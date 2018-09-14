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 Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.

Порошенко поблагодарил США за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас РФ заняла выжидательную позицию и не будет предпринимать новых попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

"Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3086136
 
   
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Тобто нової інформації щодо санкцій, або ПП2 поки нема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2
 
 
 
 
 
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