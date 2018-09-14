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 270 человек морского спецназа ГПСУ будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей, - Цигикал

Госпогранслужба будет развивать подразделения спецназа, в том числе морского для охраны побережья.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Цигикал сообщил, что Госпогранслужбы наращивает свои усилия Донбассе, увеличивая количество резервов. В частности, - это 3 военные комендатуры и несколько боевых застав. Кроме того, ГПСУ наращивает мобильные подразделения, в т.ч. увеличивая количество спецназовцев.

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"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия по морскому спецназу, а это - около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - рассказал глава Госпогранслужбы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086138
 
 
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Але кораблі затримують у Азовському морі, тому там треба відповідний флот.
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