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 Политика Украины, Экономика
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 Активы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко обнародовал информацию о том, что апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов Газпрома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Он отметил: "Трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года провели. Четко объяснили российской стороне европейские правила и еще раз подтвердили, что Украина настаивает на их полном применении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев

Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром нам заплатить уже более 2,6 млрд.

Мы еще раз доказали всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 100 млн долл. штрафа за невыполнение решений Стокгольмского арбитража, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3086108
 
   
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Суд ЕС отказал российским компаниям в иске об отмене санкций
13-09-2018 (14:53)
В Люксембурге суд ЕС отказал нескольким российским компаниям, просившим отменить введенные против них санкции. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Отменить ограничительные меры просили, в том числе "Газпромнефть", "Алмаз-Антей", "Роснефть", Сбербанк и ВТБ-Банк.
Как сообщает Deutsche Welle, в постановлении суда сказано, что Совет ЕС предоставил достаточно обоснований для санкций - повысить цену действий России, подрывающих территориальную целостность и независимость Украины.
Антироссийские экономические санкции ЕС были введены в июле 2014 года в связи с аннексией Крыма и началом конфликта в Донбассе. Их продлевают каждые полгода.
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Міжнародні злочинці знепокоєні новиною:
Апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов Газпрома, - Витренко - Цензор.НЕТ 3802
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Любители зрады срочно ищут в новости зраду. Если не найдут, будет опять - а вы гос долг сша, ой премии руководству видели?
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Любители зрады срочно ищут в новости зраду. Если не найдут, будет опять - а вы гос долг сша, ой премии руководству видели?
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Ха, любители зрады не смогли ничего ответить, только как жаловаться.
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Суд ЕС отказал российским компаниям в иске об отмене санкций
13-09-2018 (14:53)
В Люксембурге суд ЕС отказал нескольким российским компаниям, просившим отменить введенные против них санкции. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Отменить ограничительные меры просили, в том числе "Газпромнефть", "Алмаз-Антей", "Роснефть", Сбербанк и ВТБ-Банк.
Как сообщает Deutsche Welle, в постановлении суда сказано, что Совет ЕС предоставил достаточно обоснований для санкций - повысить цену действий России, подрывающих территориальную целостность и независимость Украины.
Антироссийские экономические санкции ЕС были введены в июле 2014 года в связи с аннексией Крыма и началом конфликта в Донбассе. Их продлевают каждые полгода.
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Кацапський карфаген має бути знищеним !!! Апеляційний суд у Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення примусового вилучення активів Газпрому, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9470
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Міжнародні злочинці знепокоєні новиною:
Апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов Газпрома, - Витренко - Цензор.НЕТ 3802
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"Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - Газпром нам заплатить уже более 2,6 млрд."

