 Ни одного факта нарушений в период пребывания на должности министра не установлено, - заявление Кабмина о подозрении Омеляну

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте Кабмина.

В нем отмечается: "Сегодня Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну вручено подозрение. Министр Омелян на своем посту реализует политику правительства по развитию инфраструктуры. Ни одного факта правонарушений в период пребывания на должности министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено.

Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают Министру продолжать выполнять свои обязанности".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"