 Порошенко назначил спикера МИД Бецу послом Украины в Эстонии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Назначить Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.

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Беца занимала должность спикера украинского внешнеполитического ведомства с июля 2015 года.

Ранее, с 2010 по июнь 2017 года, должность посла Украины в Эстонии занимал Виктор Крыжановский, который был назначен спецпредставителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

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