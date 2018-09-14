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Все про:Константинопольский патриархат (27) религия (682) РПЦ (404) УПЦ (674) автокефалия (115)

 Претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов

Все угрозы, озвученные церковными чинами Московского патриархата, так-то - разорвать общение с Константинополем и попытки запугивания повторением великого раскола на православие и католичество являются ничтожными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал архиепископ Тельмиский владыка Иов (Геча) в интервью изданию Cerkvarium.

"Прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за капризов. Относительно вопроса раскола и автокефалии в Украине всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси. Поэтому, угрозы являются скорее злоупотреблением", - подчеркнул архиерей.

Архиепископ Иов акцентировал внимание на том, что претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными и бессмысленными, так как Украина является и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса

"Когда Украина уже не является частью Российской империи (также как и Советского Союза), и когда в ней длится почти 30 лет церковный раскол, из-за которого миллионы людей находятся вне канонической церкви, и с которым до этого времени Московский патриархат не способен справиться, Вселенский патриархат обязан принять надлежащие меры. При этом следует подчеркнуть, что он не вмешивается в дела чужой поместной церкви, но действует на своей канонической территории – на территории Киевской митрополии... Автокефалия Украины предлагается Вселенским патриархатом не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол" - пояснил владыка.

Направление в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине наконец-то начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), местоблюститель Западноевропейского экзархата. Адамакис добавил, что создание "местной независимой церкви" в Украине начинается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзархи направленные в Украину от Вселенского патриарха будут содействовать строительству автокефальной церкви, - представитель Константинопольского патриархата Эммануил

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что не признает единую православную церковь в Украине. Московский патриархат не признает автокефалию и не будет сослужить с новой церковью.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3086146
 
   
 Топ комментарии
 
Також потрібно повернути всі наші храми та реліквії, які зараз перебувають у розпорядженні МП.
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своя церковь конечно это хорошо но к сожалению это подорвёт авторитет константинополя до таких .... что с ними не будет считаться и не будет центра православия....
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яким чином ? кацапи збунтуються ? нехай про свій авторитет думають
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А до этого русские его считали ? 😂😂😂 А что там случилось в 2016 году , что РПЦ не участвовала в соборе ?
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С чего вдруг это подорвет авторитет Константинополя??
То, что это в 0 опустит авторитет МП - это да, а Константинополь в своем праве.
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Хто визнає свою помилку лише укріплює авторитет.
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т.е. елси мама вас выпорооа за то что вы сотворили херню на улице... то после порки мама будет иметь у вас атворитет ниже плинтуса ?
а ведь мы говрим О МАТЕРИ-ЦЕРКВИ !
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Також потрібно повернути всі наші храми та реліквії, які зараз перебувають у розпорядженні МП.
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Кацапня їх швише знищить ніж віддасть.
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Между прочим, это типично касапская черта.."Хороша Маша да не наша, ну, так бей её, проклятую!"...
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Краще свинарники зробити, а "реліквії" продати іншим хворим і на ті гроші - лікування для: а, б, в, г....
Ой, забув, варто промимрити мантру і ефект той же буде - всі вилікуються.
Тільки при звичайному нежиті навіть супер-дупер митропитрооблит біжить в апетеку!
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скажи це тим які здихали як худоба бо зайди забрали зерно.
я вище написав - чого вартує ваша "віра" - навіть Попа Римський при кашлі жере ліки, а не лиже шматки трупів і бубонить молитвочки.
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Щось тобі доводити - марна справа. Залишайся при своїй думці.
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А коли б тобі "доводили" що Дід Мороз існує, що б ти подумав про "доводілу"? Не зовсім добре, пра?
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Буде дано вам по вірі вашій, як сказано в Біблії. Якщо ти робиш якусь справу і не віриш в її успіх, то так воно і буде.
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г*споди, так скажи це тим шо мали купу іконок в хатах і здихали як худоба, бо прийшли невіруючі(а мали би здохнути і "горіти вічно") і забрали зерно.
та на паркані правдивіше написано ніж в вашій книзі брехні і плагіату
ну буквально кожен опус віруна = брехня/лицемірство/перекручення
я тобі повторюю про "гірчичне зерно" і нежить(насморк)!
"віра" бл. Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 3512
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Не пойму - к чему Вы ведёте?
Хотите сказать, что автокефалия ни на что не повлияет и это - незначительное событие?
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не "вы", а "ты"
хочу сказать что если кушать г.вно с примесью меда, то это все равно как бы не очень умнО.
ведь его можно и вообще не кушать, не так ли?)
из-за этой заразы как раз и почти все это вот, ну вот это все©)
и опять верозавры туда же(
еще и х.з. что дальше будет. из-за веры в говорящих змей бл.
прав тут Лавров был бы со своей знаменитой фразой.
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вже вірозаври "спамлять" - аргументів та тю-тю Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 9959
чо за "віра" така, яку можна опустити, взявши будь-який відрізок тексту в "св. писсанині"? Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 9959
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Яким чином?
Перші дії - нехай МП сплачує всі податки.
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не знаю яким, але Лаври мають повернути українській церкві, а не самозванцям.
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ВСІ ЛАВРИ - ВЛАСНІСТЬ УКРАЇНИ а не москальських попів а попи там лише тимчасові арендарі Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 2584
А церкви належать ЦЕРКОВНІЙ ГРОМАДІ а не попам-гундяївським. Так що як вирішить громада так воно і буде Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 2537 Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 2537
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Цікава річ, храми в Україні належать певній громаді (приходу). Київська Печерська та Почаївська лаври належать належать Державі. Монастирі належать братії монастиря. А от в паРаші все належить патріархату РПЦ, навіть кадило в церкві. Тому все буде вирішувати громада(прихід) певного храму, перейти в УПЦ чи залишитися в РПЦ. Відповідно лаври, оскільки вони належать державі то це питання буде вирішувати держава. У випадку коли більше 25% громади буде бажати перейти в УПЦ з РПЦ то в храмі буде вестися служба через день. Коли набереться більше 75% громади ті що бажають перейти в УПЦ то храм повністю переходить в УПЦ.
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Единственное что МПшники далеко не всегда сдаются так просто - если рядом какой-то их центр сосредоточения типа Почаевской Лавры - то привозят оттуда боевиков своих "увещевать" громаду.
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Треба "підтвердити" гасло ху?ла "их там ( в Україні) нет!". Все що нам нагадує "ИХ" ТРЕБА ВИКИНУТИ З НАШОЇ ЗЕМЛІ І ЗА-БУ-ТИ !!!
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прекрасные новости и для нас атеистов!!!
геть московского попа окупанта!!!
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Это как если бы НАТО возглавила Россия
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Одна поправочка - в 1589 московитам не давали "томоса об автокефалии от Киева", тк в Киеве не было своего патриархата. В Киеве была только метрополия Константинопольского патриархата.
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Попы кликухи берут точно так же как членины-сралины и прочая дрянь.
Это типо от того чтобы обмануть летающего чувака с ключиками?
- О, тов. Ленин, палач, тебе не сюда, а в ад.
- Ошибаетесь, ув. тов. Петр, я Ульянов, не грешил и верю в говорящие кусты.
- Извините, ну тогда добро пожаловать, господин. О, тов. Сталин, или нет?
- Ошибаетесь любезный генацвале, я Джугашвили, полупоп.
- Добро пожаловать, сударь.

