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Все про:НАБУ (2434) Омелян (507)

 Министр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро считает заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

В сообщении отмечается: "Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ

13 сентября 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили должностному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступило в силу лишь 26 апреля 2015. Поэтому, министру инкриминируются исключительно те действия, совершенные в период с апреля 2015 по настоящее время.

В то же время, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года. По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение министру инфраструктуры Омеляну является политически мотивированным, - заявление НФ

Несмотря на этот факт, в мая 2015 года года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5" стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него своего брата. Следствие располагает доказательствами, что это внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 (сведения должны быть указаны в декларации за 2016, но этого не произошло).

Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро - сведения об этих средствах указанные в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015.

Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Также читайте: Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Омеляну состоится завтра в 10:00 (обновлено)

Попутно информируем общество и лично министра, что деятельность предприятий, находящихся в подчинении Министерства инфраструктуры, находится в фокусе постоянного внимания со стороны детективов НАБУ.

Сейчас коррупция только на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 человека, из которых 16 - должностные лица "Укрзализныци" и государственных предприятий Министерства инфраструктуры Украины разного ранга. По 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд. Общая сумма убытков по уголовным производствах, направленных в суд только по "Укрзализныци" составляет 190 млн грн; в тех, где лицам сообщено о подозрении - 92 млн грн; в производствах, где подозрения в настоящее время не сообщались, - более 500 млн грн. Однако, в большинстве из этих дел "Укрзализныця" не желает признавать эти убытки и не спешит участвовать в уголовных процессах как потерпевшое юридическое лицо с целью принятия мер по их возмещения.

Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ в подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов. Среди подозреваемых - экс-глава ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель председателя этого ГП. Общая сумма убытков, инкриминируется подозреваемым - 247 млн ​​грн. Детективы также расследуют злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглубления в Одесском и Южненском портах.

Замечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086115
 
   
 Топ комментарии
 
Відірвати "потужного реформатора" від корита дуже важко, навіть не кожен танк з цим впорається..
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По таким статьям можно сразу брать все ВР. Но взялись за Омеляна. Почему?
1. Он выступает ЗА прекращение ЖД сообщения с РФ - это бьет по многим.
2. Он отказывается снижать тарифы на перевозки которые самые низкие в Европе - это не нравится угольщикам и агробаронам.
3. ОН не берет взятки .
Я могу с вероятностью 100% - это дело в суде рассыпется как карточный домик
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Та нє, яке там "маніпулює" - лише пижжить, як й завжди...)))
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Та нє, яке там "маніпулює" - лише пижжить, як й завжди...)))
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На що йде влада аби не реалізувати ініціативу Омеляна про заборону залізничного та особливо автобусного сполучення з парашею.
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Странно, у любителей зрады всегда было на что идет влада, чтобы бедное и несчастное набу обидеть. А тут смотри уже ка все поменялось...
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Відірвати "потужного реформатора" від корита дуже важко, навіть не кожен танк з цим впорається..
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Согласен ещё одного не чем не выгонишь (АВАКЯН ВЕЧНЫЙ МИНИСТР МВД) !
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По таким статьям можно сразу брать все ВР. Но взялись за Омеляна. Почему?
1. Он выступает ЗА прекращение ЖД сообщения с РФ - это бьет по многим.
2. Он отказывается снижать тарифы на перевозки которые самые низкие в Европе - это не нравится угольщикам и агробаронам.
3. ОН не берет взятки .
Я могу с вероятностью 100% - это дело в суде рассыпется как карточный домик
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" Прямо в руки окупанта: Україна видала ФСБ РФ бійця ДУК "Правий сектор"

За даними ЗМІ, рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін.

