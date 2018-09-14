 За прошедшие сутки террористы 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

ПО данным штаба, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из 120-мм миномета - около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово опорные пункты украинских сил были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты.

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Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из запрещенного минского договоренностям вооружения населенный пункт Водяное, на мариупольском направлении. С направления оккупированной Ужовки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибром 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один обстрел зафиксирован на луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-службе штаба ООС.