 Правительство США работает над вторым раундом "чрезвычайно жестких" санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - помощница госсекретаря Сингх

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", об этом во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США сообщила помощница госсекретаря Маниша Сингх.

По ее словам, Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом,Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.

"Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно жестких санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом ее использования", - отметила Сингх.

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Она добавила, что введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

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Начальный раунд санкций ограничивает экспорт в Россию товаров и технологий США из соображений национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа. Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.

Напомним, британский премьер-министр Тереза ​​Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

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После этого британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Великобритании.