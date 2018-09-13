 Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан", - обращение профсоюза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обращении профсоюза, текст которого имеется в распоряжении издания "Капитал".

Сотрудники завода утверждают, что юридическая фирма "Правовой аспект групп", которая сопровождает ликвидацию предприятия, связана с "заместителем министра обороны ЛНР" Владимиром Надаенко. Он внесен в базу "Миротворца" и, как отмечается в обращении, находится в розыске.

По данным профсоюза завода "Океан", руководители и основатели юрфирмы – сыновья и невестка Надаенко.

"Совместно с ликвидатором ЧАО "НСЗ Океан" Ириной Сербин они участвуют в рейдерской схеме, цель которой – распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной", – сказано в документе.

Сотрудники считают, что в результате махинаций завод сделали должником.

"При этом основного акционера и фактического владельца завода "Океан" компанию "Зонел Оперейшинз Лімітед", а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод "Океан", злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы собственник не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса. В 2012 году (при курсе 8 грн за $1) завод оценивали в 6 млрд 134 млн грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд 818 млн грн. При этом 1,4 млрд грн пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн. грн. пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн грн", – подсчитали заводчане.

Действия ликвидатора Сербин попадают под действие ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения", уверены в профсоюзе. Собственник ЧАО "НСЗ Океан" обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с заявлением о финансировании Ириной Сербин терроризма, сказано в обращении, копию которой публикует "Капитал"

Николаевский судостроительный завод занимается судостроением, выполняет ремонт судов, производит изделия судового, общепромышленного и специального машиностроения. Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28 тыс. тонн.

31 октября 2017 горда в "Укроборонпроме" сообщили, что завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн.