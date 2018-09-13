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Все про:рейдерство (763) Харьковщина (1183) фермер (70) Ширяев (6)

 Ветерану АТО Ширяеву, подозреваемому в рейдерстве на Харьковщине, объявлено о подозрении, - Нацполиция

Сотрудники полиции объявили о подозрении Олегу Ширяеву, экс-руководителя "Східного корпусу". Его задержали после попытки рейдерского захвата аграрного предприятия на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 сентября 2018 Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что задержали ветерана АТО Олега Ширяева, назвав его экс-сотрудником "Азова" по подозрению в попытке рейдерского захвата предприятия в Харьковской области.

В "Азове" отметили, что батальон никогда не сотрудничал с Ширяевым.

Напомним, 11 сентября стало известно, что на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба.

Источник: https://censor.net.ua/n3086132
 
 
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А якщо так:"Керівнику напівкримінальних охоронних організацій Ширяєву, підозрюваному в рейдерстві на Харківщині, оголошено підозру, - Нацполіція"
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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подозрительно оперативно отреагировала полиция на это всё!
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Действительно. Нельзя задерживать "патриота" пока ахметов не сидит!
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Это он элеватор пытался захавать? Крутой пацан! Ветерану АТО Ширяєву, підозрюваному в рейдерстві на Харківщині, оголошено підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1301
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Та не. Какой элеватор? Так себе, фулиган. Даже как-то невдобно для целого участника АТО. Бывшего.
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВетерану АТО Ширяеву, подозреваемому в рейдерстве на Харьковщине, объявлено о подозрении, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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