Прикольно - срутся от того под чьей крышей какая территория. А попросить всех этих дармоедов "намолить" копейку чтобы она давала 7 из 10-ти - хрен там. Не то что "горчичного зерна веры" не имеют, а даже атома веры Претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов - Цензор.НЕТ 6543
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Це попівський бізнес і до віри не має відношення.
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Браток, яке ти маєш право, з розумним виглядом заявляти: а це не віра, а ось це - віра?
Ти хоч уявляєш наскільки це смішно?
Лижуть мощі, з задоволенням слухають висери про потопи і "вирізку" полонених, а тут - "не віра"?
Ви або хрестики познімайте, або попів повиганяйте Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 4515
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А Баба Яга проти.
.
Сама Баба-Яга это проводник в мир мертвых, что детально описано у Владимира Проппа, известного русского и советского фольклориста.
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"БабА АгА" - это дословно с тюркского "злой старик", традиционный персонаж тюркских сказаний. Стыдно мокше не знать истоков своей настоящей культуры, монгольской. А то ведь до монголов и культура-то была только привозная киевская, и та поверхностно, ведь мокши не знали ни земледелия, ни городов, и жили исключительно в норах-"землянках"...
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Взагалі монголо-... це вигадка. Сам Чингісхан не має монгольського коріння. Він з татар. А то вигадки кремлядської історії.
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Є неслабі економічі обгрунтування того , що орда на такому довгому шляху просто не змогла б прогодуватися.
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На долгом пути куда? в Европу? Или, может быть, в Китай, который они тоже покорили? А как насчет Хорезма?
А ничего, что татары во времена Темуджина жили рядом с монголами?
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В свое время когда Московский Комсомолец была еще не желтой газетенкой и небезысвестный Хинштейн (гебист) вел расследование гибели Холодова а не как сейчас клеймит киевскую хунту,
в то время был цикл статей про Гундяя. Я их читал еще на бумаге...Потом верноподданечный главред удалит всё с сайта, но текты успеют разойтись по интернету,
вот одна из них
http://www.compromat.ru/page_10804.htm
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В этой дурной секте куда не ткни владыки вселенной.
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А особенно после литра-другого "крови б*га" да занюхав св. мощами Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 7054
Самое пещерное ответвление этой заразы - правослабие(((
Хотя и католики дают проср.ться - "кровь св. Януария", видео есть - ептыль, тоже те еще дикари...
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Соседи, я до сих пор удивляюсь вашему долготерпению! Иностранное религиозное общество призывает убивать ваших граждан, при этом спокойно ведет у вас свою деятельность. На мой взгляд это дикий абсурд!
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Интересно, что владыка Иов обратил внимание на один щекотливый момент - РПЦ сама никакого автокефального статуса в церковном мире не имеет.
"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии... Ее автокефалия была самопровозглашенной", - отметил он.
Кроме того, владыка Иов резко раскритиковал сверхпопулярную в России теорию "Москва - Третий Рим", и заявил, что для такой претензии со стороны РПЦ нет ни канонических, ни исторических, ни богословских оснований.
"Этот миф придумал псковский старец Филофей в начале XVI века. Но православная церковь не живет на базе мифов. История православной церкви не знает "первого" и "второго" Рима, но только "старый" (Рим) и "новый" (Константинополь). Тут третьему не бывать", - отметил иерарх.
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В пасхальных богослужениях в Украине приняли участие более 7,8 млн человек сообщает Рortal-credo.ru. В то же время, по данным российского "Интерфакса", пасхальные богослужения в России посетили всего 4,3 миллиона человек.
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те що 8млн людей прийшли до церкви "святити" свої яйця та булки... то таке.. з тих 8млн 3млн прийшли в УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ а з 5млн що прийшли в москальські церкви лише 1.5млн релігіозні... а інші прийшли бо така традіція Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 3481 Претензії РПЦ на верховенство в українських релігійних питаннях є безпідставними, а всі погрози - нікчемними, - архієпископ Тельміський владика Іов - Цензор.НЕТ 3481
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Прикольно так ...
После того как Вселенский патриарх заявил о готовности предоставить автокефалию УПЦ и направил в Киев своих экзархов (послов), в РПЦ назвали назначение экзархов «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата» и пригрозили, что ответ последует. После этих угроз известный российский религиозный и общественный деятель протодиакон РПЦ Андрей Кураев потроллил своих коллег, перефразировав заявления путена от том, что российских солдат в Украине нет, а на Донбассе воюют « шахтеры и трактористы».


