 Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине

На своей странице в социальной сети Facebook Кличко разместил видеоролик, где показал как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.



"Друзья! Мы продолжаем обновлять заброшенные и создавать новые современные зоны отдыха в столице. Вскоре откроем первую очередь нового парка на Троещине, вдоль проспекта Шухевича ", - написал Кличко.



По словам мэра, на объекте еще кипят работы, но троещинцы уже приходят посмотреть и прогуляться зеленой зоной, которую заканчивают обустраивать.



"Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую вскоре представим, - почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории ", - рассказал Кличко.



В новом парке установили освещение, лавочки и урны, 2 детские площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.



"Киев меняется и становится еще красивее!" - отметил мэр столицы.