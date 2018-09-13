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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2434) Кабмин (10643) Омелян (507)

 Ни одного факта нарушений в период пребывания на должности министра не установлено, - заявление Кабмина о подозрении Омеляну

В правительстве заявили, что рассчитывают на объективное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на сайте Кабмина.

В нем отмечается: "Сегодня Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну вручено подозрение. Министр Омелян на своем посту реализует политику правительства по развитию инфраструктуры. Ни одного факта правонарушений в период пребывания на должности министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено.

Правительство Украины считает, что перед законом все равны. Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают Министру продолжать выполнять свои обязанности".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами"

Источник: https://censor.net.ua/n3086121
 
 
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Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет.

Конечно, конечно. Менты правильно работать будут (с)
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Да, он святой. Кто бы сомневался. Новоявленный святой Владимир.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи одного факта нарушений в период пребывания на должности министра не установлено, - заявление Кабмина о подозрении Омеляну
 
 
 
 
 
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