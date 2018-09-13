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 Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан", - обращение профсоюза

Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации стратегического украинского предприятия – николаевского судостроительного завода "Океан"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обращении профсоюза, текст которого имеется в распоряжении издания "Капитал".

Сотрудники завода утверждают, что юридическая фирма "Правовой аспект групп", которая сопровождает ликвидацию предприятия, связана с "заместителем министра обороны ЛНР" Владимиром Надаенко. Он внесен в базу "Миротворца" и, как отмечается в обращении, находится в розыске.

По данным профсоюза завода "Океан", руководители и основатели юрфирмы – сыновья и невестка Надаенко.

"Совместно с ликвидатором ЧАО "НСЗ Океан" Ириной Сербин они участвуют в рейдерской схеме, цель которой – распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной", – сказано в документе.

Сотрудники считают, что в результате махинаций завод сделали должником.

"При этом основного акционера и фактического владельца завода "Океан" компанию "Зонел Оперейшинз Лімітед", а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод "Океан", злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы собственник не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса. В 2012 году (при курсе 8 грн за $1) завод оценивали в 6 млрд 134 млн грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд 818 млн грн. При этом 1,4 млрд грн пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн. грн. пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн грн", – подсчитали заводчане.

Действия ликвидатора Сербин попадают под действие ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения", уверены в профсоюзе. Собственник ЧАО "НСЗ Океан" обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с заявлением о финансировании Ириной Сербин терроризма, сказано в обращении, копию которой публикует "Капитал"

Родственники сепаратистов ЛНР участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода Океан, - обращение профсоюза 01

Николаевский судостроительный завод занимается судостроением, выполняет ремонт судов, производит изделия судового, общепромышленного и специального машиностроения. Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28 тыс. тонн.

31 октября 2017 горда в "Укроборонпроме" сообщили, что завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн. 

Источник: https://censor.net.ua/n3086111
 
 
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А к кому обращаться..? Если до пэпы, то напрасно..
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А бы рошен нэ чипалы, а на остальное насрать! У шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ другие заботы, нужно свой рейтинг из клоаки подымать. Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан", - обращение профсоюза - Цензор.НЕТ 6294
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А к кому обращаться..? Если до пэпы, то напрасно..
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А к кому обращаться..?

Главное чтоб Ленинская кузня катера выпускала!
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Вот только не нужно говорить, что уважаемый Пётр Алексеевич об этом знал и умышленно не реагировал на развал украинской промышлености.
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так в рошении этим никого не удивишь.Тут сепары в подчете и на руководящих постах.Петя участвует напрямую в добивании Украины.Подумаешь какой то там стратегический завод.Война то там на передке,в Киеве сепары и торговля с парашей.У нас 2 Украины.
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Генеральна прокуратура України екстрадувала до Росії за запитом ФСБ інгуша Тимура Тумгоєва, який
Десятки російських громадян воюють на боці України
воював на Донбасі на боці українських військових.
Про це з посиланням на представника вайнахської діаспори в Україні пише "Кавказ.Реалії".
"Сказали, що видали його вранці 12 вересня", - заявив співрозмовник.
За даними видання, рішення про екстрадицію Тумгоєва підписав заступник генпрокурора України Євген Єнін.
Як зазначило джерело в "Харківській правозахисній групі", яка здійснювала юридичний супровід справи, на момент видачі інгуша рішення Комітету ООН з прав людини про припинення екстрадиції Тумгоєва залишалося в силі.
Нагадаємо, Тумгоєва затримали в аеропорту Харкова в червні 2016 року через протерміновану довідку прохача притулку, з якою він звернувся до міграційної служби України. У липні 2017 року його звільнили з-під варти після закінчення терміну екстрадиційного арешту.
Своєю чергою ФСБ Росії підозрює, що Тумгоєв є учасником однєї з радикальних угруповань на території Сирії. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/ukrayina-za-zapitom-fsb-vidala-rosiyi-ingusha-yakiy-voyuvav-na-donbasi-proti-teroristiv-zmi-1216443.html?utm_source=page&utm_medium=edchoice
России выдали борца против России. Но ведь идет же война с Россией, Россия напала на Украину, или я что то не понимаю, нет?
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К чему политизировать банальный дерибан, родственники "патриотов" дерибанят в сотни раз больше ежедневно. И сепаратизм или патриотизм тут ни при чем. Бабло понад усе.
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К чему политизировать банальный дерибан.

от если бы ты на етом и закруглился, я бы не подумал шо ты прикацапленый придурок.а так да...
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Ну да, только умные вышиватники считают что руководителя крупного гос.предприятия назначает министр ЛНР.
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Чутки, бо треба аудіт перед продажем цього заводу.
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А бы рошен нэ чипалы, а на остальное насрать! У шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ другие заботы, нужно свой рейтинг из клоаки подымать. Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан", - обращение профсоюза - Цензор.НЕТ 6294
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Не устану повторять про одесский авиационный завод... Это сепарская клоака...
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Ой, Олександр Дубінскій- син сепаратиста і активіста ;днр;.
Але він- улюблений журналіст багатьох українців.
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Торговые партнеры оказывают посильную помощь в устранении конкурентов...
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Був я на тому заводі свого часу. Називався "ім. 61 коммунара". А Миколаїв - город невест.
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