 270 человек морского спецназа ГПСУ будут нести службу в акватории Азовского и Черного морей, - Цигикал

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Цигикал сообщил, что Госпогранслужбы наращивает свои усилия Донбассе, увеличивая количество резервов. В частности, - это 3 военные комендатуры и несколько боевых застав. Кроме того, ГПСУ наращивает мобильные подразделения, в т.ч. увеличивая количество спецназовцев.

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"Думаю, что до конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия по морскому спецназу, а это - около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - рассказал глава Госпогранслужбы.

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