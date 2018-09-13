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Все про:Киев (16467) Кличко (2573) парк (117)

 Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине.

На своей странице в социальной сети Facebook Кличко разместил видеоролик, где показал как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.

"Друзья! Мы продолжаем обновлять заброшенные и создавать новые современные зоны отдыха в столице. Вскоре откроем первую очередь нового парка на Троещине, вдоль проспекта Шухевича ", - написал Кличко.

По словам мэра, на объекте еще кипят работы, но троещинцы уже приходят посмотреть и прогуляться зеленой зоной, которую заканчивают обустраивать.

"Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую вскоре представим, - почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории ", - рассказал Кличко.

В новом парке установили освещение, лавочки и урны, 2 детские площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.

"Киев меняется и становится еще красивее!" - отметил мэр столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3086095
 
 
 Топ комментарии
 
ДИБИЛ с отбитым мозгом, порешал пытання с гарячей водой в столице??? Или уже порешал с дамбасячей рыжей ССУЧАРОЙ???
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Там буде співати солодкоголосий троєщинський соловейко..
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Там буде співати солодкоголосий троєщинський соловейко..
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Любиш ти друзів-форумчан до запамарочення. Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине - Цензор.НЕТ 9485
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Если к тому времени успеют подлечить врачи с больнички на фрунзе этого спивуна
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ДИБИЛ с отбитым мозгом, порешал пытання с гарячей водой в столице??? Или уже порешал с дамбасячей рыжей ССУЧАРОЙ???
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Ничего нет позитивного...

На природе:
Восхищённая девушка: Река, воздух, деревья, небо... !!!
Угрюмый: А соевый на Мальдивах отдыхал....
Восхищённая девушка: На свежем воздухе у меня проснулся зверский аппетит!
Угрюмый: А шоколадный не закупил сывор...
Злая девушка, перебивая: Можешь презерватив не доставать, Минздрав не гарантирует его качество!!!
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А чего Кличко не ездит туда , где застройщики вырубывают парки и зелёные зоны ?
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Цельных стока гектаров и все на на шарик троещинцам? Не, явная недоработка Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине - Цензор.НЕТ 5578
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Нормально, как и должно быть. Вот бы еще "пизанские" башни снести - будет отлично.
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Я хорошо помню как Кличко клятвенно обещал включить горячую воду до 15 сентября. Остались сутки. Его за язык никто не дергал. Если соврал то не иначе как мудозвоном и п болом попрошу называть его всех.
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А горячую воду когда товарищ мэр анонсирует? )
Надеюсь, он не забыл, что чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть.
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Владимирская горка, с помпой открытая Кличко в мае, с тех пор утопает в стройматериалах, мусоре, бытовках строителей. Представляет опасность для детей (может завалить грудой кирпичей-плитки). Это самый центр Киева. Стройматериалы народ потихоньку растаскивает, но Кличко нет дела, парк же официально открыт и проблемы вроде бы нет.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко анонсировал открытие нового парка на Троещине
 
 
 
 
 
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