«Ихтамнет
Вселенский Патриарх - Московскому:
1. Никаких наших экзархов в Украине нет!
2. Епископы Даниил (США) и Иларион (Канада) еще вчера уволились из церкви и заблудились в Украине!
3. Томос в Украине можно купить в любой церковной лавке!
4. Украинская церковь возвращается в родную гавань - в Константинополь!" - написал на своей странице в Facebook Андрей Кураев.
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Московская церковь была самозвано создана московитами в 1441 году и была предана анафеме Константинопольским Патриархом Исидором. 150 лет она никем в мире (кроме московитов) не признавалась. В 1589 году обманом заманенный в Московию Вселенский Патриарх Иеремия вместе со свитой был заточен царем Федором (сыном Ивана Грозного) в монастырь и понуждаем к снятию анафемы и признанию за Московской метрополией статуса патриархии. Полгода он отказывался это сделать, покамест не стали топить его свиту в Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский патриархат.
По своей идеологии Московский патриархат никогда не принадлежал к православной церкви (поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди ).
Сегодня Московский патриархат питается шантажировать, запугивать мать церковь Константинопольский патриархат и пытается помешать предоставлению Томаса Украине.
Поэтому, как в 1441 году опять необходимо отделить Московскую церковь от православия и предать анафеме.
Украина является, и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата. Поэтому Украине необходимо предоставить Томас
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піскоп Даниїл(Зелінський)Народився1972р в Івано-Франківську, дитячі роки провів на Тернопільщині, в місті Бучачі, де закінчив середню школу. У вересні 1993 вступив до Івано-Франківської духовної семінарії. У 1996р був висвячений у сан диякона. Того ж року емігрував до США, де продовжив навчатися в Католицькому університеті Америки.

Єпископ Іларіон (в миру Роман Миколайович Рудник; 14 лютого 1972, Львів) - єпископ Едмонтонський УПЦ Канади Вселенської патріархату. Кандидат богослов'я.

так що скавчання фашистів=фєдєрастів про "шпигунів" то таке..
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Головне правда. Україна з томосом почне жити за істиною, не московитськими лжеміфами. Нехай і через 300 років.
Рпц без України поступово зменшиться, майже на 40% до рівня Румунської і надіюсь піде в розкол. Там їм і місто. Світове православ'я лише виграє без москалевого політичного "усского міра".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПретензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов
 
 
 
 
 
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