 Волонтеру из Днепра Виктору Темному нужна помощь в лечении тяжелого недуга

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке волонтерской организации "Фонд мир и ко".

В сообщении отмечается: "Друзья, у волонтера "Башни над Днепром" случилась беда. У сына Людмилы Виктора рецидив лейкоза.

За эти три года волонтеры "Башни над Днепром" сделали и передали на фронт сотни километров маскировочных сетей.

Людмила и Виктор держат удар и готовы бороться. Нужна пересадка спинного мозга. Такие операции делают только за границей.

Именно поэтому Волонтеры обратились к нам за помощью. Мы открыли отдельный счет для помощи Людмиле и Вити.

Просим всех неравнодушных присоединиться.Пожалуйста, распространите это сообщение и видео. Мы уверены, что вместе мы сможем спасти Виктора.

Спасибо.

Телефон мамы: +380679382421 Людмила.

Реквизиты: БО "БФ" Мир и Ко ", ЕГРПОУ 39369683, разр / сч 26006056206844, Столичная филиал АО КБ" Приватбанк ", МФО 380269. 5169 3305 1243 0387"