Інгуша Тимура Тумгоєва було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії. За попередніми даними, Тумгоєв воював у складі ДУК «Правий сектор». Про це повідомив у Facebook нардеп Ігор Луценко, зазначають Патріоти України.
"За поки не підтвердженою інформацією, підставою затримання його було нелегальне перебування на території України. Раніше Тумгоєв звертався по надання статусу біженця, але йому ДМС відмовила", - сказано в повідомленні.
Відомо, що ФСБ Росії неодноразово зверталося з проханням про екстрадицію Тумгоєва, оскільки той нібито звинувачується Росією в участі у війні в Сирії. Правову допомогу Тумгоєву надавала Харківська правозахисна група. Там підтверджують затримання їх підопічного, і наголошують, що нині діє заборона Комітету ООН з прав людини на його екстрадицію.
За даними «Кавказ.Реалії», рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін. Прес-секретар відомства Андрій Лисенко заявив, що ГПУ не відомо про бажання Тумгоєва воювати проти російського агресора в Донбасі. "Будь-яких даних про участь особи в АТО або бажання брати участь в АТО не надходило", - зазначив він.
"Я зараз збираю документи, котрі стосуються цієї справи. Наразі невідомо, хто затримував і чи приймав суд рішення про екстрадицію. В будь-якому разі, я не можу уявити, що таке могло статися, не можу придумати жодні логічні підстави для такого жахливого випадку", - повідомив нардеп Луценко. Також він додав згодом, що прокуратура підтверджує факт передачі бійця у руки ФСБ. ..."
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фамилия как бы намекает. Заметил что более 90 % объектов с мокша фамилиями являются российскими колаборантами и они действуют открыто так как во время войны странным образом, впервые в мировой истории, коллаборантов не наказывают.
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Ну фамилия тут допустим не причем. Достаточно посмотреть списки погибших наших героев, а вот сама ситуация, это вам не мелочь... за подобное надо гнать в шею! а возможно и судить
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Допустим фамилия не причем, не суть важно, но во время войны за коллаборационизм во всех странах и во все времена не гнали в шею а банально расстреливали. Если же этого не делали то это было следствием или причиной капитуляции. Это вопрос победы или поражения в войне не на жизнь а на смерть.
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Ні, лист з рекомендаціями. Кацапи після окупації почали поголовно порушувати справи і намагатись через міжнародні договори витягувати потрібних їм людей, ось і розіслали.
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НАБУ в очередной раз провалится. Этих клоунов давно пора разогнать.
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А мы и не сомневались.
Ребята, копайте под этого хитрожопого министра глубоко и держите его за яйца, не дайте ему съе...ть, в случае чего.
Бо этот "реформатор" прыгнет в свой персональный "гиперпул" - и поминай как звали!
А с его обязательно нужно спросить за его "работу" на посту ключевого министра Украины, скрупулезно провести аудит, и если это мажор виновен - разорвать его нах(!) собаками.
Бо оно уже стоко нагрузило нам своих "планов" и "мечтаний", а бардак как был - так и остался.
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писали сьогодні, що жінка в нього на кацапщині, а діти в США. Так що тікати йому є куди, як і підстави залишитися там.
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может хватит песочком бросаться ?Или на Канары или на нары Министр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9238
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таких "министров" у нас тысячи....- с 1991 го...- агов НАэБУ, чей это заказ..., почему ВЫБОРОЧНО Министр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7412
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Да они все так делают, дорогие покупки оформляют на брата, свата, бабушку а затем пользуются, и якобы не при делах, мразота.
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А у него жена одежду продает - ее проверяли?
Идиоты.
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воровать во время войны? - наверное нет. это уже полное дно (которого некоторые к сожалению успешно достигли). мародеров никогда не любили. иногда расстреливали свои же.
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Вот не надо так обобщать, пан И. Михайлов. Откуда Вы взяли, что наш Омелян - вор? Из так называемых фактов от НАБУ это не следует. А возбудились от того, что НАБУ белое называет чёрным. То что Омелян ездит бесплатно на Авто брата, или некоторое время бесплатно жил в доме родственников - это разве преступление?! А других фактов не предоставили - одна болтовня. Так что не надо ля-ля.
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И когда НАБУ расследует вымагательство Байдена
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Мразоту надо сажать. Только кто ж его посадит, если оно влёгкую даже от Гросика отбилось...
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Честно говоря, не ожидал от НАБУ такой подлянки. Оказывается, ездить на авто брата - это преступление?! Или жить некоторое время в гостях у родственников - тоже преступление?! Полный отстой! Хуже не придумаешь. Гнать в шею поганой метлой таких борцов с коррупцией.
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достаточно только вчитаться в заголовок статьи, чтоб понять какой лютый звиздец.. Міністр інфраструктури маніпулює фактами по суті повідомленої йому підозри, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9987

В НАБУ готовили секс-провокацию против сотрудника НБУ, - замглавы СБУ
http://hvylya.net/news/exclusive/nabu-gotovil-seks-provokatsiyu-protiv-sotrudnika-nbu-zamglavyi-sbu.html
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от як НАЄБУ зманіпулювало з трухлявмм лайном воно не бажає розповісти??? Ж декілька паспортів, є декілька фірм, що грабують бюджет й иам не тисячі гривень, а мільйони баксів... й де результат роботи та піаразму на його затриманні??? за скільки домовились???
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Всех во двор к стенке и из пушки. Не ошибетесь
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Ти хоча б правилно ГІПЕРЛУП написав, вася Міністр інфраструктури маніпулює фактами по суті повідомленої йому підозри, - НАБУ - Цензор.НЕТ 897
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Пацан шел к успеху. Все накрылось гиперзалупой.
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Чомусь особисто мені той Омелян здається ну, так - відносно чесним. Звісно, може десь щось і поклав у карман, а хто би не поклав? І от дивно: на високі державні посади наймають людей, які у бізнесі досягли успіхів, а потім запитують у них: "Чого це у тебе BMW і будинок 270 кв.м?". Ну, тоді наймайте відвертих невдах, бомжиків, голодранців, бляМіністр інфраструктури маніпулює фактами по суті повідомленої йому підозри, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4787
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Пока не введут косвенную оценку доходов , вся эта борьба с коррупцией будет носить эпизодический характер и напоминать сведение счетов . Тогда не надо не кого за руку ловить , просто делается элементарный анализ на основании которого делают вывод соответствует уровень жизни данного чиновника его уровню доходов или нет . Если нет , нары и конфискация имущества .
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Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро - сведения об этих средствах указанные в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015.

С такими основаниями, можно всю зРаду и кабмин посадить в полном составе.
Почему Омелян?
Денех не занес или перебежал дорогу кому?
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За логікою усіляких зацікавлених: прихід в Україну Raynair, це раз, припинення залізничного руху з РФ, це два, ідея з Hyperloop, це три, підвищення тарифів на залізничні перевезення... що там ще? Та тільки за це де-хто його б живцем з'їв...Міністр інфраструктури маніпулює фактами по суті повідомленої йому підозри, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3066
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О блин, точно, Омелян Ахметке на вхост наступил с перевозками.
Ахметка давненько мутил с ними.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинистр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ
 
 
 
 
 
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