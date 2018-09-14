 Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.

Порошенко поблагодарил США за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

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"Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2", - говорится в сообщении.