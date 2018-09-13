 Активы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Он отметил: "Трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года провели. Четко объяснили российской стороне европейские правила и еще раз подтвердили, что Украина настаивает на их полном применении.

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Ну а под конец дня еще одна хорошая новость - апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром нам заплатить уже более 2,6 млрд.

Мы еще раз доказали всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам".

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