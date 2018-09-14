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Все про:задержание (5117) Нидерланды (778) Россия (70458) шпионаж (711)

 В начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle

Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ, инцидент произошел в начале текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger в четверг, 13 сентября. Точная дата задержания шпионов неизвестна.

Неназванные собеседники этих изданий утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице, которая в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Ранее эта лаборатория становилась объектом атаки хакеров. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спутник слишком приблизился к нашему, чтобы перехватить данные, - Минобороны Франции обвинило Россию в попытке шпионажа

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила газете Tages-Anzeiger свое участие в операции. Однако остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах, отметили СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3086143
 
   
 Топ комментарии
 
Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 15 ч.15 часов назадЕще
Сама я из Солсбери. Я видела, как эти двое парней приехали просто посмотреть на собор. А потом вернулись, чтобы ещё раз посмотреть.
У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 2506
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Не верю! пока Гришка посередке не клацнется с ними, низачто не поверю,что глиномесы они. В Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов - Цензор.НЕТ 4682
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Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев не исключил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых правительство Великобритания подозревает в отравлении экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, ведут нетрадиционную личную жизнь.Источник: https://censor.net.ua/n3086149
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Як колись казала камуняча пропаганда: простьіє руцкіє парни с открьітьіми ліцамі.
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Ця срань мокшанська розповзлась по всьому світу.
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А чого це кацапських вилупків весь час несе до ненависної Європи, а не до рідних "расєйських" просторів, десь в Ухті та Тинді? Хоча, гадаю, питання риторичне.
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А посадити мокшан у ситих гейропейців яєць не вистачає? Чи це суперчить "еуропейським цінностям"? Чи бояться псувати відносини з торговими партнерами?
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У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 6213шпионы следы оставили......
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Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 15 ч.15 часов назадЕще
Сама я из Солсбери. Я видела, как эти двое парней приехали просто посмотреть на собор. А потом вернулись, чтобы ещё раз посмотреть.
У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 2506
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ждем очереддного интервью с простыми туристами
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Щось Німеччина нікого не висилає, погано "штазі" ,чи що в них там, працює...
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Працює там - Штанмаєр , у ГАЗпромному керівничому складі...Ос і зовнішня політика така.
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-И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

O. Бендер (с)
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Эти двое "руссотуристов" в Швейцарии возле очередного "шпиля".
У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 9150
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у пукіна вови дивовижна хуцпа..- воно одне лайно накриває іншим, яке смердить ще дужче!!
в світі вже й діти над дебілом плюгамим не сміються - бо вже остогид У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 2895
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базікання про їхню "любоф"-чергова тупа відмазка гебельсів пукіна.. слідом піде що на заході переслідують геїв.. таку примітивну хуцпу ковтає лише фашистське бидло в фєдєрастії У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 5502 У Нідерландах затримали та вислали з країни двох російських шпигунів - Цензор.НЕТ 5502
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle
 
 
 
 
 
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