 Ветерану АТО Ширяеву, подозреваемому в рейдерстве на Харьковщине, объявлено о подозрении, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 сентября 2018 Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что задержали ветерана АТО Олега Ширяева, назвав его экс-сотрудником "Азова" по подозрению в попытке рейдерского захвата предприятия в Харьковской области.

В "Азове" отметили, что батальон никогда не сотрудничал с Ширяевым.

Напомним, 11 сентября стало известно, что на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба.