 Активы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке
Он отметил: "Трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года провели. Четко объяснили российской стороне европейские правила и еще раз подтвердили, что Украина настаивает на их полном применении.
Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром нам заплатить уже более 2,6 млрд.
Мы еще раз доказали всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам".
13-09-2018 (14:53)
В Люксембурге суд ЕС отказал нескольким российским компаниям, просившим отменить введенные против них санкции. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Отменить ограничительные меры просили, в том числе "Газпромнефть", "Алмаз-Антей", "Роснефть", Сбербанк и ВТБ-Банк.
Как сообщает Deutsche Welle, в постановлении суда сказано, что Совет ЕС предоставил достаточно обоснований для санкций - повысить цену действий России, подрывающих территориальную целостность и независимость Украины.
Антироссийские экономические санкции ЕС были введены в июле 2014 года в связи с аннексией Крыма и началом конфликта в Донбассе. Их продлевают каждые полгода.
Ещё 50 млн долларов себе выпишите!? С вас шведы скоро подоходный в свою казну требовать начнут!
6. Пострадавших от выбросов "Титана" просят писать жалобы в Прокуратуру Автономной Республики Крым на материковой Украине http://khersonline.net/novosti/herson/117958-postradavshih-ot-vybrosov-titana-prosyat-pisat-zhaloby-v-prokuraturu-ark.html7. До ватников Керчи дошло, что оккупанты ненавидят жителей Крыма: "Сдали квартиру военному человеку, а он давай рассказывать, что их сюда отправляют под угрозой увольнения, и Керчь - это дыра и т.д. С таким тоном, практически истерика на надрыве. У нас край света. Конечно, не Калининград. Нас все просто ненавидят". Комментарии: "Вот и надейся на них, что защитят", "Обычный чмошник", "Наконец-то народ начал снимать розовые очки!!!", "Калининград - не дыра и не край света?", "Не переживай и не плачь. Это правда. Военные в Крым ехать не хотят. Работы для них тут много, назад трудно перевестись. Да нам то что переживать - для нас ведь это Родина-Крым. Мы её любим", "(Понаехавший пишет) Ну чего за глупости. Я слышал нас, материчан, не сильно в Керчи, да и вообще, на полуострове терпеть не могут, но вроде бы не так уж все и плохо", "(Понаехавший) Тема квартир в этом городе - отдельная история ужасов. Хотя, если честно, до открытия моста мне здесь очень нравилось, а теперь город не спеша грязнеет", "А с чего ему (городу) чище быть? Мойдодыра закрыли… Поток народа в Крым через игольное ушко идет", "Это наш город, наш дом. Кому не нравится, добро пожаловать на выход! И мнение свое подберите. На всякий случай. Вдруг оно нужно кому-то" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1040188031947472896 8. Манифест крымчанина. ЗАМОСТОВЦЫ, домой! ЗА МОСТ: "В Чёрный список все учреждения и организации, которые привозят к нам в Крым своих великих материковых «специалистов». Сам работаю в одном государственном учреждении. И как же бесит, что нам, крымчанам, в нашем родном крае предпочитают всякую вошь, которая приезжает из своих мухосрансков Краснодарской области или деревни Грязево под Барнаулом. Естественно, там они никто и звать никак, зато, конечно же, лучше знают, как работать в россии. И только тут у них начинается головокружительная карьера, сразу становятся руководителями. Хотя, если честно, наши специалисты в сто, а то и в миллион раз грамотнее их! Но это же «материк»!!! Из-за них дорожают цены на жильё! Не зря говорят, «где родился там и пригодился»! Возвращайтесь, пожалуйста, к себе домой и поднимайте свой край! А мы свой Крым сами поднимем! Ах, да, и забыл добавить, конечно же, жильё им в центре тоже бесплатно, почему бы и нет? Мы заплатим налоги и каждому из вас снимем шикарную квартиру в центре, а сами будем жить на 12 тысяч рублей. Как же противно от этого". К этому сообщению было написано около 100 комментариев. Многие жители Крыма поддержали автора, снова выразив свою неприязнь к понаехавшим. А понаехавшие традиционно накинулись на крымчан https://twitter.com/KrimRt/status/1040163101029613568 9. Ватники в Феодосии не ждут, когда настанет время бесперебойной подачи воды и света. Они хотят, чтобы настало время, когда их начнут предупреждать об отключениях. А вот понаехавшие привыкли жить в суровых российских реалиях, а потому - запасливые. Но и жителям Крыма в оккупации приходится учиться выживать: "Когда настанет время, когда об отключении света и воды предупреждать будут? Хорошо, с начала лета 50 л в загашнике воды под столом стояло. ПРИГОДИЛОСЬ". Комментарии: "(Безграмотная понаехавшая пишет) У меня тонна в пятилетроых бутылках стоит в запасе, благо есть где держать. СЕВЕР НАУЧИЛ, ВСЯ КОЕ БЫВАЛО, ЗАПАС ВОДЫ И ПРОДУКТОВ ЕЩЁ НИКОМУ НЕ ПОМЕШАЛ", "А у меня и свечи в загашнике всегда лежат. Нет-нет, да и делаю себе благодаря РЭСу романтические вечера при свечах!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104018690067658342510. Сегодня в Крыму снова произошло землетрясение силой в 4 балла. Эпицентр толчков находился в 28 км от побережья Ялты. Многие жители города ощущали колебание земли. 11 сентября такой же силы землетрясение было зафиксировано возле Коктебеля. Последнее разрушительное землетрясение в Крыму произошло 12 сентября 1927 года. Мощность толчков тогда достигала 9 баллов https://ru.krymr.com/a/news-u-beregov-yalty-proizoshlo-zemletryasenie/29487570.html
P.S. "Ок, Гугл! Где в Крыму можно посидеть с друзьями? Результат: найдено 4 тюрьмы и 2 колонии-поселения", - написал житель Ялты. К сожалению, даже юмор в Крыму все чаще - черный…КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1