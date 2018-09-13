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 Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев

Представители российской стороны на трехсторонних переговорах на экспертном уровне о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией, первый раунд которых 12-13 сентября проходил в Брюсселе (Бельгия), отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года.

Об этом журналистам сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", - сказал Коболев.

Читайте: "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 100 млн долл. штрафа за невыполнение решений Стокгольмского арбитража, - Витренко

"Соответственно, украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия и очень важный момент нашей позиции – мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - добавил он.

Напоминаем, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.

Источник: https://censor.net.ua/n3086105
 
 
 Топ комментарии
 
мордор по любому кинет, если в этом кто-то сомневается, то он дурак
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Коболев выпишет себе по такому случаю очередную премию?)
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Пора привыкать жить без транзита, и без премий.
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мордор по любому кинет, если в этом кто-то сомневается, то он дурак
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А для чего же строится Северный Поток-2 ? Именно для того, что бы "кинуть"!
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В ПаРаше на Дальнем востоке уничтожают осетровые, чтобы сохранить высокие цены. Количество соизмеримо с уничтожением несанкционки. Е*анарий.
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Да похер на тот Газпром -,на Украину газ из Словакии идёт!
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Коболев выпишет себе по такому случаю очередную премию?)
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сдаст ГТС на металлолом и усё-самый успешный и высокооплачиваемый менеджер за вс историю Украины Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 2089
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Вопрос к премированным миллионерам:
Что вы собираетесь делать в случае отсутствия транзита?
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Перейдут в земельные ресурсы,продавать землю.Это последнее доходное место.
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Они скажут, что транзит являлся только крайне незначительной сферой деятельности "Нафтогаза" - и никуда не уйдут, естественно.... А если их конторку прикроют или самих уволят - будут долго и нудно обжаловать это через суд...
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будут повышать цены на газ, чтоб сохранить свои миллионные зарплаты и премии
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Что вы собираетесь делать в случае отсутствия транзита?

Как что - кто на панель, кто в подземный переход...
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Ну а ты там для чего, богатенький ты наш?
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Пора привыкать жить без транзита, и без премий.
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зачекайте, це ж країна-агрессор, може треба було ще у 2014 році сказати: "жодного кубометра мордорського газу в трубах української ГТС"?
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Он украинским корыстуеться. Ку-ку! Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 8654
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Перекривайте зараз цю кляту трубу!
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...чтоб у Европы отпали все вопросы к РФ... Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 9929
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Враги во время войны не торгуют, или по Вашему войны нет?
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Вьідающемуся государственному деятелю Коболеву перед тем как обижаться на фашистов за то что они, видите ли, не хотят предоставлять гаоантиии ОЧЕНЬ рекомендую ознакомиться с историей с "Будапештским меморандумом"
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Так не для того и строят СП-2 чтоб сохранить транзит, будут тянуть время и трубу, могут пообещать минимальные обьёмы на грани рентабельности.
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ОТ наші до останнього чіпляються за соломинку, та нарощуйте свій видобуток газу і ше продасте в ту саму европу, не потрібно дивитися на когось будуйте свое розвивайте свою державу.
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та нарощуйте свій видобуток газу

Ага! Это же работать надо...
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такой ответ такой и привет...должен последовать от Европы иначе она будет гнилой. Раша и ее подставит
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Ну по этому поводу не грех и премии себе выписать.Ведь сколько денег отсудили у газпрома,ничего правда не получили,ну то таке)))
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Впереди, арест имущества активов по всему миру, а пока счетчик тикает и пеня капает. А платить будешь ты дурашка, через свою пенсию, налоги, и взлет сруПля. Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 5301
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Вы секта святого пядра хоть записывайте свои спичи)))А то потом языки в одном месте)))Запад получает газ с дерьпрома и деньги и пофиг на Украину,ну а вы продолжайте жить иллюзиями весьмирснами))))
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Санкциями вас ущербных обложили и вы уже пищите потихоньку, майданить начинаете, а мы спокойно сидим с попкорном и наблюдаем, когда же НАШ Беркут начнет ваше быдло из гранатометов расстреливать. Росія відмовляється гарантувати транзит газу через Україну після 2019 року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4477
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А меркельша так божилась. Неужели она верила,в то что кацапы ей пообещали? Старая позорница.
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Когда сдохнет Федерация, а федерасцы сожмутся до садового кольца, газ будет идти через Украину из: Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Башкортостана, Ичкерии, Дагестана, Калмыкии и других независимых стран. Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 5580
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Когда сдохнет Федерация,

