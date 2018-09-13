EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Происшествия
  904  28
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2434) обвинение (356) Омелян (507)

 Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерен подать на бюро в суд, а также отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности.

"Я категорически опровергаю все выдвинутые мне замечания и обвинения. Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным путем. И я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - сказал В.Омелян на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу заявить, что на меня осуществляется давление со стороны руководства НАБУ. Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками", - добавил глава Мининфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

При этом министр отметил, что не знает, к какому правоохранительному органу апеллировать в связи с имеющейся у него информацией о сотрудничестве руководства НАБУ с политиками.

"Я просто не знаю, куда мне с этими фактами обращаться. Если раньше о таких фактах сотрудничества правоохранительных органов с украинскими политиками можно было обращаться в НАБУ, то к кому мне обращаться по факту сотрудничества НАБУ с украинскими политиками? Куда?", - пояснил В.Омелян.

Также читайте: Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Омеляну состоится завтра в 10:00 (обновлено)

При этом он заявил, что хоть и поддерживает европейскую практику ухода в отставку чиновников в связи с возникающими подозрениями, однако не намерен покидать пост министра инфраструктуры Украины.

"Честно говоря, мне эта должность опротивела до печенок. Я свято верю, что как только я подам в отставку и ее примет Верховная Рада, 99% всех публичных возмущений, заведенных дел и остального - пропадут...Но я такой радости на этом этапе никому не доставлю", - подчеркнул В.Омелян.

Министр отметил, что следствие по его делу длилось полтора года, однако правомерных обвинений в его адрес так и не было выдвинуто, и все претензии НАБУ он готов опровергнуть в суде.

По его словам, аналогичные дела НАБУ не раз отказывалось рассматривать, в то же время за его дело бюро принялось "со всем рвением".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086103
 
 
 Топ комментарии
 
Чувствуется настоящая госклерковская закалка - от кормящего кресла монтировкой не отдерешь...)))
 показать весь комментарий
 
Да ясен пень, что не собирается, этоб в Японии министр себе харакири сделал, а у нас за корыто зубами до последнего держутся. Ждем фото в суде на носилках. Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ - Цензор.НЕТ 9502
 показать весь комментарий
 
Ох завтра будет веселый суд, Омелян расскажет как его бабка всю жизнь копила 100 тыс. зелени внучку на машину а друзья скинулись на дом.))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В отставку не собирается - молодец, гнет свою линию.
 показать весь комментарий
 
 
Весь в своего папередника, в больницах скоро будут отделения "Минтранс", "Налоговая" и т.д.

Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ - Цензор.НЕТ 9757 Отправить
 показать весь комментарий
 
 
а там (у кормушки) в отставку никто ваще не собирается. а этому клоуну еще гипелуп строить распиливать
 показать весь комментарий
 
 
Рано ему в отставку, он еще морские порты бесплатно, пардон в концессию, не отдал.
 показать весь комментарий
 
 
сгрызите друг-друга на радость народа. можно насмерть
 показать весь комментарий
 
 
Чувствуется настоящая госклерковская закалка - от кормящего кресла монтировкой не отдерешь...)))
 показать весь комментарий
 
 
Да ясен пень, что не собирается, этоб в Японии министр себе харакири сделал, а у нас за корыто зубами до последнего держутся. Ждем фото в суде на носилках. Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ - Цензор.НЕТ 9502
 показать весь комментарий
 
 
Фабрики по производству носилок и одеял без заказов не останутся.
 показать весь комментарий
 
 
В любой европейской стране чиновник и за меньшее подает в отставку, а эти зубами держатся за кормушки.
 показать весь комментарий
 
 
А кто собственно его будет спрашивать, собирается, или не собирается в отставку. Странное заявление какое-то...
 показать весь комментарий
 
 
"Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным путем."

"Честно говоря, мне эта должность опротивела до печенок."
Так в чем проблема ? Человек строящий гиперпулы не знает что защищать своё имя можно и не будучи на должности министра ?
 показать весь комментарий
 
 
Ох завтра будет веселый суд, Омелян расскажет как его бабка всю жизнь копила 100 тыс. зелени внучку на машину а друзья скинулись на дом.))
 показать весь комментарий
 
 
Месть за Ryanair. Тупые жлобы хотят иметь 100% нищенского рынка вместо 30% нормального.
 показать весь комментарий
 
 
И не только за Ryanair. И не только лично ему. Могу прованговать на каналах с какими циферками и математическими символами будут раскачивать эту тему.
 показать весь комментарий
 
 
"Я просто не знаю, куда мне с этими фактами обращаться. Если раньше о таких фактах сотрудничества правоохранительных органов с украинскими политиками можно было обращаться в НАБУ, то к кому мне обращаться по факту сотрудничества НАБУ с украинскими политиками? Куда?", - пояснил В.Омелян.Источник: https://censor.net.ua/n3086103

тю на тебе, бігом до амбасади....
а до якої - американської чи россійської сам вирішуй
 показать весь комментарий
 
 
вор. простой. не самый крупный. не интересно.
 показать весь комментарий
 
Если чувака прьот на патриотизм, то толи спьор чего, толи собираецца! (Салтыков-Щедрин.) Цитата неточная. Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ - Цензор.НЕТ 4809
 показать весь комментарий
 
Что то странно, чел инициировал закрытие ж.д сообщение с кацапами, а в перспективе и автобусное и тут за него взялись. Явно, какому то быдлу, которое до сих пор с кацапами торгует, дорогу перешёл.
 показать весь комментарий
 
ради бога, пусть буду порохоботом на общественных началах.
 показать весь комментарий
 
Странно не то слово, аж на 5 год. Думаю информация о предстоящем аресте пробудила таки в нем патриотизм, и вообще что то последнюю неделю он был гиперактивным в плане саморекламы в СМИ.
 показать весь комментарий
 
как же так! Объясните соевые, а кто же будет делать мыролюбный ремонт дорог и потужный гиперлуп?
 показать весь комментарий
 
Ясна річ. Буду тріматися свого корита двома кінцівками, як воша кожуха
 показать весь комментарий
 
 
Хохляцкая мечта - прорваться в министры, рвя на себе вышиванку, за 2 года наворовать на всю оставшуюся жизнь свою и правнуков, и свалить в сша.
 показать весь комментарий
 
не намерен подавать в отставку Категорично відкидаю обвинувачення на свою адресу, маю намір судитися з НАБУ й у відставку не збираюся, - Омелян про вручення підозри від НАБУ - Цензор.НЕТ 2969..... так это у вас у всех ссук народа профессиональное ---- от корыта бульдозером не оттянешь , в тюрьму из кардиологии не вытащишь Категорично відкидаю обвинувачення на свою адресу, маю намір судитися з НАБУ й у відставку не збираюся, - Омелян про вручення підозри від НАБУ - Цензор.НЕТ 1675
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатегорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх