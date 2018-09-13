 На мариупольском направлении достаточно украинских военных и резервов, чтобы отбить любую провокацию, - Гримчак

Вероятнее всего, речь идет о "россиянах или их марионетках". Об этом в комментарии 112.ua сообщил замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"По моим ощущениям, в последнее время в информационном пространстве действительно происходит определенное нагнетание ситуации, причем не так давно. И вот, в Кабмине зарегистрировали представление на увольнение министра экологии и окружающей среды Остапа Семерака, причем именно в связи с якобы с плохой экологической ситуацией в Мариуполе. А Семерак, к слову, один из немногих министров экологии, которые были в Украине, кто реально и очень серьезно подходит к вопросу обеспечения экологической безопасности страны. И потом, из-за того только, что министра уволят, на следующий день улучшится экологическая обстановка? Есть устойчивое ощущение, что ситуация вокруг Мариуполя кем-то специально инспирирована, чтобы создать напряжение накануне выборов. Внешними или внутренними силами? Могу предполагать и первое, и второе. Если это внешняя сила, то вероятней всего, это россияне или их марионетки", - сказал он.

Гримчак отметил, что на мариупольском направлении достаточно украинских военных и резервов, есть все, чтобы отбить любую провокацию.

"Что касается наступления на мариупольском направлении и боевых действий, ситуация в течение последнего времени периодически обостряется. Именно на мариупольском направлении имеет место такое себе давление, поскольку фронтовая линия проходит недалеко от города и это дает возможность осуществлять давление на население, мол, мы завтра снова придем и так далее. Но я могу заверить, что на этом направлении достаточно украинских военных и резервов, есть все, чтобы отбить любую провокацию", - добавил он.