 Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев

Об этом журналистам сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", - сказал Коболев.

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"Соответственно, украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия и очень важный момент нашей позиции – мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - добавил он.

Напоминаем, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.