 Россия отказывается гарантировать транзит газа через Украину после 2019 года, - Коболев

Об этом журналистам сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", - сказал Коболев.
"Соответственно, украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия и очень важный момент нашей позиции – мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - добавил он.
Напоминаем, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.
От этого пострадают только украинские олигархи сидящие на газовой трубе,,,
Что вы собираетесь делать в случае отсутствия транзита?
Как что - кто на панель, кто в подземный переход...
Ага! Это же работать надо...
Закон сохранения материи применим и к государствам...
Пусть у придурков Европа покупает и нам платит за транзит.
с 1,5 млн в месяц...можно что-то скопить на старость
В исполнении Коболева эта фраза звучит, как "Б*яяяяя, отровут от корыта!.... "
Осталось добавить "
Петя)(уйло, помоги!"
Как мы умудрились барыг и воров опять себе выбрать?
Andy Klim
На Урале учителей заставят ходить по домам и проверять холодильники в семьях школьников после смерти одной из учениц от... голода.
Шёл 21-й век и 19-й год вставания с колен. Россия наконец вплотную приблизилась к тому, чтобы догнать и перегнать Америку
На Московии агрохолдинг "Евродон" в Ростовской обл. давит индюков бульдозерами, из-за финансовых трудностей нечем их кормить.
видео
https://www.facebook.com/taras.tarasovich.75/videos/1441948502616301/
ну.. і яким чином коболєв до побудови чи ні Пінічного потоку-2 ?
Так, по итогам августа, условная валютная прибыль РФ составила $8 млрд, отразившаяся в профиците платежного баланса. Правда, счастье было недолгим и, практически сразу эта валюта ушла восвояси в виде выплат по долговым обязательствам.
Более $5 млрд было сразу же направлено на оплату счетов, кредитов, долгов и просто вывезено частным сектором за пределы страны молока, меда и величия. Причем отток валюты из страны продемонстрировал рост в сравнении с прошлым годом и составил $26,5 млрд против $9,6 млрд. Погашение же внешних долгов во II квартале превысило $34 млрд.
Собственно, перспективы не особо радужные, особенно с учетом того, что долговые обязательства РФ в условиях отсутствия инвестиций растут как снежный ком и дефицит свободной валютной массы в скором времени может сказаться на экономике страны куда катастрофичнее, чем недавний обвал курса.
котра розказувала,що північний потік-2 не припинить транзит газу через Україну..
Тобто бюргери у даному випадку вийшли брехливіші від касапів..
Бо касапи чеснонічого не обіцяють..
Звісно ж відмовилоась! В 2019 році на питання про Росію будуть реагувати питанням: - Яка Росія?
Отже, однією з обов'язкових вимог - обов'язковий транзит певної кількості газу (собівартість + прибуток), ну далі знаєте. А решту нехай хоч у кишенях возить.
"В том, что касается Украины, мы обсудим также вопрос транзита газа, - сказала Меркель. - Я считаю, что Украина должна сохранить роль при транзите газа в Европу и в случае существования "Северного потока - 2". ... И я очень рада, что удалось начать промежуточные переговоры между Россией и Украиной при участии ЕС".
"Северный поток-2" - это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", - заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.
Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что Россия не уважает международное право, приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.
Председатель Партии Зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Йонас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.
Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от исхода голосования, которое состоится в воскресенье.
"Проект "Северный поток-2" будет заблокирован", - заверил шведский депутат.
Какой транзит, вернее его гарантии, может быть после завершения строительства СП-2???
Решение Стокгольмского арбитража относительно спора между "Нафтогазом Украина" и российским "Газпромом" является фактором, блокирующим "Северный поток-2". Об этом в интервью Укринформу сообщил эксперт Михаил Гончар.
Создание финансовых турбулентностей вокруг "Газпрома" отпугивает партнеров по его "потокам", - объяснил эксперт.
Он также выразил мнение, что НАК "Нафтогаз" мог бы перейти к более жестким действиям. «Сейчас как раз удобный случай начать арест трубной продукции, которая сконцентрирована для строительства трубопровода в четырех балтийских портах: два в Финляндии, один в Швеции, один в Германии. Арест трубной продукции мог бы проходить под компенсацию по Стокгольму. И тогда "Газпром" становится перед дилеммой: или платить и получить возможность достройки Северного потока - или не платить, и тогда Северный поток-2 останавливается", - отметил Гончар.
Эксперт также считает, что Германия могла бы выйти из этого положения с "Северным потоком-2", отложив проект.
"Конечно, еще один важный момент: Германия может выйти из этого некрасивого положения с "Северным потоком-2", сохранив лицо, потому что ей забрасывают ее союзники, что вы имеете дело со страной, которая тотально нарушила все международные правила, которая нарушает права людей, есть украинские пленники Кремля, нужно меньше иметь дел с разными грязными клептократиями. Поэтому может быть формула отложенного во времени проекта. Мы вам, России, не говорим "нет", но сейчас несвоевременно, давайте заполним сначала мощности украинской ГТС, там есть избыточные мощности, а когда заполним их, тогда и вернемся к теме "Северного потока-2", а пока откладываем на неопределенный срок", - объяснил Гончар.
Как сообщалось, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом решения по другому спору "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиардов долларов.
Однако "Газпром" не выполняет решения, поэтому "Нафтогаз" инициировал принудительное его выполнение, обращаясь с исками в суды в Европе, чтобы арестовать активы российской компании.
Впоследствии, в частности, Окружной суд Амстердама постановил арестовать по иску Нафтогаза акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B. V., которые принадлежат "Газпрому".