Закон сохранения материи применим и к государствам...
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Да не надо вообще покупать газ у русни. Ну, похудеют пару олигархов и их гаремы, переживем.
Пусть у придурков Европа покупает и нам платит за транзит.
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Какие гарантии можно ждать от России, если она скоро развалится.
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вообще-то да...вы правы!
с 1,5 млн в месяц...можно что-то скопить на старость
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"отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года Источник: https://censor.net.ua/n3086105" - даст Бог оно так и будет ибо не будет у них газа!! газ станет китайский!!!
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"Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, "
В исполнении Коболева эта фраза звучит, как "Б*яяяяя, отровут от корыта!.... "
Осталось добавить "Петя )(уйло, помоги!"
Как мы умудрились барыг и воров опять себе выбрать?
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Какое это имеет значение? Гарантии рашки значат ноль. Единственная гарантия - физическое отсутствие других путей транзита.
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Параша должна быть последовательной. Не будет транзита газа- не будет транзита и всего прочего, в т.ч. нефти, всех товаров, электроэнергии, ж-д / автотранспорта и самих ка(к)цапов. Причём в обе стороны. Это в комплексе для параши будет "премиум-пакетом". Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев - Цензор.НЕТ 1553
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Так це так ху?ло готується до виборів. А ми мусимо дати гарантії транзиту на ху?лостан ...вантажі по коду 200.
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КОЗЛОМОРДЫЕ, как там искандеры?=))
Andy Klim
На Урале учителей заставят ходить по домам и проверять холодильники в семьях школьников после смерти одной из учениц от... голода.
Шёл 21-й век и 19-й год вставания с колен. Россия наконец вплотную приблизилась к тому, чтобы догнать и перегнать Америку



На Московии агрохолдинг "Евродон" в Ростовской обл. давит индюков бульдозерами, из-за финансовых трудностей нечем их кормить.

видео
https://www.facebook.com/taras.tarasovich.75/videos/1441948502616301/



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Фрау Меркель вже стурбована, чи поки не дуже?
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Можна пограти і в зворотну гру. Україна не гарантує транспортування газу меншого об'єму ніж 50 млрд. І хай думають як мінімум 10-15 млрд. вони збираються транспортувати.
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А как она может гарантировать, если ей 19 году гаплык..
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Каким же надо быть лохом, чтобы поверить россии.
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ГТС зараз-це запобіжник від широкомасштабного наступу крембля.Також ГТС- це була годувальниця каламойскава,мертверчука,косатої.Це путін спонукає своїх маріонеток в Україні захопити владу?
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И будут Кобели и Коболевы хвосты коровам крутить - ПРи таком раскладе!!!
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Зрадо..би !
ну.. і яким чином коболєв до побудови чи ні Пінічного потоку-2 ?
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Очень интересная статистика приходит с полей процветающей гибридной экономики, одной из основных проблем которой является отсутствие инвестиций и доступной валютной массы.
Так, по итогам августа, условная валютная прибыль РФ составила $8 млрд, отразившаяся в профиците платежного баланса. Правда, счастье было недолгим и, практически сразу эта валюта ушла восвояси в виде выплат по долговым обязательствам.
Более $5 млрд было сразу же направлено на оплату счетов, кредитов, долгов и просто вывезено частным сектором за пределы страны молока, меда и величия. Причем отток валюты из страны продемонстрировал рост в сравнении с прошлым годом и составил $26,5 млрд против $9,6 млрд. Погашение же внешних долгов во II квартале превысило $34 млрд.
Собственно, перспективы не особо радужные, особенно с учетом того, что долговые обязательства РФ в условиях отсутствия инвестиций растут как снежный ком и дефицит свободной валютной массы в скором времени может сказаться на экономике страны куда катастрофичнее, чем недавний обвал курса.
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У ДАНОМУ ВИПАДКУ на ідіотів "вийшла" Німеччина.."
котра розказувала,що північний потік-2 не припинить транзит газу через Україну..

Тобто бюргери у даному випадку вийшли брехливіші від касапів..
Бо касапи чеснонічого не обіцяють..
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После выборов Коболев сбежит или шагнет из окна?
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Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев

Звісно ж відмовилоась! В 2019 році на питання про Росію будуть реагувати питанням: - Яка Росія?
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От і добре, що не дає гарантій, вам же, дурням, допомагає. Нема гарантій - нема транзиту. взагалі. Московія в найближчим часом нездатна припинити транзит, навіть, з ПП-2.
Отже, однією з обов'язкових вимог - обов'язковий транзит певної кількості газу (собівартість + прибуток), ну далі знаєте. А решту нехай хоч у кишенях возить.
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Нужно свой газ добывать,разрабатывать сланцевые месторождения,привлечь американцев,тогда можно заткнуть газпром и экспортировать свой газ и заполнять трубопроводы своим газом.
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Червоною ниткою по сторінкам Біблії тече кров і це є двигун пріорітету так що срана рашка ти з кожним днем віддаляєшся від славянського руського світу. Прокльяті сиротами будуть горіть в Аду!
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интересно, что теперь скажет фрау Риббентроп

