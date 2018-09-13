 Министр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

В сообщении отмечается: "Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ

13 сентября 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили должностному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступило в силу лишь 26 апреля 2015. Поэтому, министру инкриминируются исключительно те действия, совершенные в период с апреля 2015 по настоящее время.

В то же время, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года. По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение министру инфраструктуры Омеляну является политически мотивированным, - заявление НФ

Несмотря на этот факт, в мая 2015 года года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5" стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него своего брата. Следствие располагает доказательствами, что это внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 (сведения должны быть указаны в декларации за 2016, но этого не произошло).

Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро - сведения об этих средствах указанные в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015.

Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Также читайте: Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Омеляну состоится завтра в 10:00 (обновлено)

Попутно информируем общество и лично министра, что деятельность предприятий, находящихся в подчинении Министерства инфраструктуры, находится в фокусе постоянного внимания со стороны детективов НАБУ.

Сейчас коррупция только на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 человека, из которых 16 - должностные лица "Укрзализныци" и государственных предприятий Министерства инфраструктуры Украины разного ранга. По 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд. Общая сумма убытков по уголовным производствах, направленных в суд только по "Укрзализныци" составляет 190 млн грн; в тех, где лицам сообщено о подозрении - 92 млн грн; в производствах, где подозрения в настоящее время не сообщались, - более 500 млн грн. Однако, в большинстве из этих дел "Укрзализныця" не желает признавать эти убытки и не спешит участвовать в уголовных процессах как потерпевшое юридическое лицо с целью принятия мер по их возмещения.

Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ в подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов. Среди подозреваемых - экс-глава ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель председателя этого ГП. Общая сумма убытков, инкриминируется подозреваемым - 247 млн ​​грн. Детективы также расследуют злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглубления в Одесском и Южненском портах.

Замечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.