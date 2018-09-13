 Вопрос обновления ЦИК на следующей пленарной неделе объединит все политсилы Рады, - Герасимов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уверен, что этот вопрос на следующей пленарной неделе объединит все политически силы", - сказал в четверг вечером Герасимов журналистам.
Он также сообщил, что депутаты "Блока Петра Порошенко" рассмотрят данный вопрос на заседании фракции в понедельник, 17 сентября.
"Вопрос обновления ЦИК будет ключевым на заседании фракции в понедельник", - подчеркнул нардеп.
Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.
А мы, совершенно не в чем не уверены. Не в завтрашнем дне, не в существовании законности в стране, не в реформы, которые начинаются с правильных и патриотических слов, но всегда заканчиваются одним - повышением цен, тарифов, рисков для жизни...
Совершенно не уверен, шо с последующим правительством/президентом наша жизнь улучшится. Но хоть можем менять этих пидарасов!.. Мало... но и то - хорошо.
за ЦВК и разбежитесь по кулуарам ВР ,других же проблем в Украине ,на ваш
депутатский взгляд,нет.
Имея почти нульовый рейтинг, властью готовятся массовые карусели на выборах миллионов "переселенцев" с Донбасса, которым вчера ЦВК (Охендовского - "Партия регионов") разрешила голосовать только при предъявлении паспорта!!
Легко спрогнозировать очереди миллионов "переселенцев" из России, с оккупированного Донбасса и Крыма с украинскими паспортами! (Приходишь в любой район с украинским паспортом и тебя обязаны включить в дополнительные списки для голосования, не зависимо где ты прописан!)
Олигархат создает условия для массовых фальсификаций и готовятся к реваншу Партии Регионов!