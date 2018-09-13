 Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Назначить Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.
Беца занимала должность спикера украинского внешнеполитического ведомства с июля 2015 года.
Ранее, с 2010 по июнь 2017 года, должность посла Украины в Эстонии занимал Виктор Крыжановский, который был назначен спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
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