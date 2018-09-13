 Порошенко исключил Ложкина, Гонтареву и Насирова из Нацсовета реформ

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, таких лиц: Маркарову Оксану Сергеевну - первого заместителя министра финансов Украины; Марченко Сергея Михайловича - заместителя главы Администрации Президента Украины, возложив на него исполнение обязанностей секретаря Национального совета реформ; Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины (с согласия)", - говорится в документе.

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Также Порошенко этим указом выводит из состава членов Национального совета реформ Бориса Ложкина, Дмитрия Шимкива, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-министра финансов Александра Данилюка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, нардепа Сергея Рыбалко.

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