 Претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными, а все угрозы - ничтожны, - архиепископ Тельмиский владыка Иов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал архиепископ Тельмиский владыка Иов (Геча) в интервью изданию Cerkvarium.
"Прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за капризов. Относительно вопроса раскола и автокефалии в Украине всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-то в ереси. Поэтому, угрозы являются скорее злоупотреблением", - подчеркнул архиерей.
Архиепископ Иов акцентировал внимание на том, что претензии РПЦ на главенство в украинских религиозных вопросах являются беспочвенными и бессмысленными, так как Украина является и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата.
"Когда Украина уже не является частью Российской империи (также как и Советского Союза), и когда в ней длится почти 30 лет церковный раскол, из-за которого миллионы людей находятся вне канонической церкви, и с которым до этого времени Московский патриархат не способен справиться, Вселенский патриархат обязан принять надлежащие меры. При этом следует подчеркнуть, что он не вмешивается в дела чужой поместной церкви, но действует на своей канонической территории – на территории Киевской митрополии... Автокефалия Украины предлагается Вселенским патриархатом не как оружие для войны, но как лекарство, чтобы залечить церковный раскол" - пояснил владыка.
Направление в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине наконец-то начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), местоблюститель Западноевропейского экзархата. Адамакис добавил, что создание "местной независимой церкви" в Украине начинается.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что не признает единую православную церковь в Украине. Московский патриархат не признает автокефалию и не будет сослужить с новой церковью.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
То, что это в 0 опустит авторитет МП - это да, а Константинополь в своем праве.
а ведь мы говрим О МАТЕРИ-ЦЕРКВИ !
Ой, забув, варто промимрити мантру і ефект той же буде - всі вилікуються.
Тільки при звичайному нежиті навіть супер-дупер митропитрооблит біжить в апетеку!
я вище написав - чого вартує ваша "віра" - навіть Попа Римський при кашлі жере ліки, а не лиже шматки трупів і бубонить молитвочки.
та на паркані правдивіше написано ніж в вашій книзі брехні і плагіату
ну буквально кожен опус віруна = брехня/лицемірство/перекручення
я тобі повторюю про "гірчичне зерно" і нежить(насморк)!
"віра" бл.
Хотите сказать, что автокефалия ни на что не повлияет и это - незначительное событие?
хочу сказать что если кушать г.вно с примесью меда, то это все равно как бы не очень умнО.
ведь его можно и вообще не кушать, не так ли?)
из-за этой заразы как раз и почти все это вот, ну вот это все©)
и опять верозавры туда же(
еще и х.з. что дальше будет. из-за веры в говорящих змей бл.
прав тут Лавров был бы со своей знаменитой фразой.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3086146/67821345
к разговору о месте и времени.
чо за "віра" така, яку можна опустити, взявши будь-який відрізок тексту в "св. писсанині"?
Перші дії - нехай МП сплачує всі податки.
А церкви належать ЦЕРКОВНІЙ ГРОМАДІ а не попам-гундяївським. Так що як вирішить громада так воно і буде
геть московского попа окупанта!!!
Это типо от того чтобы обмануть летающего чувака с ключиками?
- О, тов. Ленин, палач, тебе не сюда, а в ад.
- Ошибаетесь, ув. тов. Петр, я Ульянов, не грешил и верю в говорящие кусты.
- Извините, ну тогда добро пожаловать, господин. О, тов. Сталин, или нет?
- Ошибаетесь любезный генацвале, я Джугашвили, полупоп.
- Добро пожаловать, сударь.
Прикольно - срутся от того под чьей крышей какая территория. А попросить всех этих дармоедов "намолить" копейку чтобы она давала 7 из 10-ти - хрен там. Не то что "горчичного зерна веры" не имеют, а даже атома веры
Ти хоч уявляєш наскільки це смішно?
Лижуть мощі, з задоволенням слухають висери про потопи і "вирізку" полонених, а тут - "не віра"?
Ви або хрестики познімайте, або попів повиганяйте
.
Сама Баба-Яга это проводник в мир мертвых, что детально описано у Владимира Проппа, известного русского и советского фольклориста.
А ничего, что татары во времена Темуджина жили рядом с монголами?
в то время был цикл статей про Гундяя. Я их читал еще на бумаге...Потом верноподданечный главред удалит всё с сайта, но текты успеют разойтись по интернету,
вот одна из них
http://www.compromat.ru/page_10804.htm
Табачный митрополит
Самое пещерное ответвление этой заразы - правослабие(((
Хотя и католики дают проср.ться - "кровь св. Януария", видео есть - ептыль, тоже те еще дикари...
"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии... Ее автокефалия была самопровозглашенной", - отметил он.
Кроме того, владыка Иов резко раскритиковал сверхпопулярную в России теорию "Москва - Третий Рим", и заявил, что для такой претензии со стороны РПЦ нет ни канонических, ни исторических, ни богословских оснований.
"Этот миф придумал псковский старец Филофей в начале XVI века. Но православная церковь не живет на базе мифов. История православной церкви не знает "первого" и "второго" Рима, но только "старый" (Рим) и "новый" (Константинополь). Тут третьему не бывать", - отметил иерарх.
После того как Вселенский патриарх заявил о готовности предоставить автокефалию УПЦ и направил в Киев своих экзархов (послов), в РПЦ назвали назначение экзархов «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата» и пригрозили, что ответ последует. После этих угроз известный российский религиозный и общественный деятель протодиакон РПЦ Андрей Кураев потроллил своих коллег, перефразировав заявления путена от том, что российских солдат в Украине нет, а на Донбассе воюют « шахтеры и трактористы».
«Ихтамнет
Вселенский Патриарх - Московскому:
1. Никаких наших экзархов в Украине нет!
2. Епископы Даниил (США) и Иларион (Канада) еще вчера уволились из церкви и заблудились в Украине!
3. Томос в Украине можно купить в любой церковной лавке!
4. Украинская церковь возвращается в родную гавань - в Константинополь!" - написал на своей странице в Facebook Андрей Кураев.
По своей идеологии Московский патриархат никогда не принадлежал к православной церкви (поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди ).
Сегодня Московский патриархат питается шантажировать, запугивать мать церковь Константинопольский патриархат и пытается помешать предоставлению Томаса Украине.
Поэтому, как в 1441 году опять необходимо отделить Московскую церковь от православия и предать анафеме.
Украина является, и всегда являлась безусловной канонической территорией Константинопольского патриархата. Поэтому Украине необходимо предоставить Томас
Єпископ Іларіон (в миру Роман Миколайович Рудник; 14 лютого 1972, Львів) - єпископ Едмонтонський УПЦ Канади Вселенської патріархату. Кандидат богослов'я.
так що скавчання фашистів=фєдєрастів про "шпигунів" то таке..
Рпц без України поступово зменшиться, майже на 40% до рівня Румунської і надіюсь піде в розкол. Там їм і місто. Світове православ'я лише виграє без москалевого політичного "усского міра".