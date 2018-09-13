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 На блокпосту возле Мариуполя нацгвардейцы выявили микроавтобус, перевозивший противотанковые мины и взрывчатку

Нацгвардейцы из состава ООС в Донецкой области выявили микроавтобус, перевозивший мины и взрывчатку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В эти выходные, во время несения службы на блокпосту вблизи Мариуполя, нацгвардейцы остановили для проверки микроавтобус VW Multivan. В автомобиле находились два гражданина Украины, которые проживают в Киевской и Днепровской областях, а также два гражданина Республики Беларусь,  которые заметно нервничали. Как выяснилось, не зря.

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При осмотре микроавтобуса были обнаружены 2 противотанковые мины, 5 запалов УЗРГМ и 200 граммов пластида, которые перевозились без разрешительных документов.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" всех четырех человек и автомобиль был передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086100
 
   
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А почему бы их не вывезти в поле и подорвать прямо с машиной может другие бы подумали перед тем как перевозить такие грузы.
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Машина может военным еще пригодиться... На блокпосту біля Маріуполя нацгвардійці виявили мікроавтобус, що перевозив протитанкові міни та вибухівку - Цензор.НЕТ 2525
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Наши еще боятся мин и взрывчатки, потому и нервничали.
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Затримання було не по правилам, не по закону!
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цікаво. а в яку сторону бусик їхав...
якщо до України, то це Рубана справа
а якщо до ОРДЛО - то це Гадя в "самоволку" вирвалася....
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