10% голосів.. А більше в фашистській фєдєрастії і не треба щоб свої"перемогли". Бо ж рівень зомбування там сягає 50% Російська студентка, яка опублікувала відео про вкидання бюлетенів на виборах 9 вересня, зникла - Цензор.НЕТ 6599
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Странно что следователь еще ходит с зубами.. да и вообще ходит. А мусАрка целая и невредимая. Хотя что странного.Это же расссия
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кремляди , как и порохло , расправляются с гражданами
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90% что она где, то в посадке под, как минимум 2 метрами почвы.
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Может де в бордель продали ,за кордон.Сейчас такое часто бывает.Пойдут за хлебушком и пропадают.
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а правозащитники, которые сейчас взялись защищать права пидор...асов из пидоРасии, не хотят защищать и права ВОТ ТАКИХ людей?!... Російська студентка, яка опублікувала відео про вкидання бюлетенів на виборах 9 вересня, зникла - Цензор.НЕТ 6156
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молодежь всегда была движущей силой, всегда и везде....
пидоРашка, вырождается собственными руками - туда ей и дорога!...
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Пошла в прокуратуру и пропала - звенья одной цепи...
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русня на цензоре опять завелась. мой пост про вяликую калмыцкую расу на изгойке быстро подтерла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская студентка, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября, пропала
 
 
 
 
 
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