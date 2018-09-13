 Волонтеру из Днепра Виктору Темному нужна помощь в лечении тяжелого недуга

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке волонтерской организации "Фонд мир и ко".
В сообщении отмечается: "Друзья, у волонтера "Башни над Днепром" случилась беда. У сына Людмилы Виктора рецидив лейкоза.
За эти три года волонтеры "Башни над Днепром" сделали и передали на фронт сотни километров маскировочных сетей.
Людмила и Виктор держат удар и готовы бороться. Нужна пересадка спинного мозга. Такие операции делают только за границей.
Именно поэтому Волонтеры обратились к нам за помощью. Мы открыли отдельный счет для помощи Людмиле и Вити.
Просим всех неравнодушных присоединиться.Пожалуйста, распространите это сообщение и видео. Мы уверены, что вместе мы сможем спасти Виктора.
Спасибо.
Телефон мамы: +380679382421 Людмила.
Реквизиты: БО "БФ" Мир и Ко ", ЕГРПОУ 39369683, разр / сч 26006056206844, Столичная филиал АО КБ" Приватбанк ", МФО 380269. 5169 3305 1243 0387"
Это правильно, но возникает вопрос, сколько тогда обычных людей по всей стране нуждаются в помощи, которые не бомжи, работают и за что тогда стоял Майдан, если 5 лет власть грабит народ постоянно повышая тарифы и цены и конца этому евробеспеределу не видно, но очень вяло реформирует медицину, даже уничтожает ее, практически ничего не сделала, чтобы медицина была доступна для обычных людей и таких как этот волонтер.
А ведь проблемы со здоровьем могут коснуться каждого.