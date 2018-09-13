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 В течение суток ранен 1 украинский воин, наемники совершили 15 обстрелов, в т.ч. с применением минометов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом 5 раз враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте: Двое украинских воинов ранены в ходе боевых действий на Донбассе. Враг 38 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное российские оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра. Опорный пункт вблизи Крымского был обстрелян из минометов калибра 120 мм. Еще по одной позиции наших войск неподалеку Чермалык враг вел огонь из минометов обоих калибров.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Также читайте: Российские террористы применили минометы калибром 82 мм под Чермалыком. Потерь нет, - пресс-центр ООС

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3086096
 
 
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за сегодня только 3 бойца ушли в Небесную из за ранений....Да пускай будет пустячным. читать больно как плачет Украина.
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кацапье и пУтлер инкогнито хоронит тысячами свои отбросы - иХтамнет.....- ихтамужеточно нет...

"Лежат отходы кремлевско-имперских войн". Под Петербургом нашли громадное кладбище ихтамнетов: опубликованы фото, видео

..https://glavred.info/world/10010672-lezhat-othody-kremlevsko-imperskih-voyn-pod-peterburgom-nashli-gromadnoe-kladbishche-ihtamnetov-opublikovany-foto-video.html
.Питер...Ростов...Новгород- скотомогильники иХтамнетов...- Слава нашим Воинам!
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разве россия и украина договорились о режиме прекращения огня? украина и днр-лнр - да. но не россия и украина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение суток ранен 1 украинский воин, наемники совершили 15 обстрелов, в т.ч. с применением минометов, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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