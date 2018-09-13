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 Политика Украины
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Все про:ВР (22283) ЦИК (2748) Блок Петра Порошенко (1535) Герасимов (132)

 Вопрос обновления ЦИК на следующей пленарной неделе объединит все политсилы Рады, - Герасимов

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов уверен, что народные депутаты на предстоящей пленарной неделе 18-21 сентября смогут объединиться вокруг вопроса назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что этот вопрос на следующей пленарной неделе объединит все политически силы", - сказал в четверг вечером Герасимов журналистам.

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Он также сообщил, что депутаты "Блока Петра Порошенко" рассмотрят данный вопрос на заседании фракции в понедельник, 17 сентября.

"Вопрос обновления ЦИК будет ключевым на заседании фракции в понедельник", - подчеркнул нардеп.

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Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3086117
 
 
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только не по пэциной хотелке с "лишними" кандидатурами
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Не проголосують і все буде Охендовський і надалі збирати Бабло, а гаранту то і краше то ж Рада не проголосувала, а він не при ділах бо не його більшість і коаліція.
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барыга будет пидрахуя проталкивать ?
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"Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов уверен..."( Тоже мне нашли "авторитета"... Соевая команда пытается, всеми силами, отжать у страны наступные выборы такими вот очколизами! Болт им - по всей морде)

А мы, совершенно не в чем не уверены. Не в завтрашнем дне, не в существовании законности в стране, не в реформы, которые начинаются с правильных и патриотических слов, но всегда заканчиваются одним - повышением цен, тарифов, рисков для жизни...
Совершенно не уверен, шо с последующим правительством/президентом наша жизнь улучшится. Но хоть можем менять этих пидарасов!.. Мало... но и то - хорошо.
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А когда планируете объединиться вокруг насущных проблем народа ? Проголосуете
за ЦВК и разбежитесь по кулуарам ВР ,других же проблем в Украине ,на ваш
депутатский взгляд,нет.
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А большинство ЦИК будет контролировать Порошенко! А почему?!

Имея почти нульовый рейтинг, властью готовятся массовые карусели на выборах миллионов "переселенцев" с Донбасса, которым вчера ЦВК (Охендовского - "Партия регионов") разрешила голосовать только при предъявлении паспорта!!
Легко спрогнозировать очереди миллионов "переселенцев" из России, с оккупированного Донбасса и Крыма с украинскими паспортами! (Приходишь в любой район с украинским паспортом и тебя обязаны включить в дополнительные списки для голосования, не зависимо где ты прописан!)
Олигархат создает условия для массовых фальсификаций и готовятся к реваншу Партии Регионов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос обновления ЦИК на следующей пленарной неделе объединит все политсилы Рады, - Герасимов
 
 
 
 
 
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