Ещё 50 млн долларов себе выпишите!? С вас шведы скоро подоходный в свою казну требовать начнут! Апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов Газпрома, - Витренко - Цензор.НЕТ 4322
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Як на мене , питання не скільки до самої премії або її розміру.. Роздратування в суспільстві викликала виплата премії до зарахування стягнутих коштів до бюджету України.. Зайшло 100 доларів - от зі ста доларів і премія.. Нормально було б..
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Именно так и есть на самом деле. Половина премии выплатили за уже зачтенный долг. Тоесть официально часть денег зачли в счет долга и теперь рашке не должны. Вторую часть тоже сразу было сказано, что будет выплачена только после того, как с рашки собьют деньги.
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Не, вначале за премией какой же воин без мулиона запазухой...пачка стодоллоровых купюр надежнее любого броника.
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Для нашего русского ума, утверждал академик, факты, истина, реальная действительность не указ. Для нас главное то, во что мы верим, что мы сами придумали, что у нас в мозгах. А потому мы, русские, живем фантазиями. Нам неведомо то, на чем держится человеческая культура, неведомы «большие труды и муки», ведущие к «покорности истине», неведомо то, что называется «истиной».
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А з чого ти Буба, якщо ти не одесит, а простий рогатий кацап?
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Нет до сих пор ни одного факта, подтверждающего веру славянофилов в особую цивилизационную миссию России. Но мы все равно в это верим. Речь идет о неувядающей вере наших патриотов-славянофилов, что Россия была создана Богом для того, чтобы научить разуму гниющий Запад. И этот пример, говорит Павлов, свидетельствует о том, что нам наплевать на истину, на правду, на факты. «Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность?» И дальше текст, который имеет прямое отношение к современной России: «И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически!»
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на крысме:1. Утром оккупанты нагрянули с обыском в дом активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова, который является братом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мемета Белялова и помогает семьям политзаключенных. Самого Османа на момент обыска в доме не было. Оккупанты увезли его отца Решата в гестапо, где продержали несколько часов. Кроме того, были задержаны Селим Тейфуков и Эльдар Умеров, которые фиксировали на свои мобильные телефоны действия оккупантов. В отношении активистов была проведена "фотофиксация, а также сняты отпечатки пальцев" https://ru.krymr.com/a/obysk-v-krymu-figurant-propal-bakhchisaray/29487618.html. В докладе о ситуации с правами человека в аннексированном россией Крыму, который 13 сентября в Киеве представила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, указывается на почти трехкратное увеличение количества обысков помещений и мест собраний в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом прошлого https://ru.krymr.com/a/news-oon-za-pervye-polgoda-v-krymu-proveli-v-tri-raza-bolshe-obyskov/29487921.html3. Зато не стреляют: оккупанты в Севастополе приняли "постановление о заблаговременной подготовке безопасных районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10401851750475939854. Мониторинг загрязнения окружающей среды, который проводился "Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды", показал, что в Армянске все эти две недели "превышена предельно допустимая концентрация диоксида серы и оксида углерода". Кроме того, жители провели эксперимент с маркером, который также показал наличие кислоты в воздухе. Жители Армянска комментируют новость: "Все продолжается", "Опять 25", "Я так понял, надо закупать лакмусовые бумаги. Будем сами мониторинг вести", "Пойти, что ли, завтра кровь сдать, посмотреть, что там в крови интересного", "Нет слов", "Эта Чипалина Аксёнов лапши на уши навешал. Фирташа на 763 миллиона в бюджет Крыма обули, и нормал. А дети наши опять нюхайте", "Температура снижается, запах появляется", "Думала, все исправляется, домой хочется(((", "Мы 40 лет дышим парами серы, но таких последствий не было. Погибло все живое!", "Да ладно… Аксенов навязывал свое - жизни и здоровью ничего не угрожает. Дети дышали этой гадостью две недели. А теперь отчитаются за деток - они же вывезли их по санаториям. Сняли с себя ответственность" Кроме того, в сети опубликован документ результатов мониторинга воздуха оккупантами в период с 31 августа по 3 сентября 2018 года. В нем говорится, что "зафиксировано превышение максимально-разовой концентрации: ангидрида сернистого - от 1,5 до 9,4 раз, серной кислоты - от 1,8 до 2,3 раз, диоксида серы - от 1,8 до 10,78 раз, аммиака - от 1,15 до 1,25 раз" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1039930019835994113. Хакеры из Украинского Кибер Альянса (UCA) вытащили интересные документы по проверке крымского "Титана" оккупантами. Если кратко - дыры и трещины везде, от фундамента складов до клапанов и химических реакторов. В период с 2016 по 2017 год органами технадзора был официально выявлен и зарегистрирован 91 !!! факт грубого нарушения всех мыслимых и немыслимых норм. В августе 2017 зафиксировано отсутствие лицензии на эксплуатацию "взрывоопасных и химических объектов". Между тем, также указано, что в период 23-24 августа 2018 года, когда весь Армянск почувствовал химическое заражение, администрация завода не сообщала ни о каких происшествиях, несмотря на очевидное https://enigma.ua/articles/ukrainskie_khakery (документы).