"В том, что касается Украины, мы обсудим также вопрос транзита газа, - сказала Меркель. - Я считаю, что Украина должна сохранить роль при транзите газа в Европу и в случае существования "Северного потока - 2". ... И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры между Россией и Украиной при участии ЕС".
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та и тьху на вас - задохнитесь своим пердежем.....
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мужики, готовьтесь... как только параша запустит поток 2, и исчезнет потребность в украинской гтс, мы получим реальную агрессию пидорашки на востоке и юге Украины... они сейчас переходят полностью на контрактную армию и планируют полность перейти в 2019 году, их держит эта сранная, гтс... просто если начнутся активные военные действия, ГТС наступит пипец, что в текущих условиях ударит по западным потребителям транзитного газа, и заставит европу вписаться, или по крайней мере не допустить такого развития событий. как только украинткая гтс станет ненужной, сытой европе будет на нас насрать... разве что очередную озабоченность выскажут...
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Не все так просто. Большинство политических партий Швеции выступают за блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.
"Северный поток-2" - это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", - заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что Россия не уважает международное право, приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель Партии Зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Йонас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.
Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от исхода голосования, которое состоится в воскресенье.
"Проект "Северный поток-2" будет заблокирован", - заверил шведский депутат.
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Ну все равно что дети малые. Какой транзит, вернее его гарантии, может быть после завершения строительства СП-2??? Росія відмовляється гарантувати транзит газу через Україну після 2019 року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2682
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Нужно трубу сдать на металолом,пока цены не упали.А деньги по братски поделить.Народу по 700 гривен,начальству по пару миллионов баксов.Ну это без премий там,интенсивности работы,научных степеней,знания иностранного языка и т.д.
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Ну все равно, что - дети малые.
Какой транзит, вернее его гарантии, может быть после завершения строительства СП-2??? Росія відмовляється гарантувати транзит газу через Україну після 2019 року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 992
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В мире все течет все изменяется:с начала основным энергоносителем были дрова,потом на замену пришел уголь далее нефть и нефтепродукты так вместо того чтобы скулить зарание активно готовтесь на переход на другие энергоносители.
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Росія відмовляється гарантувати транзит газу через Україну після 2019 року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4387
Решение Стокгольмского арбитража относительно спора между "Нафтогазом Украина" и российским "Газпромом" является фактором, блокирующим "Северный поток-2". Об этом в интервью Укринформу сообщил эксперт Михаил Гончар.
Создание финансовых турбулентностей вокруг "Газпрома" отпугивает партнеров по его "потокам", - объяснил эксперт.

Он также выразил мнение, что НАК "Нафтогаз" мог бы перейти к более жестким действиям. «Сейчас как раз удобный случай начать арест трубной продукции, которая сконцентрирована для строительства трубопровода в четырех балтийских портах: два в Финляндии, один в Швеции, один в Германии. Арест трубной продукции мог бы проходить под компенсацию по Стокгольму. И тогда "Газпром" становится перед дилеммой: или платить и получить возможность достройки Северного потока - или не платить, и тогда Северный поток-2 останавливается", - отметил Гончар.
Эксперт также считает, что Германия могла бы выйти из этого положения с "Северным потоком-2", отложив проект.

"Конечно, еще один важный момент: Германия может выйти из этого некрасивого положения с "Северным потоком-2", сохранив лицо, потому что ей забрасывают ее союзники, что вы имеете дело со страной, которая тотально нарушила все международные правила, которая нарушает права людей, есть украинские пленники Кремля, нужно меньше иметь дел с разными грязными клептократиями. Поэтому может быть формула отложенного во времени проекта. Мы вам, России, не говорим "нет", но сейчас несвоевременно, давайте заполним сначала мощности украинской ГТС, там есть избыточные мощности, а когда заполним их, тогда и вернемся к теме "Северного потока-2", а пока откладываем на неопределенный срок", - объяснил Гончар.

Как сообщалось, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом решения по другому спору "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиардов долларов.

Однако "Газпром" не выполняет решения, поэтому "Нафтогаз" инициировал принудительное его выполнение, обращаясь с исками в суды в Европе, чтобы арестовать активы российской компании.

Впоследствии, в частности, Окружной суд Амстердама постановил арестовать по иску Нафтогаза акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B. V., которые принадлежат "Газпрому".
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