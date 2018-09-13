 Категорически отвергаю обвинения в свой адрес, намерен судиться с НАБУ и в отставку не собираюсь, - Омелян о вручении подозрения от НАБУ

"Я категорически опровергаю все выдвинутые мне замечания и обвинения. Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным путем. И я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - сказал В.Омелян на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу заявить, что на меня осуществляется давление со стороны руководства НАБУ. Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками", - добавил глава Мининфраструктуры.

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При этом министр отметил, что не знает, к какому правоохранительному органу апеллировать в связи с имеющейся у него информацией о сотрудничестве руководства НАБУ с политиками.

"Я просто не знаю, куда мне с этими фактами обращаться. Если раньше о таких фактах сотрудничества правоохранительных органов с украинскими политиками можно было обращаться в НАБУ, то к кому мне обращаться по факту сотрудничества НАБУ с украинскими политиками? Куда?", - пояснил В.Омелян.

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При этом он заявил, что хоть и поддерживает европейскую практику ухода в отставку чиновников в связи с возникающими подозрениями, однако не намерен покидать пост министра инфраструктуры Украины.

"Честно говоря, мне эта должность опротивела до печенок. Я свято верю, что как только я подам в отставку и ее примет Верховная Рада, 99% всех публичных возмущений, заведенных дел и остального - пропадут...Но я такой радости на этом этапе никому не доставлю", - подчеркнул В.Омелян.

Министр отметил, что следствие по его делу длилось полтора года, однако правомерных обвинений в его адрес так и не было выдвинуто, и все претензии НАБУ он готов опровергнуть в суде.

По его словам, аналогичные дела НАБУ не раз отказывалось рассматривать, в то же время за его дело бюро принялось "со всем рвением".

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.