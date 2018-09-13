EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  57  3
Все про:Порошенко (15386) Ложкин (146) Гонтарева (725) Национальный совет реформ (34)

 Порошенко исключил Ложкина, Гонтареву и Насирова из Нацсовета реформ

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в состав Национального совета реформ.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, таких лиц: Маркарову Оксану Сергеевну - первого заместителя министра финансов Украины; Марченко Сергея Михайловича - заместителя главы Администрации Президента Украины, возложив на него исполнение обязанностей секретаря Национального совета реформ; Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины (с согласия)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ закрыло уголовное производство по отдыху Гонтаревой на Мальдивах

Также Порошенко этим указом выводит из состава членов Национального совета реформ Бориса Ложкина, Дмитрия Шимкива, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, нардепа Сергея Рыбалко.

Также смотрите: Олигархи Коломойский и Боголюбов тайно встретились в Женеве с экс-главой АП Порошенко Ложкиным - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3086122
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насралова за незнання історії випер? )))
Куди Петя їх на цей раз назначить "реформувати?
 показать весь комментарий
 
Ці вже нарехвормувалась, треба дати іншим любимдрузям заробити.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко исключил Ложкина, Гонтареву и Насирова из Нацсовета реформ
 
 
 
 
 
 вверх