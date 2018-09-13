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 Волонтеру из Днепра Виктору Темному нужна помощь в лечении тяжелого недуга

Украинскому волонтеру из Днепра Виктору Темному нужна помощь в преодолении рецидива лейкоза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке волонтерской организации "Фонд мир и ко".

В сообщении отмечается: "Друзья, у волонтера "Башни над Днепром" случилась беда. У сына Людмилы Виктора рецидив лейкоза.

За эти три года волонтеры "Башни над Днепром" сделали и передали на фронт сотни километров маскировочных сетей.

Людмила и Виктор держат удар и готовы бороться. Нужна пересадка спинного мозга. Такие операции делают только за границей.

Именно поэтому Волонтеры обратились к нам за помощью. Мы открыли отдельный счет для помощи Людмиле и Вити.

Просим всех неравнодушных присоединиться.Пожалуйста, распространите это сообщение и видео. Мы уверены, что вместе мы сможем спасти Виктора.

Спасибо.

Телефон мамы: +380679382421 Людмила.

Реквизиты: БО "БФ" Мир и Ко ", ЕГРПОУ 39369683, разр / сч 26006056206844, Столичная филиал АО КБ" Приватбанк ", МФО 380269. 5169 3305 1243 0387"

Источник: https://censor.net.ua/n3086123
 
 
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У страны, в которой влада нажирает рожи, а детям, старикам и патриотам собирают с мира по копейке на лечение, сомнительное будущее.
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Видите, даже на Цензоре просят о помощи.
Это правильно, но возникает вопрос, сколько тогда обычных людей по всей стране нуждаются в помощи, которые не бомжи, работают и за что тогда стоял Майдан, если 5 лет власть грабит народ постоянно повышая тарифы и цены и конца этому евробеспеределу не видно, но очень вяло реформирует медицину, даже уничтожает ее, практически ничего не сделала, чтобы медицина была доступна для обычных людей и таких как этот волонтер.
А ведь проблемы со здоровьем могут коснуться каждого.
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Это кто на Земле научился спинной мозг пересаживать? Или ошибка автора статьи, или цыгане в поезде.
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Речь идет о пересадке костного мозга, если Вы не поняли.
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Можливо хто підкаже. Дана вказана картка це Приватбанк? При введенні такого номеру в приваті вказується отримувач ГАЙ МИРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
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Хз. Волонтеру Виктору нужна помощь. У сына Людмилы Виктора рецидив лейкоза. Карточка на имя Гай Мирослав Олегович. ????
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+ Вранці перекажу. Одужання вашому синочку
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтеру из Днепра Виктору Темному нужна помощь в лечении тяжелого недуга
 
 
 
 
 
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