6. Пострадавших от выбросов "Титана" просят писать жалобы в Прокуратуру Автономной Республики Крым на материковой Украине http://khersonline.net/novosti/herson/117958-postradavshih-ot-vybrosov-titana-prosyat-pisat-zhaloby-v-prokuraturu-ark.html7. До ватников Керчи дошло, что оккупанты ненавидят жителей Крыма: "Сдали квартиру военному человеку, а он давай рассказывать, что их сюда отправляют под угрозой увольнения, и Керчь - это дыра и т.д. С таким тоном, практически истерика на надрыве. У нас край света. Конечно, не Калининград. Нас все просто ненавидят". Комментарии: "Вот и надейся на них, что защитят", "Обычный чмошник", "Наконец-то народ начал снимать розовые очки!!!", "Калининград - не дыра и не край света?", "Не переживай и не плачь. Это правда. Военные в Крым ехать не хотят. Работы для них тут много, назад трудно перевестись. Да нам то что переживать - для нас ведь это Родина-Крым. Мы её любим", "(Понаехавший пишет) Ну чего за глупости. Я слышал нас, материчан, не сильно в Керчи, да и вообще, на полуострове терпеть не могут, но вроде бы не так уж все и плохо", "(Понаехавший) Тема квартир в этом городе - отдельная история ужасов. Хотя, если честно, до открытия моста мне здесь очень нравилось, а теперь город не спеша грязнеет", "А с чего ему (городу) чище быть? Мойдодыра закрыли… Поток народа в Крым через игольное ушко идет", "Это наш город, наш дом. Кому не нравится, добро пожаловать на выход! И мнение свое подберите. На всякий случай. Вдруг оно нужно кому-то" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040188031947472896 8. Манифест крымчанина. ЗАМОСТОВЦЫ, домой! ЗА МОСТ: "В Чёрный список все учреждения и организации, которые привозят к нам в Крым своих великих материковых «специалистов». Сам работаю в одном государственном учреждении. И как же бесит, что нам, крымчанам, в нашем родном крае предпочитают всякую вошь, которая приезжает из своих мухосрансков Краснодарской области или деревни Грязево под Барнаулом. Естественно, там они никто и звать никак, зато, конечно же, лучше знают, как работать в россии. И только тут у них начинается головокружительная карьера, сразу становятся руководителями. Хотя, если честно, наши специалисты в сто, а то и в миллион раз грамотнее их! Но это же «материк»!!! Из-за них дорожают цены на жильё! Не зря говорят, «где родился там и пригодился»! Возвращайтесь, пожалуйста, к себе домой и поднимайте свой край! А мы свой Крым сами поднимем! Ах, да, и забыл добавить, конечно же, жильё им в центре тоже бесплатно, почему бы и нет? Мы заплатим налоги и каждому из вас снимем шикарную квартиру в центре, а сами будем жить на 12 тысяч рублей. Как же противно от этого". К этому сообщению было написано около 100 комментариев. Многие жители Крыма поддержали автора, снова выразив свою неприязнь к понаехавшим. А понаехавшие традиционно накинулись на крымчан https://twitter.com/KrimRt/status/1040163101029613568 9. Ватники в Феодосии не ждут, когда настанет время бесперебойной подачи воды и света. Они хотят, чтобы настало время, когда их начнут предупреждать об отключениях. А вот понаехавшие привыкли жить в суровых российских реалиях, а потому - запасливые. Но и жителям Крыма в оккупации приходится учиться выживать: "Когда настанет время, когда об отключении света и воды предупреждать будут? Хорошо, с начала лета 50 л в загашнике воды под столом стояло. ПРИГОДИЛОСЬ". Комментарии: "(Безграмотная понаехавшая пишет) У меня тонна в пятилетроых бутылках стоит в запасе, благо есть где держать. СЕВЕР НАУЧИЛ, ВСЯ КОЕ БЫВАЛО, ЗАПАС ВОДЫ И ПРОДУКТОВ ЕЩЁ НИКОМУ НЕ ПОМЕШАЛ", "А у меня и свечи в загашнике всегда лежат. Нет-нет, да и делаю себе благодаря РЭСу романтические вечера при свечах!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104018690067658342510. Сегодня в Крыму снова произошло землетрясение силой в 4 балла. Эпицентр толчков находился в 28 км от побережья Ялты. Многие жители города ощущали колебание земли. 11 сентября такой же силы землетрясение было зафиксировано возле Коктебеля. Последнее разрушительное землетрясение в Крыму произошло 12 сентября 1927 года. Мощность толчков тогда достигала 9 баллов https://ru.krymr.com/a/news-u-beregov-yalty-proizoshlo-zemletryasenie/29487570.html
P.S. "Ок, Гугл! Где в Крыму можно посидеть с друзьями? Результат: найдено 4 тюрьмы и 2 колонии-поселения", - написал житель Ялты. К сожалению, даже юмор в Крыму все чаще - черный…КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Так получілось ... Ми не винуваті... То всьо той Швецький апеляційний Суд! Апеляційний суд у Швеції скасував рішення про тимчасове призупинення примусового вилучення активів Газпрому, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8353
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проценты уже накапли более100 млн баксоф...
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Нужно посильнее надавить.Тогда они нам с процентами вернут.Только у меня все равно не прибудет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко
 
 
 
 
 
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