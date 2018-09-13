На своей странице в социальной сети Facebook Кличко разместил видеоролик, где показал как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.
"Друзья! Мы продолжаем обновлять заброшенные и создавать новые современные зоны отдыха в столице. Вскоре откроем первую очередь нового парка на Троещине, вдоль проспекта Шухевича ", - написал Кличко.
По словам мэра, на объекте еще кипят работы, но троещинцы уже приходят посмотреть и прогуляться зеленой зоной, которую заканчивают обустраивать.
"Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую вскоре представим, - почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории ", - рассказал Кличко.
В новом парке установили освещение, лавочки и урны, 2 детские площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.
"Киев меняется и становится еще красивее!" - отметил мэр столицы.
Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине.
На своей странице в социальной сети Facebook Кличко разместил видеоролик, где показал как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.
На природе:
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Угрюмый: А соевый на Мальдивах отдыхал....
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Угрюмый: А шоколадный не закупил сывор...
Злая девушка, перебивая: Можешь презерватив не доставать, Минздрав не гарантирует его качество!!!
Надеюсь, он не забыл, что чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть.