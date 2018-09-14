 США ввели санкции против российской и китайской компаний за сотрудничество с Северной Кореей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Новые санкции направлены на китайскую компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co., ее северокорейского исполнительного директора по имени Jong Song Hwa и размещенную в России дочернюю компанию Volasys Silver Star, сообщило Министерство финансов США 13 сентября.

В заявлении говорится, что китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программами баллистических ракет.

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Volasys был основан северокорейским сотрудником китайской Silverstar, "скорее всего, чтобы облегчить обход требований по идентификации на внештатных рабочих местах и ​​скрыть истинное гражданство северокорейских работников от клиентов", говорится в сообщении.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ограничения имеют целью "остановить поток незаконных доходов Северной Кореи от зарубежных работников в области информационных технологий, скрывают их истинную идентичность и прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих стран".

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Он предупредил компании по всему миру, чтобы они "приняли меры, которые бы гарантировали, что они нечаянно не используют работников северокорейских компаний для технологических проектов".

Санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам США сотрудничать с ними.

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