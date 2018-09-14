 В начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger в четверг, 13 сентября. Точная дата задержания шпионов неизвестна.

Неназванные собеседники этих изданий утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Ранее эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах, отметили СМИ.