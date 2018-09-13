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 С 2015 года оккупанты призвали в армию РФ 12 тысяч крымчан, – доклад ООН

С 2015 года Россия призвала в ряды своих Вооруженных сил около 12 тысяч мужчин, проживающих в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, представляя второй доклад Миссии о ситуации с правами человека в Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Фрейзер, Россия также привлекает к уголовной ответственности тех крымчан, кто не хочет служить в российской армии.

Как сказано в докладе, ежегодно призывная кампания становится все более агрессивной: в 2015 году было призвано 500 мужчин, а этой весной уже 2,8 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия намеренно преследует крымских татар, - доклад УВКПЧ ООН

За уклонение от призыва были осуждены, по меньшей мере, 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3086126
 
   
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И зачем оон нужно?Лига наций под новой вывеской.
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потому и рискнул сказать русскому человеку, говорил Иван Павлов, кто он есть на самом деле, ибо верю, что все же русский человек в состоянии учиться, совершенствовать свой ум. Ведь даже ум животного после ряда ошибок просвещается, и оно, животное, начинает включать «тормоза», начинает избегать то, что представляет для него опасность.
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По словам Фрейзер, Россия также привлекает к уголовной ответственности тех крымчан, кто не хочет служить в российской армии. Источник: https://censor.net.ua/n3086126

Когда это за такое кого-то реально судили (цифры не привел)? Кто захочет, тот всегда откосит.
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Вот это называется подмена понятий.
Россияне хотят косят ,хотят не косят.
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пусть теперь служат на южном берегу моря Лаптевых...)))
ты же не против...?)
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Не припомню случаев когда кто то из моих знакомых не хотел бы идти служить. Если не получалось служить прямо возле дома - наоборот рвались куда то подальше. (повидаем дальние края, интересно же. А если на севере - так нам льготы будут. Да и вообще хочется там побывать!)
Я инвалид, и от службы освобождён. Но готов бы был приплатить за то чтоб отправиться с Кубани служить за полярный круг.
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ну то что ты инвалид ума - мы это кацап знаем...!)
я вот сожалею что тебя не могут призвать - честно...!
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Реально - мечтаю пожить на севере. Южная жара - для меня пытка. (да и врачи советуют избегать высоких температур). Однако тут у меня старые родители. Пока нельзя бросать дом.

Многое бы отдал за такое... (мечтательный смайлик)
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В Сирии говорят то же срочники служат или это не правда?
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а оно мне надо, кто там служит...?
только приятно читать когда они из Сирии возвращаются - 200-ми и 300-ми...!)))
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Нет лучше воина, который за Родину, т.е. крымнаш. И танки ваши быстры!
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Правительство Дании одобрило продажу Украине трёх минных тральщиков на сумму 102 млн евро.
Медленно но верно Украина и нормальный флот создаст.
З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 6307
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На фото четыре. Тем более их за 102 млн.евро не купить
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Блокували наших військових, голосували за Путіна, а тепер нехай жеруть своє гівно.
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Були вони Кримчаки колись тепер це кацапідари, лайно підаРаССії.
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не оккупанты, а партнеры....

З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 9547Igor Lutsenko

4 год ·

Отже, що на сьогодні відомо про Тимур Тумгоєва, виданого вчора українською владою російській ФСБ.
Він дійсно воював в Сирії, але не в ІДІЛ, як кажуть росіяни, а під командою польового командира Алуша. Воював проти Асада, тобто Росії.
Але важлвио навіть не це. Насправді він є особистим ворогом Кадирова, воював проти російських військ у Чеченській республіці.
Розмовляв з представниками УДА - вони всіляко його захищали під час його митарств з українською ДМС.
Я думаю, що видача такої фігури Москві - ворога Путіна та Кадирова - це колосальна шкода нашій державі.
Це означає, що ми довіряємо путінському правосуддю і вважаємо звинувачення ФСБ такими, що заслуговують на увагу.
Сором і ганьба.
Я очікую на первісні правові документи у справі Тумгоєва від його захисників, щоб далі визначитися, що робити.
В будь-якому разі, закликаю не лишити цей страшний випадок без реакції.
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ЧОМУ ТОДІ ВІН ТАМ БУВ НА ЛЕГАЛЬНОМУ СТАНОВИЩІ?
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Дело в том что американцы ведут договорняки кого можно провозглашать игилом.
Рашка настаивает что террористическими группами надо считать всех кто не сдается Асаду.
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Если ето правда то Вальцман тварь последняя. Даже не из за того что он выдал того кто воевал против Рашки а за то что он до сих пор поддерживает партнерские отношения с окупантами.
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Придет время ублюдка укусят. За предательство он еще ответит и вся его банда.
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И шо это за новость? А если бы Крым остался украинским, их не призвали бы?
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...обязательно призвали бы, в USMC, например, или в бундесвер, в общем - в солдаты НАТО... З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 878 З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 5374
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ольгинцы,а у вас тоже политинформации по такому же сценарию? З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 9130

З 2015 року окупанти призвали в армію РФ 12 тисяч кримчан, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 13
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Все 12 тысяч по списку в международный розыск как преступников ! Пересёк нашу границу впаять по жизненно жаль что не к стенке мразей.
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Норм. Скрєпи, пляшка, самогон.

Главноє, што нє стрєляют.
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Главное чтобы когда крым вернется в Украину они еще раз отслужили в украинской армии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2015 года оккупанты призвали в армию РФ 12 тысяч крымчан, – доклад ООН
 
 
 
 
 
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