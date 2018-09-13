 Министр инфраструктуры манипулирует фактами по сути сообщенного ему подозрения, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.
В сообщении отмечается: "Информация, которую распространяет министр инфраструктуры Украины относительно содержания сообщенного ему подозрения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество.
13 сентября 2018 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили должностному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступило в силу лишь 26 апреля 2015. Поэтому, министру инкриминируются исключительно те действия, совершенные в период с апреля 2015 по настоящее время.
В то же время, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года. По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере.
Несмотря на этот факт, в мая 2015 года года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5" стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него своего брата. Следствие располагает доказательствами, что это внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. В то же время этот факт в электронной декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел. Так же, как и право пользования домом в пригороде Киева площадью около 270 м2 и стоимостью почти 6 млн грн, в котором он проживал с начала декабря 2016 (сведения должны быть указаны в декларации за 2016, но этого не произошло).
Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро - сведения об этих средствах указанные в декларации 2015 года как такие, которые находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015.
Следствие установило, что министр принимал меры, направленные на сокрытие уличенных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него Национальным агентством по предупреждению коррупции.
Попутно информируем общество и лично министра, что деятельность предприятий, находящихся в подчинении Министерства инфраструктуры, находится в фокусе постоянного внимания со стороны детективов НАБУ.
Сейчас коррупция только на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 человека, из которых 16 - должностные лица "Укрзализныци" и государственных предприятий Министерства инфраструктуры Украины разного ранга. По 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд. Общая сумма убытков по уголовным производствах, направленных в суд только по "Укрзализныци" составляет 190 млн грн; в тех, где лицам сообщено о подозрении - 92 млн грн; в производствах, где подозрения в настоящее время не сообщались, - более 500 млн грн. Однако, в большинстве из этих дел "Укрзализныця" не желает признавать эти убытки и не спешит участвовать в уголовных процессах как потерпевшое юридическое лицо с целью принятия мер по их возмещения.
Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ в подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов. Среди подозреваемых - экс-глава ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель председателя этого ГП. Общая сумма убытков, инкриминируется подозреваемым - 247 млн грн. Детективы также расследуют злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглубления в Одесском и Южненском портах.
Замечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
1. Он выступает ЗА прекращение ЖД сообщения с РФ - это бьет по многим.
2. Он отказывается снижать тарифы на перевозки которые самые низкие в Европе - это не нравится угольщикам и агробаронам.
3. ОН не берет взятки .
Я могу с вероятностью 100% - это дело в суде рассыпется как карточный домик
За даними ЗМІ, рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін.
Інгуша Тимура Тумгоєва було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії. За попередніми даними, Тумгоєв воював у складі ДУК «Правий сектор». Про це повідомив у Facebook нардеп Ігор Луценко, зазначають Патріоти України.
"За поки не підтвердженою інформацією, підставою затримання його було нелегальне перебування на території України. Раніше Тумгоєв звертався по надання статусу біженця, але йому ДМС відмовила", - сказано в повідомленні.
Відомо, що ФСБ Росії неодноразово зверталося з проханням про екстрадицію Тумгоєва, оскільки той нібито звинувачується Росією в участі у війні в Сирії. Правову допомогу Тумгоєву надавала Харківська правозахисна група. Там підтверджують затримання їх підопічного, і наголошують, що нині діє заборона Комітету ООН з прав людини на його екстрадицію.
За даними «Кавказ.Реалії», рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін. Прес-секретар відомства Андрій Лисенко заявив, що ГПУ не відомо про бажання Тумгоєва воювати проти російського агресора в Донбасі. "Будь-яких даних про участь особи в АТО або бажання брати участь в АТО не надходило", - зазначив він.
"Я зараз збираю документи, котрі стосуються цієї справи. Наразі невідомо, хто затримував і чи приймав суд рішення про екстрадицію. В будь-якому разі, я не можу уявити, що таке могло статися, не можу придумати жодні логічні підстави для такого жахливого випадку", - повідомив нардеп Луценко. Також він додав згодом, що прокуратура підтверджує факт передачі бійця у руки ФСБ. ..."
Ребята, копайте под этого хитрожопого министра глубоко и держите его за яйца, не дайте ему съе...ть, в случае чего.
Бо этот "реформатор" прыгнет в свой персональный "гиперпул" - и поминай как звали!
А с его обязательно нужно спросить за его "работу" на посту ключевого министра Украины, скрупулезно провести аудит, и если это мажор виновен - разорвать его нах(!) собаками.
Бо оно уже стоко нагрузило нам своих "планов" и "мечтаний", а бардак как был - так и остался.
Идиоты.
В НАБУ готовили секс-провокацию против сотрудника НБУ, - замглавы СБУ
http://hvylya.net/news/exclusive/nabu-gotovil-seks-provokatsiyu-protiv-sotrudnika-nbu-zamglavyi-sbu.html
С такими основаниями, можно всю зРаду и кабмин посадить в полном составе.
Почему Омелян?
Денех не занес или перебежал дорогу кому?
Ахметка давненько мутил с ними.