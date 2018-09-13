 Вопрос обновления ЦИК на следующей пленарной неделе объединит все политсилы Рады, - Герасимов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что этот вопрос на следующей пленарной неделе объединит все политически силы", - сказал в четверг вечером Герасимов журналистам.

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Он также сообщил, что депутаты "Блока Петра Порошенко" рассмотрят данный вопрос на заседании фракции в понедельник, 17 сентября.

"Вопрос обновления ЦИК будет ключевым на заседании фракции в понедельник", - подчеркнул нардеп.

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Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.