 В оккупированном Донецке оцеплена гостиница "Прага" - разоружают группировку "батальон Прилепина". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса", со ссылкой на сообщения террористов.
Российский блогер Алесандр Жучковский, который неоднократно говорил, что занимался переброской "добровольцев" на Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале, что началось разоружение "батальона Прилепина".
По словам Жучковского, был слышен взрыв и беспорядочная стрельба, но кто в кого стрелял, неясно. "База окружена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков ("Фомич") задержан", – отметил Жучковский.
Информацию о разоружении в своем Telegram-канале подтвердил работающий на подконтрольной "ДНР" территории журналист Сергей Белоус. По его словам, произошла "странная ситуация". Белоус отметил, что "батальон вел переговоры" опереходе в подчинение "народной милиции ДНР". "Но, видимо, кто-то из руководства батальона повел себя неадекватно", – допускает Белоус.
"Депутат парламента ДНР" Владислав Бердичевский (Бриг) сообщил, что были задержаны командир формирования "Фомич" и боец с позывным "Араб". По словам Бердичевского, батальону было предложено перейти в структуру "МВД".
"Не знаю, что там пошло не так, надеюсь что благоразумие возьмет верх и никто не пострадает", – добавил он.
Telegram-канал WarGonzo опубликовал фотографию, сделанную недалеко от "Праги". На снимке видна группа вооруженных людей.
По информации WarGonzo, "Фомича" и "Араба" должны в ближайшее время отпустить. Также утверждается, что "никого не разоружают".
- Кондуктог, и чево стоим?
- Паровоз меняем.
- А на шо меняете?
- На другой паровоз.
- Шо: так на так?