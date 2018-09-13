 Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан", - обращение профсоюза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обращении профсоюза, текст которого имеется в распоряжении издания "Капитал".
Сотрудники завода утверждают, что юридическая фирма "Правовой аспект групп", которая сопровождает ликвидацию предприятия, связана с "заместителем министра обороны ЛНР" Владимиром Надаенко. Он внесен в базу "Миротворца" и, как отмечается в обращении, находится в розыске.
По данным профсоюза завода "Океан", руководители и основатели юрфирмы – сыновья и невестка Надаенко.
"Совместно с ликвидатором ЧАО "НСЗ Океан" Ириной Сербин они участвуют в рейдерской схеме, цель которой – распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной", – сказано в документе.
Сотрудники считают, что в результате махинаций завод сделали должником.
"При этом основного акционера и фактического владельца завода "Океан" компанию "Зонел Оперейшинз Лімітед", а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод "Океан", злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы собственник не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса. В 2012 году (при курсе 8 грн за $1) завод оценивали в 6 млрд 134 млн грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд 818 млн грн. При этом 1,4 млрд грн пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн. грн. пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн грн", – подсчитали заводчане.
Действия ликвидатора Сербин попадают под действие ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения", уверены в профсоюзе. Собственник ЧАО "НСЗ Океан" обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с заявлением о финансировании Ириной Сербин терроризма, сказано в обращении, копию которой публикует "Капитал"
Николаевский судостроительный завод занимается судостроением, выполняет ремонт судов, производит изделия судового, общепромышленного и специального машиностроения. Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28 тыс. тонн.
31 октября 2017 горда в "Укроборонпроме" сообщили, что завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.
17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн.
Главное чтоб Ленинская кузня катера выпускала!
Десятки російських громадян воюють на боці України
воював на Донбасі на боці українських військових.
Про це з посиланням на представника вайнахської діаспори в Україні пише "Кавказ.Реалії".
"Сказали, що видали його вранці 12 вересня", - заявив співрозмовник.
За даними видання, рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник генпрокурора України Євген Єнін.
Як зазначило джерело в "Харківській правозахисній групі", яка здійснювала юридичний супровід справи, на момент видачі інгуша рішення Комітету ООН з прав людини про припинення екстрадиції Тумгоєва залишалося в силі.
Нагадаємо, Тумгоєва затримали в аеропорту Харкова в червні 2016 року через протерміновану довідку прохача притулку, з якою він звернувся до міграційної служби України. У липні 2017 року його звільнили з-під варти після закінчення терміну екстрадиційного арешту.
Своєю чергою ФСБ Росії підозрює, що Тумгоєв є учасником однєї з радикальних угруповань на території Сирії. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/ukrayina-za-zapitom-fsb-vidala-rosiyi-ingusha-yakiy-voyuvav-na-donbasi-proti-teroristiv-zmi-1216443.html?utm_source=page&utm_medium=edchoice
России выдали борца против России. Но ведь идет же война с Россией, Россия напала на Украину, или я что то не понимаю, нет?
от если бы ты на етом и закруглился, я бы не подумал шо ты прикацапленый придурок.а так да...
Але він- улюблений журналіст багатьох українців.