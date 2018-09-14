 Рассчитываю, что в ноябре ГБР начнет свою работу как правоохранительный орган, - Труба

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начнем деятельность как правоохранительный орган сразу после определения победителей на должности следователей территориальных управлений. Ориентировочно по времени я планирую, что это будет в ноябре этого года. Но я хотел бы предостеречь: это не значит, что в ноябре будут первые результаты. Качественные расследования - это длительный процесс ", - сказал Труба.

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В то же время, он отметил: "Я не хотел бы давать судебной ветви власти возможность признания доказательств ненадлежащими или исследованными с нарушением уголовного законодательства, а для этого нужно время".

Таким образом, директор ГБР резюмировал: "Я надеюсь, что мы начнем свою работу как правоохранительный орган в ноябре 2018 года. Мы не хотели бы подчищать работу по другим правоохранительными органами, поэтому я надеюсь, что первые дела ГБР - это будут наши собственные дела, начатые бюро ".

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Напомним, в конце августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

По его словам, в июле внешняя комиссия уничтожила результаты полиграфа кандидатов в Госбюро расследований. Труба также сообщил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований. "Об имуществе кандидатов, о гектарах земли, об их причастности или непричастности к незаконному получению средств должно дать ответ НАПК. Ответ на все эти вопросы мы могли услышать в результатах полиграфа", – сказал он.

5 сентября на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранной деятельности, член внешней конкурсной комиссии ГБР, народный депутат Николай Паламарчук обвинил в создавшейся ситуации директора Бюро. Кроме того, нардеп уверен, что в действиях Трубы "есть нарушение закона", и с этим он планирует обратиться в ГПУ.

Сам Роман Труба на заседание парламентского комитета не явился, сославшись на занятость. Вместо себя он отправил первую заместительницу директора ГБР Ольгу Варченко. По ее словам, Труба не согласовывал со своими заместителями решение отказать в назначении 27 кандидатам на руководящие должности в ГБР.