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Все про:Китай (954) КНДР (489) Россия (70441) санкции (6952) США (14156)

 США ввели санкции против российской и китайской компаний за сотрудничество с Северной Кореей

Соединенные Штаты наложили санкции на две IT-компании, расположенные в Китае и России, за поддержку ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Новые санкции направлены на китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co., ее северокорейского исполнительного директора по имени Jong Song Hwa и размещенную в России дочернюю компанию Volasys Silver Star, сообщило Министерство финансов США 13 сентября.

В заявлении говорится, что китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программами баллистических ракет.

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Volasys был основан северокорейским сотрудником китайской Silverstar, "скорее всего, чтобы облегчить обход требований по идентификации на внештатных рабочих местах и ​​скрыть истинное гражданство северокорейских работников от клиентов", говорится в сообщении.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ограничения имеют целью "остановить поток незаконных доходов Северной Кореи от зарубежных работников в области информационных технологий, скрывают их истинную идентичность и прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих стран".

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Он предупредил компании по всему миру, чтобы они "приняли меры, которые бы гарантировали, что они нечаянно не используют работников северокорейских компаний для технологических проектов".

Санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам США сотрудничать с ними.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086137
 
   
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КНДР і росія в умовах санкцій діють подібним чином - брешуть. Це не дивно, бо ці країни мають подібні людиноненависницькі режими.
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КурвоНеДоРашку власне і створила КДБ СРСР, всучивши офіцера радянської армії Кім Ір Сена в керівництво Кореї!!!
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та поф
все вже ясно
3 світову хочуть ібо хазар має бути один
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Скорей бы Украина присоидинась к НАТО.рашкасрань пусть беситыся .Слава Украине !!!
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и этим досталось ... ))) пускай знают своё место) лал!
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опять мордве на пол шишки напользы всунули. но русне ведь санкцЫи напользу.
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Wevelsburg ...но русне ведь санкцЫи напользу.
Вплоть до сквиртового оргазма Хуйла!!! США ввели санкции против российской и китайской компаний за сотрудничество с Северной Кореей - Цензор.НЕТ 6840
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели санкции против российской и китайской компаний за сотрудничество с Северной Кореей
 
 
 
 
 
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