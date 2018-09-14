 Претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал архиепископ Тельмиский владыка Иов (Геча) в интервью изданию Cerkvarium.

"Прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за капризов. Относительно вопроса раскола и автокефалии в Украине всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси. Поэтому, угрозы являются скорее злоупотреблением", - подчеркнул архиерей.

Архиепископ Иов акцентировал внимание на том, что претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными и бессмысленными, так как Украина является и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.

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"Когда Украина уже не является частью Российской империи (также как и Советского Союза), и когда в ней длится почти 30 лет церковный раскол, из-за которого миллионы людей находятся вне канонической церкви, и с которым до этого времени Московский патриархат не способен справиться, Вселенский патриархат обязан принять надлежащие меры. При этом следует подчеркнуть, что он не вмешивается в дела чужой поместной церкви, но действует на своей канонической территории – на территории Киевской митрополии... Автокефалия Украины предлагается Вселенским патриархатом не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол" - пояснил владыка.

Направление в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине наконец-то начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), местоблюститель Западноевропейского экзархата. Адамакис добавил, что создание "местной независимой церкви" в Украине начинается.

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Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что не признает единую православную церковь в Украине. Московский патриархат не признает автокефалию и не будет сослужить с новой церковью.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.