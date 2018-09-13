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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15386) посол (1224) Эстония (552) Беца (253)

 Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко назначил спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Назначить Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.

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Беца занимала должность спикера украинского внешнеполитического ведомства с июля 2015 года.

Ранее, с 2010 по июнь 2017 года, должность посла Украины в Эстонии занимал Виктор Крыжановский, который был назначен спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086107
 
 
 Топ комментарии
 
Это та Беца, которая передала Румынии черноморский шельф и кричала, что это очень хорошо. Думаю, она сама румынка. Правильно, в Эстонию ее. Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии - Цензор.НЕТ 2938
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"...была членом украинской юридической команды в деле о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, которое рассматривалось в Международном Суде ООН.Источник: https://censor.net.ua/n343971..."

команда зрадників нвціональних інтересів
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Такая молодая, значит через постель такую должность получила, по народному "насосала".
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Ляпнула лишнего? В ссылку. Дещицу в спикеры.😊
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Та ну... Горячие эстонские парни не оценят! Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии - Цензор.НЕТ 5810 Она достойна лучшего применения! Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии - Цензор.НЕТ 9712
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Это та Беца, которая передала Румынии черноморский шельф и кричала, что это очень хорошо. Думаю, она сама румынка. Правильно, в Эстонию ее. Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии - Цензор.НЕТ 2938
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"...была членом украинской юридической команды в деле о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, которое рассматривалось в Международном Суде ООН.Источник: https://censor.net.ua/n343971..."

команда зрадників нвціональних інтересів
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И всего лишь сослали в Эстонию... Да и то не сразу.
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Такая молодая, значит через постель такую должность получила, по народному "насосала".
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Раньше советы давала,теперь послом в Эстонию.В еврах зарплату будет иметь,да еще пару пачек сигарет и бутылку водяры провезет.Загонит и еще пару евро будет иметь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии
 
 
 
 
 
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