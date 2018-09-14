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 Киевские новости
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 В связи с проведением международных соревнований спасателей в Киеве частично перекроют движение по Крещатику с 14 по 16 сентября

15 сентября в центре столицы состоятся международные соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель. Киев-2018" и другие торжественные мероприятия в рамках празднования Дня спасателя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, соответствующая инициатива Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве поддержана распоряжениями КГГА № 1055 и № 1643.

Отмечается, что масштабный спортивный праздник продлится на Крещатике с 09:00 15 сентября по 19:00 16 сентября - на отрезке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. В связи с этим на участке будет запрещено движение всех видов транспорта с 20:00 14 сентября до 24:00 16 сентября.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено на время проведения мероприятия внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, маршруты которых проходят по этим улицам.

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По информации организаторов, это будет наибольшее по размаху и количеству участников соревнования спасателей, которого еще не было в Украине. В столицу съедутся не только отечественные пожарные, но и их зарубежные коллеги.

"Самого выносливого, ловкого и сильного пожарного-спасателя 2018 г.  будет определять профессиональное жюри. В частности, предусмотрены индивидуальный забег, тандем и командная эстафета из шести этапов. Такое испытание имеет воспитать у личного состава волю и стремление к победе, способность выдерживать высокие физические и психологические нагрузки в условиях спортивной борьбы и боевых действий", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3086139
 
 
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Киянам суцільні сюпризи, аж завидки беруть.
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спасти украину за три дня???.... проблематично.....
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Коли будуть на Майдані змагання по перекриттю кисню до легенів оцій старозавітній банді з Рошенко-Кличком і Ко?...
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Маленьке свято для любителів мітингів ошуканих вкладників, "євробляхерів" і любителів піших пивних прогулянок Хрещатиком.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с проведением международных соревнований спасателей в Киеве частично перекроют движение по Крещатику с 14 по 16 сентября
 
 
 
 
 
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