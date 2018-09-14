 Местные власти использовали средства, выделенные на оснащения школ, всего на 44%, - Гриневич

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, например, мы впервые за все годы дали инвестиций 1 миллиард грн на новое образовательное пространство в начальной школе. Эту образовательную субвенцию должны использовать и провести закупки органы местного самоуправления. А оказалось, что до начала учебного года они ее использовали в целом по Украине на 44 процента", - сообщила Гриневич.

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Следовательно, по словам министра, приведя детей в первый класс, родители, несмотря на определенные изменения соответствующих методик, не увидели также необходимого нового оборудования, а следовательно, изменения образовательной среды.

И все это, по убеждению министра, из-за отсутствия управленческой способности на местах.

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