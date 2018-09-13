 С 2015 года оккупанты призвали в армию РФ 12 тысяч крымчан, – доклад ООН

Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, представляя второй доклад Миссии о ситуации с правами человека в Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Фрейзер, Россия также привлекает к уголовной ответственности тех крымчан, кто не хочет служить в российской армии.

Как сказано в докладе, ежегодно призывная кампания становится все более агрессивной: в 2015 году было призвано 500 мужчин, а этой весной уже 2,8 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия намеренно преследует крымских татар, - доклад УВКПЧ ООН

За уклонение от призыва были осуждены, по меньшей мере, 9 человек.