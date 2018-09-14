 В связи с проведением международных соревнований спасателей в Киеве частично перекроют движение по Крещатику с 14 по 16 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, соответствующая инициатива Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве поддержана распоряжениями КГГА № 1055 и № 1643.

Отмечается, что масштабный спортивный праздник продлится на Крещатике с 09:00 15 сентября по 19:00 16 сентября - на отрезке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. В связи с этим на участке будет запрещено движение всех видов транспорта с 20:00 14 сентября до 24:00 16 сентября.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручено на время проведения мероприятия внести изменения в работу наземного пассажирского транспорта, маршруты которых проходят по этим улицам.

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По информации организаторов, это будет наибольшее по размаху и количеству участников соревнования спасателей, которого еще не было в Украине. В столицу съедутся не только отечественные пожарные, но и их зарубежные коллеги.

"Самого выносливого, ловкого и сильного пожарного-спасателя 2018 г. будет определять профессиональное жюри. В частности, предусмотрены индивидуальный забег, тандем и командная эстафета из шести этапов. Такое испытание имеет воспитать у личного состава волю и стремление к победе, способность выдерживать высокие физические и психологические нагрузки в условиях спортивной борьбы и боевых действий", - сказано в сообщении.