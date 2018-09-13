 С 2015 года оккупанты призвали в армию РФ 12 тысяч крымчан, – доклад ООН

Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, представляя второй доклад Миссии о ситуации с правами человека в Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам Фрейзер, Россия также привлекает к уголовной ответственности тех крымчан, кто не хочет служить в российской армии.
Как сказано в докладе, ежегодно призывная кампания становится все более агрессивной: в 2015 году было призвано 500 мужчин, а этой весной уже 2,8 тыс.
За уклонение от призыва были осуждены, по меньшей мере, 9 человек.
Когда это за такое кого-то реально судили (цифры не привел)? Кто захочет, тот всегда откосит.
Россияне хотят косят ,хотят не косят.
ты же не против...?)
Я инвалид, и от службы освобождён. Но готов бы был приплатить за то чтоб отправиться с Кубани служить за полярный круг.
я вот сожалею что тебя не могут призвать - честно...!
Многое бы отдал за такое... (мечтательный смайлик)
только приятно читать когда они из Сирии возвращаются - 200-ми и 300-ми...!)))
Медленно но верно Украина и нормальный флот создаст.
Igor Lutsenko
4 год ·
Отже, що на сьогодні відомо про Тимур Тумгоєва, виданого вчора українською владою російській ФСБ.
Він дійсно воював в Сирії, але не в ІДІЛ, як кажуть росіяни, а під командою польового командира Алуша. Воював проти Асада, тобто Росії.
Але важлвио навіть не це. Насправді він є особистим ворогом Кадирова, воював проти російських військ у Чеченській республіці.
Розмовляв з представниками УДА - вони всіляко його захищали під час його митарств з українською ДМС.
Я думаю, що видача такої фігури Москві - ворога Путіна та Кадирова - це колосальна шкода нашій державі.
Це означає, що ми довіряємо путінському правосуддю і вважаємо звинувачення ФСБ такими, що заслуговують на увагу.
Сором і ганьба.
Я очікую на первісні правові документи у справі Тумгоєва від його захисників, щоб далі визначитися, що робити.
В будь-якому разі, закликаю не лишити цей страшний випадок без реакції.
Рашка настаивает что террористическими группами надо считать всех кто не сдается Асаду.
Главноє, што нє стрєляют.