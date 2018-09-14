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Все про:Россия (70458) санкции (6959) США (14158) Скрипаль (387) Сингх (1)

 Правительство США работает над вторым раундом "чрезвычайно жестких" санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - помощница госсекретаря Сингх

Американское правительство работает над вторым раундом "жестких" санкций против России в связи с расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", об этом во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США сообщила помощница госсекретаря Маниша Сингх.

По ее словам, Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом,Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.

"Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом ее использования", - отметила Сингх.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Она добавила, что введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

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Начальный раунд санкций ограничивает экспорт в Россию товаров и технологий США из соображений национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа. Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.

Напомним, британский премьер-министр Тереза ​​Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

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После этого британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3086142
 
   
 Топ комментарии
 
Американці - молодці! Не виключено, що після цього другого раунду буде іще 10, буде справжнє шоу.
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Виступ клоунів і їх патронів нічим не допоміг ))))
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и уже выработалась санкционая зависимость, если отменить то начнется ломка
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Благодаря хуйлу санкции стали постоянными и уже не пугают наросиян
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и уже выработалась санкционая зависимость, если отменить то начнется ломка
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так на голозадых они и не расчитывают. Бьют по тем, кто "близок к телу".
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Виступ клоунів і їх патронів нічим не допоміг ))))
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Кацапню деруть - і то є добре.. Крєпчайтє, кацики - крєпчайтє..
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деруть не кацапню-татар-жидву Уряд США працює над другим раундом "надзвичайно жорстких" санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - помічниця держсекретаря Сінгх - Цензор.НЕТ 7335 А ДЕРУТЬ фашиську мішпуху пукіна на чолі з мішпухою крімінальників-ашкєназі(пукін-його ведмедик-іванов-жиріновський та інші зюганови..) Уряд США працює над другим раундом "надзвичайно жорстких" санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - помічниця держсекретаря Сінгх - Цензор.НЕТ 7745
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порошенка тоже санкции , выдаёт кацапам их врагов , видимо липедский бизнес обязыват
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Американці - молодці! Не виключено, що після цього другого раунду буде іще 10, буде справжнє шоу.
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асфальтовий каток бачили? от саме в такому темпі працюють санкції США проти фашистської фєдєрастії Уряд США працює над другим раундом "надзвичайно жорстких" санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - помічниця держсекретаря Сінгх - Цензор.НЕТ 2493
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Мне больше нравится сравнение с удавом.Ошибка жертвы,один молниеносный бросок и всё,начинается медленное,никто никуда не спешит,удушение и переваривание без остатка.
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Чрєзвичяйна жьосткая азабоченнасть? Ілі жьосткій запрєт вьєзда в АСаШаі ачєрєдним 5 мокшанам?
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это хорошо. меня вот только беспокоит один вопрос: в США заготовили стратегический запас "ножек Буша"? или все же решили с кацапами как с индейцами?
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Индеец в США сегодня самая привилигированая нация. Я согласен был бы жить как индеец в США, чем как учённый или средний бизнесмен в Украине.
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американцы не осознаю что своими санкциями он укрепляют могущество рассеи......
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)) уже не квакают что санкции их укрепляют... и про импортозамещение тоже... сейчас про отказ от доллара песня
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Для "жёстких" санкций и инструмент должен быть соответствующий:
Уряд США працює над другим раундом "надзвичайно жорстких" санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів, - помічниця держсекретаря Сінгх - Цензор.НЕТ 9964
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Котировки "Россвазелинпрома" на расейской бирже взлетели!
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А почему слова "чрезвычайно жесткие" и "жесткие" в тексте взяты в кавычки? Наверное поэтому?:
IV Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года. В ходе Форума состоялись 5 бизнес-диалогов (Россия - АСЕАН, Россия - Европа, Россия - Китай, Россия - Корея, Россия - Япония. В работе Форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) были из таких стран, как КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания. В Форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний.
По предварительным данным, на Форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). Ну, санкции оне такие санкции... Вот интересно, а сколько инвестиций пришло в Украину в этом году?
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Что-то не видно в пречисленных диалогах США-россия.
Статья-то о санкциях США, Татьяна R.
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Рашка дружествєнная страна за словами Йуги Уценка, якій він віддав на розшматування Тимура Тумгоєва, бійця батальйону Шейх Мансура.
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Не пробовал на ленте-сру свой звиздеж выкладывать? Там тебя поймут и полюбят.
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Скоріше за все гора піднатужившись розродиться мишкою.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство США работает над вторым раундом "чрезвычайно жестких" санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - помощница госсекретаря Сингх
 
 
 
 
 
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