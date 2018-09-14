EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  514  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7215) ранение (1915) Донбасс (16964) операция Объединенных сил (543)

 За прошедшие сутки террористы 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки к обострению на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

ПО данным штаба, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное, а из 120-мм миномета - около Чермалыка и Крымского. Также за прошедшие сутки в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутово опорные пункты украинских сил были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 215 взрывов на Донбассе

Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из запрещенного минского договоренностям вооружения населенный пункт Водяное, на мариупольском направлении. С направления оккупированной Ужовки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибром 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один обстрел зафиксирован на луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Широкино. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-службе штаба ООС.

За прошедшие сутки террористы 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086140
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужання пораненим українським воїнам.
 показать весь комментарий
 
 
Если забыли, сегодня начинается наступление укропов на Захерогорск согласно данным Басурина.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть мокшанським окупантам, а колаборантам в першу чергу! З Богом.
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненному воїну та гарного полювання на расіянсько-фашисько-педафільних окупантів!!!
 показать весь комментарий
 
Держись, Брат! Выздоравливай скорее и восстанавливайся полностью!
 показать весь комментарий
 
_В официальном сообщении "рос. оккупац. войска" и "противник", а какой-то рашист с Цензора снова в заголовке упорото пишет "террористы"! Мразина Упродовж минулої доби терористи 37 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1300 Льёт воду на мельницу москвы в духе "ихтамнет" и гражданский конфликт.
_Урод ты, ты понял?!
 показать весь комментарий
 
Сдали бойца рахе, кто рахе не впал тех сами посадим и дел нашьем, кого не посадить всегда убить можно. Кого не посадить, ни убить, тупо выкидываем из страны.
Зато на бондаренок, шуфричей, трухановых и прочего дерьма у нас тупо нема повноважень.
Это вы такую страну строите?
 показать весь комментарий
 
Раненому бойцу быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки террористы 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх