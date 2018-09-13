 Министр Жданов попросил суд отдать ему на поруки Омеляна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Готов взять на поруки своего коллегу по правительству и соратника по партии "Народный фронт" - министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Обратился с соответсвующим заявлением в Соломенский районный суд Киева", - написал Жданов.

Министр спорта обещает суду, что министр инфраструктуры не будет уклоняться от следствия.

"Убежден, что Владимир Омелян не будет никаких образом уклоняться от следствия. Рассчитываю, что расследование и судебный процесс будут проходить честно, объективно, без предубеждения и политическим мотивам и это даст возможность Владимиру Омеляну опровергнуть обвинения в свой адрес в цивилизованным европейским и правовым способом".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"