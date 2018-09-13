EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  330  7
Все про:Жданов (151) Омелян (507)

 Министр Жданов попросил суд отдать ему на поруки Омеляна

Министр спорта Игорь Жданов просит Соломенский районный суд Киева отдать ему на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке. 

"Готов взять на поруки своего коллегу по правительству и соратника по партии "Народный фронт" - министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Обратился с соответсвующим заявлением в Соломенский районный суд Киева", - написал Жданов.

Министр спорта обещает суду, что министр инфраструктуры не будет уклоняться от следствия.

"Убежден, что Владимир Омелян не будет никаких образом уклоняться от следствия. Рассчитываю, что расследование и судебный процесс будут проходить честно, объективно, без предубеждения и политическим мотивам и это даст возможность Владимиру Омеляну опровергнуть обвинения в свой адрес в цивилизованным европейским и правовым способом".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

Министр Жданов попросил суд отдать ему на поруки Омеляна 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086129
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нє - ну хай бере собі.. тільки ж по 2 кіла на руки видають..
 показать весь комментарий
 
 
Що взагалі значить на поруки? Звідки такий закон взяти на поруки? Може це мамця яка прийшла на поруки взяти, торбу з ковбасою принесла?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, у вас усєх кррруговая шикаладная ліпкая поррука..
Зацєпі одного і еффект доміно...😱
🤑
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр Жданов попросил суд отдать ему на поруки Омеляна
 
 
 
 
 
 вверх