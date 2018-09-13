 После оккупации в Крыму зафиксировано 42 случая насильственных исчезновений, 2 из них - в 2018 году, - доклад ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Среди этих жертв (38 мужчин и 4 женщин) - 27 этнических украинцев, 9 крымских татар, 4 таджика, 1 человек смешанного (татаро-российского) происхождения и 1 узбек. 27 человек были освобождены после того, как их незаконно держали под стражей в течение различных сроков - от нескольких часов до двух недель 12 остаются пропавшими без вести, и их родственники боятся, что они погибли; двое находятся под стражей, один человек найден мертвым ", - говорится в докладе о соблюдении прав человека на полуострове, представленном 13 сентября в Киеве.

По данным авторов исследования, наибольшее количество насильственных исчезновений зафиксировали в 2014 (28 человек), два случая произошли в 2015, три - в 2016, семь - в 2017 и два в этом году.

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"В большинстве случаев, документально зафиксированных в течение отчетного периода, правонарушителем называлась ФСБ, в отличие от начала оккупации, когда в такой роли упоминалась" крымская самооборона ". Жертвы часто рассказывали о физическом насилии и психологическое давление, которого они испытывали во время содержания под стражей без права общения и переписки ", - говорится в документе.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, ни в одном из задокументированных случаев виновные не были привлечены к ответственности, хотя в 7 случаях жертвы исчезновений были признаны Россией пропавшими без вести.

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"Что касается 10 жертв органы власти или отказались открыть дело, или прекратили ранее начатое следствие. Отсутствие прогресса в расследовании ставит под сомнение его эффективность ", - отмечают авторы доклада.