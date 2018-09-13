 В течение суток ранен 1 украинский воин, наемники совершили 15 обстрелов, в т.ч. с применением минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное российские оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра. Опорный пункт вблизи Крымского был обстрелян из минометов калибра 120 мм. Еще по одной позиции наших войск неподалеку Чермалык враг вел огонь из минометов обоих калибров.
В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.
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