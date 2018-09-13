 На блокпосту возле Мариуполя нацгвардейцы выявили микроавтобус, перевозивший противотанковые мины и взрывчатку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В эти выходные, во время несения службы на блокпосту вблизи Мариуполя, нацгвардейцы остановили для проверки микроавтобус VW Multivan. В автомобиле находились два гражданина Украины, которые проживают в Киевской и Днепровской областях, а также два гражданина Республики Беларусь, которые заметно нервничали. Как выяснилось, не зря.
При осмотре микроавтобуса были обнаружены 2 противотанковые мины, 5 запалов УЗРГМ и 200 граммов пластида, которые перевозились без разрешительных документов.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" всех четырех человек и автомобиль был передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.
якщо до України, то це Рубана справа
а якщо до ОРДЛО - то це Гадя в "самоволку" вирвалася....